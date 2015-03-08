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"Apple iPhone 6s üretimi Haziran ayında başlıyor"

4 yıl
6,8b
1
65
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyası Apple'ın yarın yapacağı lansmana kilitlenmişken, bazı kaynaklar firmanın yıl sonuna dair planları ile ilgili çeşitli sızıntılar paylaşmaya devam ediyor. Son sızıntı yeni nesil iPhone model(ler)i ile ilgili.
Kaynaklar iPhone 6S adını alacak olan yeni serinin Haziran ayı itibari ile seri üretime başlayacağını belirtiyor. Modelde zaten A9 yongasetinin olacağını tahmin etmek için sızıntıya gerek yok. Ancak üretimi kimin yapacağı şimdilik belirsiz. Kaynaklar Samsung'un 14nm fabrikasyon süreci ile üretimi üzerine aldığını iddia ediyor.
Modelde 2GB RAM olacağı daha önce dile getirilmişti. Özellikle iPhone 6 Plus modelinde 1GB RAM miktarının yetersiz kaldığına dair eleştiriler yeni nesil seride Apple'ın bu konuya ağırlık vermesine neden oldu.
Diğer bir iddia ise Apple Watch ile sunulan baskı hassasiyeti teknolojisinin iPhone 6S serisinde de olacağı. Bu teknolojide ekrana baskı hassasiyetinize göre farklı fonksiyonlar çalıştırılabiliyor.
Apple'ın iPhone 6S serisi ile yakalamak istediği toplam satış rakamı 230 milyon. iPhone 6 serisinin gördüğü ilgi Apple'ın beklentileri yükseltmesine neden oldu. Sadece iPhone 6 serisinin üretim ömrünün sonuna kadar 200 milyon satış rakamını geride bırakması bekleniyor. Şimdilik iPhone 6S serisi ile ilgili bilinenler bunlar. Ancak yine yaz aylarına doğru önemli sızıntılar yaşanacaktır.



http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6s-production-to-start-in-June-A9-CPU-2GB-RAM-pressure-touch-tech_id66898 Yorum Yaz
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Arka Destroyer 4 yıl en beğenilen
S serileri hoşuma gidiyor
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1 Avatar
cabriolet1981 4 yıl
2500-3000 tl verip ip6 almış olsam, 1 sene geçmeden 6s'de 2 gb ram'i görünce sinir olurum.

Ayrıca şu çerçeve olayını artık inceltmeleri lazım. Ön yüzün yarısı çerçeve.

Pil için zaten bişey söylemeye gerek yok. Devrimsel bi batarya teknolojisi icat edilmedikçe bu cihazlar 1 günü zor çıkaracak.
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Mr. Jingles 4 yıl cabriolet1981
Ne bir senesi adamlar üç yıldır 1 GB RAM ile cihaz çıkarıyorlar. Ona bakarsan aynı şey eğer 1 GB RAM ile çıkarsa iPhone 6S kullanıcısı için de geçerli olacak. Adam telefon alıyor daha bir yıl geçmeden iPhone 7 2 GB RAM ile geliyor. Bir süreden sonra illaki donanım güncellenmek zorunda. Senin cihazından sonraki cihaz güncellendi diye sinir olmak mantıksız.
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BekirTemel 4 yıl
Şu tasarım değişene kadar ne özellik olursa olsun Applenin cep Telefonlarının yüzüne bakmam müşteri olarak ,cihazı zorunluluktan değiştirmek dıurumunda kalmaz isem tabiki,ne zaman s3 çakması görüntüden daha eli yüzü düzgün bir cihaz çıkar o zaman 7 ye bakarız.
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antonidas 4 yıl
büyük ekran konusu.
Talep arzı yaratmıyor, artık arz talebi yaratıyor.
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kırmızı panda 4 yıl
Şu 2 GB ram kesin gibi yansıtılan haberlere pek inanasım gelmiyor, daha ortada hiçbirşey yok.
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acura07 4 yıl
Galatasaraylılar fabrikayı basmasin yikarlar orayı
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Menladi 4 yıl acura07
acura07

Galatasaraylılar fabrikayı basmasin yikarlar orayı




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_-_bluedragon_-_ 4 yıl acura07
acura07

Galatasaraylılar fabrikayı basmasin yikarlar orayı




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knnolg 4 yıl

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zultaran 4 yıl
2 gb ram konusuna ağırlık vermelerine neden olmuş ,neyine ağırlık vereceksin alacaksın 2gb rami takacaksın,üç kuruşluk ramden şu kadar tlfon satsam şu kadar kar ederim peşindeler,e bu yahudiler boşuna bu kadar zengin olmuyor
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onore 4 yıl
Bence iphone 6c cikacak :) s'lik bir teknolojiyi 6ya değil 7ye koyarlar. Adı da iphone 7 olur :)
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FRIENDS 4 yıl
Ip7s e kadar 5 ile devam
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Skyfall44 4 yıl
Gereksiz bir zımbırtı.2 parça aleminyum ve keşfedilen Bluetooth,nfc vs Alsana 3000 tl.Bu telefonu kullanan ya sosyete camiasında yada bazilarina kompresor niyetine hava basma araci olarak kullaniyordur.Sonuç olarak Elmacılarla USA gurur duyuyor ve dahada güçleniyorlar :)
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