Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu giderdi

Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu düzeltmek için yeni bir iOS güncellemesi yayınladı. Sorun ilk olarak yaklaşık bir hafta önce bildirilmiş ve birçok iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kullanıcısı telefon görüşmeleri sırasında gelen cızırtı sesinden rahatsız olduklarını dile getirmişti. Apple sorunu araştırarak problemi çözecek bir güncelleme sundu.

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Şirket, bu sorunun neden kaynaklandığını açıklamadı. Ancak bir iOS güncellemesi ile düzeltildiği göz önüne alındığında, yazılımla ilgili bir hata olduğu anlaşılıyor. Apple, sorunu geçen hafta doğruladığında, bu sıkıntıyı yalnızca çok az sayıda iPhone 8 kullanıcısının yaşadığını söylemişti. Şirket daha sonra bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtti.

Bildiğiniz üzere Apple kısa bir süre önce iOS 11.0.2'yi yayınladı. En son yazılım güncellemesi, iPhone 8'in cızırtılı ses sorununu çözen düzeltmeyi de içeriyor. Ayrıca bazı fotoğrafların gizlenmesine neden olan hata ve bazı küçük problemler de giderilmiş durumda.