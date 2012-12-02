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Apple, iPhone 5'in meyvelerini toplamaya başladı

6 yıl
2,5b
1
81
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone 5'in meyvelerini toplamaya başladı
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Tanıtımından sonra tartışma konusu olan iPhone 5, Apple'ın yüzünü güldürüyor.Araştırma kuruluşlarının açıkladıkları son verilere göre Apple, iPhone 5'in de etkisiyle ABD'de en büyük ikinci telefon satıcısı olurken; iOS, iPhone 4S'nin satışa sunulduğu ilk dönemden sonra ilk defa Android'e üstünlük kurdu.

Bağımsız araştırma kuruluşlarından comScore'un son araştırmasına göre Ekim 2012'de sona eren üç aylık periyotta Apple, pazar payını %16,3'den %17,8'e yükselterek LG'yi ikincilikten indirmeyi başardı. Samsung, Apple kadar olmasada pazar payını %0.7 artış ile %26.3'e yükselterek liderliğini korurken; LG ise bir önceki dönem %18,4 olan pazar payının %0,8 düşmesine engel olamadı ve pazar payı %17,6'ya düştü.
Apple, iPhone 5'in meyvelerini toplamaya başladı
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Bir diğer araştırma kuruluşu Kantar Worldpanel'in son çalışmasına göre ise Apple, iPhone 4S'nin satışa sunulduktan sonra 3 dönem sürdürdüğü liderliği platform bazında Android'den geri almayı başardı. iPhone 5'e olan yoğun talebin etkisinin büyük olduğu bu başarıda Apple, Ağustos-Ekim dönemi içerisinde %48,1'lik pay ile %46.7'lik paya sahip olan Android'e üstünlük kurmayı başardı. Apple'ın en son iPhone 4S ile lider olduğunu hatırlatan Kantar Worldpanel ComTech'in direktörlerinden Dominic Sunnebo, Apple'ın bu ivmeyle birlikte %49,3 olan kendilerine ait rekoru kırmasını beklediklerini de dile getirdi.
Apple, iPhone 5'in meyvelerini toplamaya başladı
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psyshock 6 yıl en beğenilen mamilim90
mamilim90
Bazı Kişiler Hala Ne 4s'Den Ne farkı vardı diyor Androd Yav Kardeşim isterse 100 Çekirdekli Olsun Kullanamadıktan sonra Al HTC ONE X Android devlerinden Noldu One X+ çıakrttı GALAXY S3 S4 Çıktımı ismi bile alınmıcak artık İphone 3GS bak hala güncelleme alıyor Fark bu
NOTT:TELEFONUM ONE X Hala JB Bekliyorm.

3gs in eski ios la ios 6 dan cok daha hizli oldugunu ve ios 6 nin hicbir yenilik getirmedigini bilmeyen boyle atip tutuyor iste htc lg samsung falanda ustunde 4.2 yazan ics 4.0.4 u verse kimse boyle soylenmeyecek iste
Not:ipad 2 iphone 4 ve s3 sahibiyim hemen fandroid falan demeyin
mamilim90Bazı Kişiler Hala Ne 4s'Den Ne farkı vardı diyor Androd Yav Kardeşim isterse 100 Çekirdekli Olsun Kullanamadıktan sonra Al HTC ONE X ...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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muhamnet 6 yıl
Güncelleme madem önemli Nexus alacaksınız. Ne işiniz var HTC de. Android Nexus ta. Android klonları kullanıp android kullandığınızı sanıyorsunuz. 3gs 2010 yılında haziranda halen en güçlü ios telefon idi. 2,5 yıllık telefon ve artık güncelleme almayacak. Nexus ta da var o güncelleme süresi. HTC nin armutlugunu google ın androidine yapistirmayin.
Güncelleme madem önemli Nexus alacaksınız. Ne işiniz var HTC de. Android Nexus ta. Android klonları kullanıp android kullandığınızı sanıyorsunuz. 3gs 2010 yıl...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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_RapiD_ 6 yıl
Daha satisina bile baslanmadigi bir ulkenin vatandasi olarak yorum yapma hakkim var mi bilemedim.
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1 Avatar
Exelente 6 yıl
Bu dengeler sürekli değişecektir.Karlılık olarak 2013 ilk çeyrekte WP8'li telefonlarda çok karlı gözükecek sonuçta adamlar baya sattı,yani önemli olan kısa dönemli geçişler değil sonuçta Apple 2012'de baya bir kan kaybetti.
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elophidae 6 yıl
Günümüzde cep telefonları sadece iletişim için değil aynı zamanda aksesuar olarak ta kullanılmakta. Bu nedenle bir cep telefonunu değerlendirirken dikkate alınması gereken farklı parametreler mevcut. Kabul etsek te etmesek te moda da bu parametrelerden biri. Kulağa hoş gelen bir müzik cd sini satın almak ya da herkes tarafından beğenilen bir çantanın çok satması gibi telefonlar da artık bu kategoride. Bugatti veyrondan daha hızlı otomobiller var ama bu durum o aracın teknik olarak daha iyi araçların beş katı fiyatına satılmasına engel değil. Tabi marka güvenilirliği, müşteri memnuniyeti gibi etkenler de var. Apple bu güveni müşterilerine sağlamış durumda ve bunu sürdürmeye devam ederse elde edeceği sonuçlar şimdiki gibi olmaya devam edecektir
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grezimonk 6 yıl
Dünyanın en fazla moronun yaşadığı yerde sonuç normaldir...
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lido 6 yıl
Bazıları için olay telefondan anlama,ihtiyaç,para verdiği ürünün özelliklerini bilme ve kullanmadan çıkmış tapmaya dönmüş resmen..
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Virtual Reality 6 yıl
Bir zamanlar Türkiye de Passat hayranlığı vardı. Yıllarca lider araba modeli oldu, fanları oldu. Sonra kronik arızası (DSG şanzıman) olan modeller çıkarmaya başladı. Bir anda insanların gözünden düştü. Passat fanları yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Passat, lider araba modeli olmaktan çıktı. Yerini başka markaların başka modelleri aldı.
Türkiye, Iphone fanlığından ve bağımlılığından kurtulabilir. Fakat bunun için ileri ki zamanlarda çıkacak olan Iphone modellerinin birinde büyük bir kronik arıza çıkması lazım. Ancak bu şekilde insanlar gerçeği görebilir. Fanlık, bağımlılık ne kötü bir şeymiş diyebilir.
İşin ilginç yanı artık bir kronik arıza çıktığın da, sorunu kabullenmek yerine ''telefon sol elle tutmayın'' diye dünyaya kızma cesaretinde bulunacak rahmetli S. Jobs da yok.
Kronik bir arıza çıktığı an Iphone çılgınlığı biter. Sonu Passat' ın sonu gibi olur.
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fatihgaucho 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Bir zamanlar Türkiye de Passat hayranlığı vardı. Yıllarca lider araba modeli oldu, fanları oldu. Sonra kronik arızası (DSG şanzıman) olan modeller çıkarmaya başladı. Bir anda insanların gözünden düştü. Passat fanları yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Passat, lider araba modeli olmaktan çıktı. Yerini başka markaların başka modelleri aldı.
Türkiye, Iphone fanlığından ve bağımlılığından kurtulabilir. Fakat bunun için ileri ki zamanlarda çıkacak olan Iphone modellerinin birinde büyük bir kronik arıza çıkması lazım. Ancak bu şekilde insanlar gerçeği görebilir. Fanlık, bağımlılık ne kötü bir şeymiş diyebilir.
İşin ilginç yanı artık bir kronik arıza çıktığın da, sorunu kabullenmek yerine ''telefon sol elle tutmayın'' diye dünyaya kızma cesaretinde bulunacak rahmetli S. Jobs da yok.
Kronik bir arıza çıktığı an Iphone çılgınlığı biter. Sonu Passat' ın sonu gibi olur.

Fakat şuanda dışarı çıktığımızda eski ve yeni passat modellerini her adımda görüyoruz
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jakops. 6 yıl
Celtic Warrior
bytecode3 4s ten elle tutulur ne fark varda bu kadar sattı anlamış değilim
Daha hızlı, daha parlak, daha uzun, daha ince. Aslında farkları bayağı var ama 5in yaptığı her şeyi 4Sde yapıyor.

sadece yaratıcılık sıfır diğer her yönden iyi tabi
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a.s.d.g.b.e.a 6 yıl
elimde satılık temiz iphone 3gs vardır isteyen özelden fiyat verebilir :)
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Bertrand Russell 6 yıl
Iphone 5 ne zaman çıktı læ
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NoExx 6 yıl
Steve Jobs Rahmetle Anıyorum
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jakops. 6 yıl
Vay ulen Lg nin bile 17 payı var ya şaşırtıcı doğrusu :)
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Solu 6 yıl
Hemen nasılda boş yorumlar yapılmış gene..
Yapılan araştırma AMERİKA için geçerli siz neyi kıyaslıyorsunuz?
Fiyatlandırması, garantisi, güncelleme süreçleri bile farklı.
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Tuğkan. 6 yıl
Çılgınlık başka hiçbir şey değil.Görünüşü güzel olabilir ama ondan daha iyi firma(lar) var.
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ALBAY 6 yıl
Sanırım meyvelerden kasıt bıldırki hurmalar...
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mutivanbuuren 6 yıl
Samsung'un Apple'dan büyük bir pazara sahip olması gerçekten bir başarıdır. Bunun sebebi olarakta en büyük nedeni ucuz malzemeyle kaliteyi bişeyler yapmaya çalışmasıdır.

Diğer bir taraftan Apple'ın Android'den üstün olması çok daha büyük bir başarıdır. Sonuç olarak baktığınızda Apple iOS'u sadece kendi ürününde kullanıdırıyor fakat Android şuanda nerdeyse iPhone, Nokia ve birkaç Windows Phone kullananların dışında diğer bütün telefonlarda kullanılıyor.

Aradaki uçurumu görebiliyor musunuz?
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Özgüven=0 6 yıl
iOS = Araç
Android = Amaç
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