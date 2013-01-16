Apple ile Amazon "App Store" terimi için anlaşma masasına oturacak

Bilindiği üzere Apple ve Amazon uygulama marketlerini nitelemek için "App Store"(Uygulama Marketi) terimini kullanıyor. İsimlendirme konusundaki bu benzerlik taraflar arasında yaklaşık iki yıldır süren bir anlaşmazlığı temelini atıyor.

Söz konusu anlaşmazlık çerçevesinde Apple, "App Store" teriminin kendi tescilli markası olduğunu iddia ederken, Amazon'da bu terimin sıklıkla kullanılan bir terim olduğunu savunuyor. Bu iddialar üzerine kurulu anlaşmazlıklarını mahkeme salonlarında halletme yolunu seçen firmaların duruşma süreçleri ağustos ayında başlayacak. Ancak, mahkemenin hakiminin aldığı yeni bir karar ile duruşma süreci başlamadan önce tarafların anlaşma masasına oturması isteniyor. Söz konusu uzlaşma görüşmeleri 21 Mart tarihinde başlayacakken, her iki tarafında karar yetkisine sahip olan baş avukatlarının bu görüşmelere göndermesi zorunlu tutuluyor.

Uygulama marketlerini nitelerken "App Store" terimini kullanan Apple ve Amazon'un mahkemenin uzlaşma talebi doğrultusunda nasıl bir sonuca ulaşacağını mart ayında başlayacak olan görüşme sürecinde hep birlikte göreceğiz.









http://www.bloomberg.com/news/2013-01-15/apple-amazon-settlement-talks-scheduled-in-appstore-case-1-.html