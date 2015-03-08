"Apple iPhone 6s üretimi Haziran ayında başlıyor"





Teknoloji dünyası Apple'ın yarın yapacağı lansmana kilitlenmişken, bazı kaynaklar firmanın yıl sonuna dair planları ile ilgili çeşitli sızıntılar paylaşmaya devam ediyor. Son sızıntı yeni nesil iPhone model(ler)i ile ilgili.

Kaynaklar iPhone 6S adını alacak olan yeni serinin Haziran ayı itibari ile seri üretime başlayacağını belirtiyor. Modelde zaten A9 yongasetinin olacağını tahmin etmek için sızıntıya gerek yok. Ancak üretimi kimin yapacağı şimdilik belirsiz. Kaynaklar Samsung'un 14nm fabrikasyon süreci ile üretimi üzerine aldığını iddia ediyor.

Modelde 2GB RAM olacağı daha önce dile getirilmişti. Özellikle iPhone 6 Plus modelinde 1GB RAM miktarının yetersiz kaldığına dair eleştiriler yeni nesil seride Apple'ın bu konuya ağırlık vermesine neden oldu.

Diğer bir iddia ise Apple Watch ile sunulan baskı hassasiyeti teknolojisinin iPhone 6S serisinde de olacağı. Bu teknolojide ekrana baskı hassasiyetinize göre farklı fonksiyonlar çalıştırılabiliyor.

Apple'ın iPhone 6S serisi ile yakalamak istediği toplam satış rakamı 230 milyon. iPhone 6 serisinin gördüğü ilgi Apple'ın beklentileri yükseltmesine neden oldu. Sadece iPhone 6 serisinin üretim ömrünün sonuna kadar 200 milyon satış rakamını geride bırakması bekleniyor. Şimdilik iPhone 6S serisi ile ilgili bilinenler bunlar. Ancak yine yaz aylarına doğru önemli sızıntılar yaşanacaktır.









http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6s-production-to-start-in-June-A9-CPU-2GB-RAM-pressure-touch-tech_id66898