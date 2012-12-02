Apple, iPhone 5'in meyvelerini toplamaya başladı

Tanıtımından sonra tartışma konusu olan iPhone 5, Apple'ın yüzünü güldürüyor.Araştırma kuruluşlarının açıkladıkları son verilere göre Apple, iPhone 5'in de etkisiyle ABD'de en büyük ikinci telefon satıcısı olurken; iOS, iPhone 4S'nin satışa sunulduğu ilk dönemden sonra ilk defa Android'e üstünlük kurdu.

Bağımsız araştırma kuruluşlarından comScore'un son araştırmasına göre Ekim 2012'de sona eren üç aylık periyotta Apple, pazar payını %16,3'den %17,8'e yükselterek LG'yi ikincilikten indirmeyi başardı. Samsung, Apple kadar olmasada pazar payını %0.7 artış ile %26.3'e yükselterek liderliğini korurken; LG ise bir önceki dönem %18,4 olan pazar payının %0,8 düşmesine engel olamadı ve pazar payı %17,6'ya düştü.

Bir diğer araştırma kuruluşu Kantar Worldpanel'in son çalışmasına göre ise Apple, iPhone 4S'nin satışa sunulduktan sonra 3 dönem sürdürdüğü liderliği platform bazında Android'den geri almayı başardı. iPhone 5'e olan yoğun talebin etkisinin büyük olduğu bu başarıda Apple, Ağustos-Ekim dönemi içerisinde %48,1'lik pay ile %46.7'lik paya sahip olan Android'e üstünlük kurmayı başardı. Apple'ın en son iPhone 4S ile lider olduğunu hatırlatan Kantar Worldpanel ComTech'in direktörlerinden Dominic Sunnebo, Apple'ın bu ivmeyle birlikte %49,3 olan kendilerine ait rekoru kırmasını beklediklerini de dile getirdi.