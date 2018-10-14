Apple, iPhone XR modeline özel şeffaf kılıf satacak

Apple şimdiye kadar piyasaya sürdüğü hiçbir iPhone için şeffaf kılıf çıkarmamıştı. Görünüşe bakılırsa bu durum LCD ekranlı iPhone XR modeli ile birlikte değişecek. Akıllı telefonun 19 Ekim’de ön siparişe açılması bekleniyor. 26 Ekim tarihinden itibaren ise raflardaki yerini alacak.

Ayrıca Bkz.

"Twitter'a veri toplama soruşturması açıldı"

Şeffaf kılıfın varlığından ilk olarak Apple'ın resmi basın bülteni aracılığı ile haberdar olmuştuk. Şimdi ise şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı kılıfın ilk görüntüsü ortaya çıktı. iPhone XR birçok farklı renk seçeneğine sahip. Dolayısı ile şirketin şeffaf bir kılıf sunması son derece mantıklı görünüyor.

Kılıfın fiyat etiketi de belli

iPhone XR için Apple tarafından tasarlanan şeffaf kılıf 42 dolar (yaklaşık 250 TL) gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Şirketin söz konusu aksesuarı sadece belirli pazarlarda satışa sunabileceği de söyleniyor. Şüphesiz ki önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

https://9to5mac.com/2018/10/12/iphone-xr-apple-clear-case/