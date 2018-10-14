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Apple, iPhone XR modeline özel şeffaf kılıf satacak

LCD ekran ve bolca renk seçeneğine sahip iPhone XR, 26 Ekim Cuma günü bazı ülkelerde piyasaya sürülecek. Apple kendi adına bir ilke imza atarak akıllı telefon için şeffaf kılıf satacak.
7 ay
4,3b
1
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple şimdiye kadar piyasaya sürdüğü hiçbir iPhone için şeffaf kılıf çıkarmamıştı. Görünüşe bakılırsa bu durum LCD ekranlı iPhone XR modeli ile birlikte değişecek. Akıllı telefonun 19 Ekim’de ön siparişe açılması bekleniyor. 26 Ekim tarihinden itibaren ise raflardaki yerini alacak.
Ayrıca Bkz. "Twitter'a veri toplama soruşturması açıldı"
Şeffaf kılıfın varlığından ilk olarak Apple'ın resmi basın bülteni aracılığı ile haberdar olmuştuk. Şimdi ise şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı kılıfın ilk görüntüsü ortaya çıktı. iPhone XR birçok farklı renk seçeneğine sahip. Dolayısı ile şirketin şeffaf bir kılıf sunması son derece mantıklı görünüyor.

Kılıfın fiyat etiketi de belli

iPhone XR için Apple tarafından tasarlanan şeffaf kılıf 42 dolar (yaklaşık 250 TL) gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Şirketin söz konusu aksesuarı sadece belirli pazarlarda satışa sunabileceği de söyleniyor. Şüphesiz ki önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

https://9to5mac.com/2018/10/12/iphone-xr-apple-clear-case/ Yorum Yaz
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darkmehmet 7 ay en beğenilen
Kesinlikle 250 tl edecek bir ürün çünkü Apple kalitesi bir başka :)
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OverClocK1ng 7 ay
O kılıftan daha kalitelisini Aliexpress den 4 Dolara falan aldım.
Ona 10 basar...
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BlueDay_86 6 ay
250₺ çok abartılı olmuş ne gerek var ben 40₺ ye aldım 1 senedir kullanıyorum ama artık sarardı
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_turbo_ 7 ay
Seffaf kilifa 250TL saydirtacaklar ve bunu alan enayiler olacak. Hep oazarda satilan 15TL lik seffaf kiliflar kullandim cokta memnunum. Sonucta hepsi plastik Appleinki celikten degil ya
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El_domingo 7 ay
Bir telefona 1000$ dan fazla veren sefaf kılıfınada 42$ verir...
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OverClocK1ng 7 ay
Bu da video. Kalite şu an 480p en yüksek görünüyor. Her halde artacaktır...

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Extreme Victory 7 ay OverClocK1ng
ihtiyacin yok ama takdir ettim.
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OverClocK1ng 7 ay
Videoyu da altına ayrıca atacağım.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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drjacob 7 ay
en fazla 20 tl'dir , 250 ne ya
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Extreme Victory 7 ay
bi bitmediniz dedikce cogaliyor bunlar, arkadasim anlayisiniz mi kit, degilse nedir anlamadim. 1USD= 5.82TL (an itibariyla) adam satiyor 42USD'ye yani 42 birime, senin paran dolar karsisinda erimis bitmis adamin sucumu. Haaa 42$ Amerikali icin pahalidir degildir o ayri konu. Hayir, "Malmisiniz" diyecegim sizin yuzunuzden ceza alacagim. o yuzden demiyorum.
bi baska arkadasta demis ki "vee Apple slikonu kesfetti"yok canim o kesfedeli cok oldu, senin en yeni, en kasli telefonunu tokat manyagi yapiyor sen farkinda degilsin. Ne dedigimi anlamadin sen simdi
neyse anlayan biri anlatir sana.
Biktim kardesim sirf yazmis olmak icin yazan Hater'lardan.
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mavizaman 7 ay
şeffaf kılıf 250tl.. ee applea da bu yakışır.
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murat1407 7 ay
Umarım stabildir
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Rachsuchtig 7 ay
Milletten 42 dolar fazla tırtıklayacağına o kılıfı kutu içine koy da millet yiğit görsün. Paragözsün Apple
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