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Apple iPhone XR modeli ön siparişe başladı

LCD ekranıyla daha düşük bir maliyete sahip olan Apple iPhone XR modeli ön siparişe başladı. İlk dalga ülkelerde başlayan ön siparişler yıl sonuna kadar yayılacak.
7 ay
8,3b
1
21
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone ailesi içerisinde en ucuz model olarak gösterilen iPhone XR bilindiği üzere tanıtımdan hemen sonra piyasaya çıkmadı ve yaklaşık bir aylık zaman dilimi gösterilmişti. Bugün itibariyle telefon ön siparişe başladı.

iPhone XR fiyatı

6.1 inçlik LCD ekrana sahip olan iPhone XR modeli Apple A12 Bionic yonga setinden gücünü alıyor. TrueDepth kamera, IP67 sertifikası, Face ID gibi pek çok özelliğini iPhone XS serisinden miras alan iPhone XR modeli ekranı ve 3GB RAM kapasitesi ile maliyeti biraz daha düşürüyor.

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64GB kapasiteli iPhone XR için istenen fiyat 749$. 128GB kapasiteli versiyon 799$ iken 256GB kapasiteli versiyon ise 900$ seviyesine kadar çıkıyor. Ön siparişler 26 Ekim itibariyle sevkiyata başlayacak.

Ön siparişler şimdilik ilk dalga ülkeler için geçerli. Ülkemizde iPhone XR için herhangi bir ön sipariş hareketliliği bulunmuyor. Muhtemelen Kasım veya Aralık ayı içerisinde satışlar açılacaktır. Fiyat bakımından ise 5000TL civarı veya üzeri bekleniyor.

 

https://www.apple.com/tr/iphone-xr/ Yorum Yaz
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intel7mix 7 ay en beğenilen
720p kırma ekran ile satıyorlar resmen rezillik.
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OverClocK1ng 7 ay
5000 TL?



7500 den aşağı olsun, öpün de başınıza koyun...
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DH Misafiri 7 ay
ppi değeri 8 ile aynı ama ios'un ekran çözünürlüklüğünü dot cinsinden aldığını göz önüne alırsanız xs 375 dot iken xr ve xs max 414 dottur. Kısaca xr ın arayüzü plus ile aynıdır, sadece ppi değerinden dolayı ikonlar biraz daha büyük gözükecek
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AfterLife61 7 ay
Avrupalı telefonu aldı kullandı bezdi nerdeyse garantisini bitirecek Türkiye'ye hala giriş yapmadı xD xD halbuki en büyük hatası bu Apple bin Avrupa'dan Amerika'dan önce Türkiye'de satışa sunmalı. Meraklıyız lukse gösterişe. He bide o ülkelerden 3-4 bin TL fazla vermeye
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Seyrim 7 ay
5 bin mi.. Şaka mı? Satıp alıyorum arabayı..
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MeraklıAjan 7 ay
Bu gidisle aylik telefonlar cikarip piyasaya surecekler
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Barni Moloztaş 7 ay
seneye satacaklar heralde bu ne böyle
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TearsForFears 7 ay
1080p video izleyememek gerçekten saçma. 720p videolar yeterli diyenler için düşük çözünürlük olmasından dolayı apple ın güçlü işlemcisiyle iyi performans verecektir. Batarya performansıda daha iyi olabilir lcd ne kadar güç çeker testlerde görürüz. 750 dolardan gelse 5000-5500 liradan gelebilirdi ama avrupa ülkelerinde fiyat 850 euro oluyor.
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Mustafa-1453 7 ay
Maşallah 5000 lira düşük maliyetli geliyor
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Justs 7 ay
5000 lira ise iyi ama o kadar ucuz olacağını sanmıyorum.
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sericik 7 ay
Lütfetmişler
sanki ölüme çare
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OverClocK1ng 7 ay
5000 TL?



7500 den aşağı olsun, öpün de başınıza koyun...
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Anti Fanboy 7 ay OverClocK1ng
Maşallah Apple'a göme göme 10000 mesaj sayısını devirdin
.
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