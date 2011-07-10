Apple, iTunes'da "HD+" adı altından 1080p filmlere yer vermeye hazırlanıyor

2003 yılında hayata geçirdiği iTunes Store ile içerik sağlama konusunda önemli deneyimler kazanan ve bu deneyimi App Store'da kullanarak önemli başarıların altına imza atan Apple, iTunes Store'da yeni bir dönem açmaya hazırlanıyor. AppleInsider'ın iddiasına göre, Apple, HD içerikten sonra HD+ adı altında 1080p çözünürlüğündeki filmleri de iTunes Store üzerinden satışa sunmaya başlayacak.

AppleInsider'ın kaynağı 10Mbps'lık 1080p çözünürlüğündeki filmlerin, film şirketleri tarafından Apple'a yavaş yavaş gönderilmeye başlandığını ve ilgili içeriklerin Eylül-Ekim döneminde iTunes Store'daki yerini alacağını ifade ediyor.

iOS 5'in 1080p içeriklerine destek veriyor olması, ayrıca iOS 5'in yüksek ihtimalle Eylül ayı içersinde yayınlanacak olması göz önüne alındığından Apple'ın HD+ altında 1080p'lik filmleri Eylül-Ekim döneminde iTunes'dan kullanıcılara sunması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Fakat, 1080p çözünürlüğündeki filmlerin, kullanıcılara ne şekilde yani hem satış opsiyonu hem de kiralama opsiyonu ile sunulup sunulmayacağı bilinmiyor, ancak Apple'ın bu döneme kadar 1080p çözünürlüğüne kullanıcıların internet bağlantılarının yeterli olmamasından dolayı sıcak bakmadığını düşündüğümüzde, ilgili içeriklerin sadece satış opsiyonu ile kullanıcılara sunulması ihtimali ağır basıyor.