Apple, iTunes'da "HD+" adı altından 1080p filmlere yer vermeye hazırlanıyor

2003 yılında hayata geçirdiği iTunes Store ile içerik sağlama konusunda önemli deneyimler kazanan ve bu deneyimi App Store'da kullanarak önemli başarıların altına imza atan Apple, iTunes Store'da yeni bir dönem açmaya hazırlanıyor. AppleInsider'ın iddiasına göre, Apple, HD içerikten sonra HD+ adı altında 1080p çözünürlüğündeki filmleri de iTunes Store üzerinden satışa sunmaya başlayacak.
AppleInsider'ın kaynağı 10Mbps'lık 1080p çözünürlüğündeki filmlerin, film şirketleri tarafından Apple'a yavaş yavaş gönderilmeye başlandığını ve ilgili içeriklerin Eylül-Ekim döneminde iTunes Store'daki yerini alacağını ifade ediyor.
iOS 5'in 1080p içeriklerine destek veriyor olması, ayrıca iOS 5'in yüksek ihtimalle Eylül ayı içersinde yayınlanacak olması göz önüne alındığından Apple'ın HD+ altında 1080p'lik filmleri Eylül-Ekim döneminde iTunes'dan kullanıcılara sunması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Fakat, 1080p çözünürlüğündeki filmlerin, kullanıcılara ne şekilde yani hem satış opsiyonu hem de kiralama opsiyonu ile sunulup sunulmayacağı bilinmiyor, ancak Apple'ın bu döneme kadar 1080p çözünürlüğüne kullanıcıların internet bağlantılarının yeterli olmamasından dolayı sıcak bakmadığını düşündüğümüzde, ilgili içeriklerin sadece satış opsiyonu ile kullanıcılara sunulması ihtimali ağır basıyor.
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yukarıda 1200p konusuna gelecek olursak.evet yapılabilir ama onu yazmak için 2 adet bluray 50 disk kullanmak gerekir.bugün bluray filmler 45 lira öyle olursa 90 lira olur.Kim alır merak ediyorum?? ben 3yıldır bluray okuyucuya sahibim 7 tane film anca alabildim.zaten 1080p den üstün tv bulmak çok zor.bide bunu çözecek grafik kartı işlemci vs sorunu olacak.o yüzden şimdilik yeterli olanı yapılıyor.ilerde bir disk içine 100gb veri yazılabilirse o zaman yeni bir disk format çıkacak. PembeRay gibi :D
ayrıca filmler 16:9 ya da 16:10 değiller.Sinema oranı diye bir oran var 21:9 - 2:35 vs vs. 1920x1080 diye satılan filmin siyah kısımlarını (sinemaskop) çıkarınca 1920x900 kalıyor.Batman kara şövalye transformesteki İmax sahneler 16:9 oranına sahipler.açıp bakarsanız normalde altta üstte siyah bölümler olan bu filmlerin bazı sahnelerde oranları 16:9 oluyor film.genelde siyah kısımları sevmeyiz ama o kısımlar olmasa alt yazı filmin üstüne binecek ve daha fena bi hal alıcak. türkçe film izleyenlere zaten 4:3 bile iş görüyor
bu yine jobs amcanın retina ekranına döner. aa biz yeni bişey bulduk adını da hd+ koyduk diye :D
filmlerin çekilip kayıt edildiği negatif makaralarda yani 35mm yada 70mm lik şeritlerde bizim ekranlarımızdaki gibi piksel ifadesi doğrudan doğruya yok.film tarihindeki en eski film şeridini alın şuan günümüzde göremediğimiz çok üst seviye çözünürlüklerde yayınlayabilirsiniz sinemada.yani 35mm ve 70mm şeritler 2k (2000 küsür çözünürlük) de görüntülenir 4k (4000küsür çözünürlük) da görüntüleyebilirsiniz sinema perdesinde.
ama aynı konu bizim görüntü aygıtlarımızda yani monitör yada tvlerde geçerli değil.ekranın 1920x1200 ise gidip de 1080plik filmi 1200p çözünürlüğünde izleyemezsin.görüntüleyebileceğin sınır tvye verdiğin filmin çözünürlüğü ile sınırlı.
ikisi arasındaki nüansı anlamışsınızdır umarım. birinde 10 yıl sonraki çözünürlüğe dahi çıkabilirken diğerinde yani tüketici aygıtlarında (tv ,monitör) alabildiğin görüntü maksimum 1080pdir .anca ilerde 1200p filmler yapılır da ozaman diyebiliriz 1920x1200 görüntü var diye.
Tamam da Apple ürünleri dediğim gibi zaten 16/10. Yani 1920x1200 Piksel. Eğer eski filmler 1080P ye çevrilebiliyorsa 1.200P ye de çevrilebilirler demektir. Dolayısıyla 1200P film seyretmek mümkün. Çünkü Macbook Pro'lar, iMac'ler, Muhtemel yeni Nesil iPad'ler ve hatta iPhone'lar bile 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahipler.
Niye 16/9 değilde 16/10 kullanıyor Apple? Diye bir soru soracak olursanız bunun cevabı bende yok. Ben de bilmiyorum.
Filmin çekildiği pixel oranı 16/10 olunca artıyo falan mı ? Film hangi formatta çekildiyse o formatın üstünde izleme gibi bir seçenek yok ama alt formatlarda izleyebilirsin. 1080p video yani Apple 1200p olarak mı izletecek haha =))
Video işinden pek anlamam. Ancak 20-30 sene önce çekilmiş filmleri nasıl Bluray olarak tekrar satışa çıkarttılar merak ettim şimdi. O filmleri tekrar aynı adamlar ile Full HD olarak çekmediler değil mi? O zaman Full HD çözünürlükte yok. Demek ki bir şekilde Full HD yani 1080P yapılabiliyor. 1080P yapılabilen bir şeyin 1200P yapılmasına engel olan faktör nedir? Gerçekten bilmediğimden soruyorum.
Apple'da ekran formatları 16/9 değile 16/10 dur. Dolayısıyla normalde 1920x1080 piksel olan full hd çözünürlük Apple ürünlerinde 1920x1200 dür. Belki bundan dolayı HD+ isimlendirilmesi kullanılmıştır.
Eğer habere bakarsak 1080p çözünürlüğünden bahsediyor. yani bir opsiyon sunmamış ama bu daha farklı bir formatta sunamayacağı anlamına da gelmez dediğin gibi.. Ama 1200p bana mantıksız geliyor çünkü öyle bir görüntüleme standartı yok! ne üretilmiş bir televizyon nede görüntü formatı (sinema açısından değerlendirirsek)..
Artı neden appleın filmleri 1200p'ye dönüştürme gereksini hissetti buradaki yorumcular merak ettim? Yani ekran 16/10 olunca o ekranda 16/9 film izlenmiyor mu? oran ne olursa olsun istediğiniz ekranda izleyebilirsiniz. Apple illede görüntüleri ekrana tam oturtma gibi bir çaba içerisinde bulunacağını ve tüm dünyada genel kabul görmüş ve yaygınlaşmış bir standartın, formatın dışına çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü kullanıcılar bu filmleri apple aygıtlarının haricinde televizyonlarında izlemek isteyeceklerdir ve standartı olmayan bir filmide kullanıcıya sunmayacaktır apple. herhalde o kadar da aptal değillerdir. Appleın 1080p film sunmasının hiçbir anormal tarafı yok, aksine herkesin kullanabileceği bir format varken bunun dışına çıkmayacaktır. Tabi bunlar kişisel düşüncelerim yanılıyor da olabilirim ama aksi düşünce bana mantıksız geliyor. Hani henüz oturmamış, yaygınlaşmamış bir format olsa kendi formatı konusunda diretebilir dicem ama iş işten çoktan geçmiş bile..
Eski filmleri nasıl bluray yapıyorlar konusuna gelince sanırım burada kimse dia taramamış. 35mm filmlerde piksel bulunmaz diğer bir deyişle sonsuzdurlar. belki on sene sonra 20K çözünürlüğünde bile tarayabilirler.. Bugünkü tarayıcılarda bile eski fotoğraf makineleri ile çekilmiş 35mm filmleri hani şu 36lık poz dediğimiz cinsten diaları bile uyumlu tarayıcılarda bir bluray formatının çok çok üzerinde taramanız mümkün. e taranmış resimleride film yapmak yada diğer bir deyişle film için taramak bugün hiçte zor olan birşey değil hatta çok eski bir metoddur ve bluray çözünürlüğünün çok üzerine dahi çıkılabilir, filmlerde piksel bulunmadığından istediğiniz özünürlükte tarayabilirsiniz bu çekilmiş filmin kalitesine bağlıdır doğal olarak isterseniz 10M çözünürlüğe çıkabilirsiniz sınır yok..
kesinlikle katılıyorum...