Apple ile Amazon "App Store" terimi için anlaşma masasına oturacak

Haber Editörü
Bilindiği üzere Apple ve Amazon uygulama marketlerini nitelemek için "App Store"(Uygulama Marketi) terimini kullanıyor. İsimlendirme konusundaki bu benzerlik taraflar arasında yaklaşık iki yıldır süren bir anlaşmazlığı temelini atıyor.
Söz konusu anlaşmazlık çerçevesinde Apple, "App Store" teriminin kendi tescilli markası olduğunu iddia ederken, Amazon'da bu terimin sıklıkla kullanılan bir terim olduğunu savunuyor. Bu iddialar üzerine kurulu anlaşmazlıklarını mahkeme salonlarında halletme yolunu seçen firmaların duruşma süreçleri ağustos ayında başlayacak. Ancak, mahkemenin hakiminin aldığı yeni bir karar ile duruşma süreci başlamadan önce tarafların anlaşma masasına oturması isteniyor. Söz konusu uzlaşma görüşmeleri 21 Mart tarihinde başlayacakken, her iki tarafında karar yetkisine sahip olan baş avukatlarının bu görüşmelere göndermesi zorunlu tutuluyor.
Uygulama marketlerini nitelerken "App Store" terimini kullanan Apple ve Amazon'un mahkemenin uzlaşma talebi doğrultusunda nasıl bir sonuca ulaşacağını mart ayında başlayacak olan görüşme sürecinde hep birlikte göreceğiz.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-15/apple-amazon-settlement-talks-scheduled-in-appstore-case-1-.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknik olarak "app store" kelimesinin tescili apple ait ise bunu kullanan diğer firmalar suçlu olmuş oluyor.
"App store" kelimesi tescillenir mi olur mu öyle şey diyorsanız bunun yeri burası değil.
amazon itiraz ediyor ise bu kelimenin tescillenmesine itiraz edebilir.Yoksa tescil eden kuruma itiraz etmesi mantıksız.
Patent ve tescilde bahsi geçen mevzuyu tescile değer bulmuyor iseniz o tescili veren patent kurumuna laf etmelisiniz.
Yukarıda ki yazıda geçen 'preliminarily' sözcüğü bir nevi problem yaratmakta diye düşünüyorum.
Kaldı ki App Store - Application Store - Apple Store bağlantısı var
Bütün bunlarla konunun ne alakası var, onu anlayamadım. Ama Siri daha önce vardı, kullanıyorduk. Apple satın aldı firmayı ve o mu başlatmış oldu yani yönelmeyi? Ya iMessage demişsin ya ona sadece gülüyorum.
Her neyse, konu bu değil. Apple Siri'ye Voice Control gibi bir isim kullansaydı bunu da tescillendiremezdi. Bütün bunlar genel ifadelerdir ve bunların tescil edilmesi saçmadır. O zaman Store'u da sadece Apple kullansın.
Store diye bir şey var ki bu bildiğin mağaza demektir. App de daha önce "gerçekten" yaygın olarak kullanılan Application kelimesinin kısaltmasıdır ki uygulama demektir. (Sanki "Apple'dan önce uygulama yoktu." der gibi konuşuyorsunuz.) Uyulama satılan mağazaya ne denir AppStore denmez de? Bunu da savunuyorsunuz ya pes artık.
"App Store - Apple Store demektir." algısından vazgeçin artık.
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