Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin Hollanda ayağı, Apple lehine sonuçlandı

Apple ile Samsung arasında dünyanın çeşitli bölgelerinde sürmekte olan hukuk mücadelesinin Hollanda ayağında mahkeme Apple lehine karar verdi. Bu kararla birlikte Samsung'un fotoğraf galerisinin gezinme arayüzüne ilişkin patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Samsung'un Galaxy cihazlarına satışı yasağı getirildi.

Mahkeme tarafından alınan satış yasağıyla birlikte Android işletim sisteminin 2.2.1 veya üzeri sürümlerini ve Samsung'un özel galeri uygulamasını kullanmayan Galaxy cihazları da karar kapsamında yer alacak. Samsung'un 27 Haziran 2011'den bu yana gerçekleştirdiği satışlarından elde edilen net karında bildirilmesini isteyen mahkeme, Samsung tarafından açıklanacak rakamla birlikte Apple'a ödenecek tutarı kararlaştıracak. Ayrıca, Samsung'un yasaklı cihazların satışına devam ettiği her gün için Apple'a 100 bin avro ödemesi kararlaştırıldı. Güney Kore'li şirket alınan karardan dolayı üzüntü duyduklarını ve memnuniyetsizliklerini dile getirirken, kararla ilgili olarak Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

http://www.computerworld.com/s/article/9234082/Apple_gets_sales_ban_on_some_Samsung_Galaxy_products_in_the_Netherlands

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Söz konusu patent yüzünden daha önce değişikliğe giden Samsung, patent ihlali veya ihlale teşebbüsten uzak duracağına dair bir bildirgeyi imzalamayı ise reddetmişti. Hollanda mahkemesinde sorunun çözüldüğünü iddia eden Samsung, Galaxy cihazlarında kendine ait bir teknolojiyi kullanmaya başladığını da belirtmişti.Yine Hollanda da görülmekte olan tablet tasarım haklarına ilişkin davadan nasıl bir karar çıkacağını ise, davanın sonuca varması beklenen ocak ayında hep birlikte göreceğiz.