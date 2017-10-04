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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu giderdi

Apple, iOS 11.0.2 güncellemesi ile birlikte bazı iPhone 8 ve 8 Plus modellerinde telefon görüşmesi esnasında meydana gelen cızırtılı ses sorununu düzeltti. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
10,7b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu düzeltmek için yeni bir iOS güncellemesi yayınladı. Sorun ilk olarak yaklaşık bir hafta önce bildirilmiş ve birçok iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kullanıcısı telefon görüşmeleri sırasında gelen cızırtı sesinden rahatsız olduklarını dile getirmişti. Apple sorunu araştırarak problemi çözecek bir güncelleme sundu.
Ayrıca Bkz. "Çalışmalar iOS 11'in ciddi batarya problemlerine sebep olduğunu gösteriyor"
Şirket, bu sorunun neden kaynaklandığını açıklamadı. Ancak bir iOS güncellemesi ile düzeltildiği göz önüne alındığında, yazılımla ilgili bir hata olduğu anlaşılıyor. Apple, sorunu geçen hafta doğruladığında, bu sıkıntıyı yalnızca çok az sayıda iPhone 8 kullanıcısının yaşadığını söylemişti. Şirket daha sonra bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtti.
Bildiğiniz üzere Apple kısa bir süre önce iOS 11.0.2'yi yayınladı. En son yazılım güncellemesi, iPhone 8'in cızırtılı ses sorununu çözen düzeltmeyi de içeriyor. Ayrıca bazı fotoğrafların gizlenmesine neden olan hata ve bazı küçük problemler de giderilmiş durumda.

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Golden Gate 1 yıl en beğenilen
Ulan Samsung'da bir sorun ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 sene sonra yeni sürüm ile düzeltiliyor.
Adamlar 1 ayda sorunu çözecek güncelleme yayınlamış.
Burada bık bık ediliyor.
S7 Edge'de yeni güncelleme ile, birisiyle konuştuktan sonra güç tuşuna basıp görüşmeyi sonlandırdığımda donma ortaya çıktı. Format attım düzeldi. 2 ay sonra tekrar aynısı oldu, yine format attım düzeldi. Artık format atmaktan bıktım ve telefonu eşime verdim. Bu sorun neden çıkıyor diye araştıran yok, android dünyasının çözümü, format at düzelir.
Ulan Samsung'da bir sorun ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 sene sonra yeni sürüm ile düzeltiliyor.Adamlar 1 ayda sorunu çözecek güncelleme yayınlamış.Burada...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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ardicli2000 1 yıl
@Ekrem71
Ekreeeeeeeeemm....
Yanıtla +9
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serafon 1 yıl
cızırtılı ses donanım problemi olabilir. Yazılımla düzeltiyorlarsa muhtemelen birşeyleri gölgeliyorlardır
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DH Misafiri 1 yıl
o güncellemeyi yaptım ancak hala düzelen bişe yok ses cızırtılı devam
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CaRviLLE 1 yıl
Güncelleme nin hızı konusunda haklısınız ama 1 yıldır s7 edge kullanıyorum konuşma sonrasında ekrandan kapatıyorum konuşmayı hiç güç tuşuna basıp kapatmak aklıma gelmedi belki bende de vardır ama ekrandan açıp ekrandan kapatıyorum gerek duymadım güç tuşunu kullanmayı onun dışında telefonumdan memnunum çözünürlüğü de hd ye düşürdüm şarjda yeterli açık konuşayım ilk defa samsung kullanıyorum eğer ki android yavaşlasaydı ve memnun kalmasaydım sevmediğim halde apple alacaktım ama şu an bi problem yok s10 çıkana kadar kullanıcam bu telefonu :)
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By_higH 1 yıl
Eee şimdi bu sabah güncelleme yaptığımda 7 Plus'ta ekrandan uyanma süresi 3 saniyeye çıktı ona ne demeli? Touch id'ye dokunuyorsun tam tamına 3 saniyede sonra ekran açılmaya başladı. Bizde kapatıp açma hiçbir halta yaramadığı için direk telefona sizin tabirinizle "format" atmak durumunda kaldım.
Yani zannetmeyin IOS platformu muhteşem hiç sıkıntı yok programlar çökmüyor veyahut donmuyor sizdeki sıkıntıların hepsi bizim platformda da var...
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cumur 1 yıl By_higH
anlatamazsın aga
Yanıtla +1
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Golden Gate 1 yıl en beğenilen
Ulan Samsung'da bir sorun ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 sene sonra yeni sürüm ile düzeltiliyor.
Adamlar 1 ayda sorunu çözecek güncelleme yayınlamış.
Burada bık bık ediliyor.
S7 Edge'de yeni güncelleme ile, birisiyle konuştuktan sonra güç tuşuna basıp görüşmeyi sonlandırdığımda donma ortaya çıktı. Format attım düzeldi. 2 ay sonra tekrar aynısı oldu, yine format attım düzeldi. Artık format atmaktan bıktım ve telefonu eşime verdim. Bu sorun neden çıkıyor diye araştıran yok, android dünyasının çözümü, format at düzelir.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kadirirdem 1 yıl Golden Gate
Maalesef öyle.
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cherkesomer 1 yıl
8 lerde bukadar sorun varsa X i düşünemiyorum.
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ardicli2000 1 yıl
@Ekrem71
Ekreeeeeeeeemm....
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serafon 1 yıl
cızırtılı ses donanım problemi olabilir. Yazılımla düzeltiyorlarsa muhtemelen birşeyleri gölgeliyorlardır
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nihat383 1 yıl
Ekrem onayladı mı? Nereden biliyoruz?
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drjacob 1 yıl
niye böyle bir sorun vardı ayrı bir şey ama yazılım ile çözmek ayrıca güzel bir şey
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grafman09 1 yıl
İşte bunlar acelenin sonuçları, 6 ay sonra çıkar ama sorunsuz çıkar, nedir bu yarış! Apple hayranı zaten bekliyecek seni..
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akıllı telefon, güncelleme ve
10 etiket daha iphone 8 cep telefonu sorun ios 11 problem iphone 8 plus cızırtılı ses Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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