Twitter'a veri toplama soruşturması açıldı

Özellikle bu yıl Facebook'un veri ihlali skandalından sonra hükümetler özellikle sosyal ağlar ve teknoloji şirketleri ile ilgili denetimlerini arttırdı. Fortune'un haberine göre geçtiğimiz Perşembe günü İrlanda'da Twitter'ın veri toplama uygulamalarıyla ilgili bir soruşturma açıldı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, bir kullanıcının, Twitter'ın link kısaltma servisi olan "t.co" bağlantısını tıkladığında o kullanıcı hakkında ne kadar veri topladığını resmi olarak soruşturmaya başladı. Zira Twitter, tweetlerde yayınlanan bağlantıları, sitenin tasarımının temelindeki katı karakter sınırına bağlı olarak, bu kısaltılmış bağlantılarla otomatik olarak değiştiriyor.

Kısaltma servisi üzerinden veri toplanıyor iddiası

Londra Üniversitesi Akademisi'nden araştırmacı Michael Veale, Twitter'ın “t.co” linklerini okuyabilmesi için topladığı verileri teslim etmesini istedi. Ancak Twitter, Veale'ın Avrupa'daki yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kanunu uyarınca bu veriye teorik olarak sahip olmasına rağmen reddetti.

Bunun üzerine Veale, Twitter'ın Avrupa genel merkezi Dublin'de olduğu için İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na şikayette bulundu. Komisyon Twitter'ın GDPR kapsamında "yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini" araştırmaya başladı. Zira Mayıs ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme, teknoloji şirketlerinin müşteri verilerini nasıl kullandıkları konusunda daha şeffaf olmasını ve müşterilere daha fazla bilgi ve hak vermesini gerektiriyor.

Facebook, Twitter ve Airbnb gibi firmalar, hizmet şartlarını GDPR'ye uyum sağlamak için güncellemek zorunda kaldılar. Örneğin, Airbnb artık gizli ücretleri şeffaflık için kira fiyatlarına dahil etmeyi gerekli kılıyor. Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde , Facebook ve Twitter'ın GDPR şartlarını yeterince güncellemediğinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi . Her iki şirket de yıl sonuna kadar tam olarak uymadıkları takdirde yaptırımlarla tehdit edildi.

Twitter, Cambridge Analytica skandalı ve yeni bir veri ihlali ile olan mücadeleleri göz önüne alındığında, 2018'de Facebook kadar göz önünde değildi. Ancak yaşanan gelişmeler kullanıcıların gizliliği konusunda Twitter'ında başının bir hayli ağrıyacağını gösteriyor.

http://fortune.com/2018/10/12/twitter-gdpr-investigation-tco-tracking/