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Apple ile Amazon "App Store" terimi için anlaşma masasına oturacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bilindiği üzere Apple ve Amazon uygulama marketlerini nitelemek için "App Store"(Uygulama Marketi) terimini kullanıyor. İsimlendirme konusundaki bu benzerlik taraflar arasında yaklaşık iki yıldır süren bir anlaşmazlığı temelini atıyor. 
Söz konusu anlaşmazlık çerçevesinde Apple, "App Store" teriminin kendi tescilli markası olduğunu iddia ederken, Amazon'da bu terimin sıklıkla kullanılan bir terim olduğunu savunuyor. Bu iddialar üzerine kurulu anlaşmazlıklarını mahkeme salonlarında halletme yolunu seçen firmaların duruşma süreçleri ağustos ayında başlayacak. Ancak, mahkemenin hakiminin aldığı yeni bir karar ile duruşma süreci başlamadan önce tarafların anlaşma masasına oturması isteniyor. Söz konusu uzlaşma görüşmeleri 21 Mart tarihinde başlayacakken, her iki tarafında karar yetkisine sahip olan baş avukatlarının bu görüşmelere göndermesi zorunlu tutuluyor.
Uygulama marketlerini nitelerken "App Store" terimini kullanan Apple ve Amazon'un mahkemenin uzlaşma talebi doğrultusunda nasıl bir sonuca ulaşacağını mart ayında başlayacak olan görüşme sürecinde hep birlikte göreceğiz.



http://www.bloomberg.com/news/2013-01-15/apple-amazon-settlement-talks-scheduled-in-appstore-case-1-.html Yorum Yaz
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foz54 6 yıl en beğenilen
"uygulama marketi" ne kadar genel bir tabir ise "app store" da o kadar genel bir tabirdir. arkadaşın dediği gibi Apple yakında elma ismini izinsiz kullananlara da dava açar :p
"uygulama marketi" ne kadar genel bir tabir ise "app store" da o kadar genel bir tabirdir. arkadaşın dediği gibi Apple yakında elma ismini izinsiz kullananlara ...
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akmac 6 yıl
Daha önce tescil edildiği için kazanacak belli; Apple.

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teramit 6 yıl
Vipracing
Amazonu haklı buluyorum bu konuda.

Teknik olarak "app store" kelimesinin tescili apple ait ise bunu kullanan diğer firmalar suçlu olmuş oluyor.
"App store" kelimesi tescillenir mi olur mu öyle şey diyorsanız bunun yeri burası değil.
amazon itiraz ediyor ise bu kelimenin tescillenmesine itiraz edebilir.Yoksa tescil eden kuruma itiraz etmesi mantıksız.
Patent ve tescilde bahsi geçen mevzuyu tescile değer bulmuyor iseniz o tescili veren patent kurumuna laf etmelisiniz.
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Vipracing 6 yıl
@ teramit : Tam olarak kime ait vb bu konuda doyurucu bir bilgim yok olan da şu yazıda okuduğumdan ibaret : 'Amazon has argued that the term "app store" is a generic one and that Apple should not have been preliminarily awarded a trademark on the name back in 2010. Apple originally filed for the trademark in 2008, but once the U.S. Patent & Trademark Office tentatively approved the application and published it for opposition in early 2010, Microsoft filed an objection, also arguing that the term was generic. '

Yukarıda ki yazıda geçen 'preliminarily' sözcüğü bir nevi problem yaratmakta diye düşünüyorum.
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Apple, "There is an app for that." cümlesinin patentini almış bir firma. Yani App Store bunun yanında sönük bile kalıyor.

Kaldı ki App Store - Application Store - Apple Store bağlantısı var
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Smile75 6 yıl
Amazon bencede haklı. Çünkü App Store bize orjinal gelebilir ama kendi lisanında "bakkal"a "market" denilmesinden başka bir farkı yok.
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hacı.basat 6 yıl
İngilizcesi zayıflar ortaya dökülmüş, Application'ı Apple'a yontmaya çalışıyorlar.
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steelpanther 6 yıl
Bu kadar fanatik olmayın ya, bu nedir? Apple iPhone'dan önce kaçımız "app" terimini biliyordu veya uygulama yüklüyordu telefonuna, telefon kültürümüz "sis" ve "jar"dan öte değildi. Bu adamlar bir şeyler yaptılar, çağ atlattılar. Apple hareket algılayıcı koydu, herkes koymaya başladı, Apple Siri'yi geliştirdi, hemen üstüne S-Voice vs. sesli asistanlar türedi. Aynı şekilde iMessage - ChatOn, iTunesU - Learning Hub ve daha onlarca şeyde olduğu gibi Apple'ın izinden gidiliyor. Ben koyu bir Beşiktaşlıyım şöyle bir örnek vereyim; Quaresma Beşiktaştayken bazı taraftarlar öylesine körleşti ki "Quaresma Ronaldodan büyük futbolcudur!!" havasındalardı, işte bu ne kadar saçma geliyorsa kulağa sizin düşünceleriniz de o kadar saçma geliyor, bu kadar kör olmayın.
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Zuko 6 yıl steelpanther
keremtuncer
Bu kadar fanatik olmayın ya, bu nedir? Apple iPhone'dan önce kaçımız "app" terimini biliyordu veya uygulama yüklüyordu telefonuna, telefon kültürümüz "sis" ve "jar"dan öte değildi. Bu adamlar bir şeyler yaptılar, çağ atlattılar. Apple hareket algılayıcı koydu, herkes koymaya başladı, Apple Siri'yi geliştirdi, hemen üstüne S-Voice vs. sesli asistanlar türedi. Aynı şekilde iMessage - ChatOn, iTunesU - Learning Hub ve daha onlarca şeyde olduğu gibi Apple'ın izinden gidiliyor. Ben koyu bir Beşiktaşlıyım şöyle bir örnek vereyim; Quaresma Beşiktaştayken bazı taraftarlar öylesine körleşti ki "Quaresma Ronaldodan büyük futbolcudur!!" havasındalardı, işte bu ne kadar saçma geliyorsa kulağa sizin düşünceleriniz de o kadar saçma geliyor, bu kadar kör olmayın.

Bütün bunlarla konunun ne alakası var, onu anlayamadım. Ama Siri daha önce vardı, kullanıyorduk. Apple satın aldı firmayı ve o mu başlatmış oldu yani yönelmeyi? Ya iMessage demişsin ya ona sadece gülüyorum.


Her neyse, konu bu değil. Apple Siri'ye Voice Control gibi bir isim kullansaydı bunu da tescillendiremezdi. Bütün bunlar genel ifadelerdir ve bunların tescil edilmesi saçmadır. O zaman Store'u da sadece Apple kullansın.

Store diye bir şey var ki bu bildiğin mağaza demektir. App de daha önce "gerçekten" yaygın olarak kullanılan Application kelimesinin kısaltmasıdır ki uygulama demektir. (Sanki "Apple'dan önce uygulama yoktu." der gibi konuşuyorsunuz.) Uyulama satılan mağazaya ne denir AppStore denmez de? Bunu da savunuyorsunuz ya pes artık.

"App Store - Apple Store demektir." algısından vazgeçin artık.
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7Mhz 6 yıl
Bir gün öğretmeni App Store'u yanına çağırır ve "Bak oğlum App Store, senin adında App Store benimkide, bundan sonra senin adın Hakkı olsun" der ve o gün bu gündür App Store'u App Store Hakkı diye çağırırlar. Hakimin anlaşma dediği bu herhalde.
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savinelli 6 yıl
iOS de kullandığı saat görseli için telif hakkı ödeyen bir firmadan bahsediyoruz burda. Politikası apaçık belli. Ve evet eminim gücü yetse bütün elma üreticilerini haraca bağlar!
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VirtualWorld 6 yıl
Senin sürekli kullanmadıgın bir kelime olması doğal da yurt dışında android in marketine bile app store demeler çok doğal sonuçta hepsi uygulama marketi amazon'un dedigi de bu.
knidos
Vipracing Amazonu haklı buluyorum bu konuda.
Neresini haklı buluorsunuz? Önceden kullanılan bir kelime mi App Store sizcede? Nerde kullanıyordunuz bu terimi sorabilirmmiyim

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*GameOver* 6 yıl
Apple amazonuda satın alsa bari amazon Store gelir telefonlara
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