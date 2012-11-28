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Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin Hollanda ayağı, Apple lehine sonuçlandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında dünyanın çeşitli bölgelerinde sürmekte olan hukuk mücadelesinin Hollanda ayağında mahkeme Apple lehine karar verdi. Bu kararla birlikte Samsung'un fotoğraf galerisinin gezinme arayüzüne ilişkin patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Samsung'un Galaxy cihazlarına satışı yasağı getirildi.

Söz konusu patent yüzünden daha önce değişikliğe giden Samsung, patent ihlali veya ihlale teşebbüsten uzak duracağına dair bir bildirgeyi imzalamayı ise reddetmişti. Hollanda mahkemesinde sorunun çözüldüğünü iddia eden Samsung, Galaxy cihazlarında kendine ait bir teknolojiyi kullanmaya başladığını da belirtmişti.

Mahkeme tarafından alınan satış yasağıyla birlikte Android işletim sisteminin 2.2.1 veya üzeri sürümlerini ve Samsung'un özel galeri uygulamasını kullanmayan Galaxy cihazları da karar kapsamında yer alacak. Samsung'un 27 Haziran 2011'den bu yana gerçekleştirdiği satışlarından elde edilen net karında bildirilmesini isteyen mahkeme, Samsung tarafından açıklanacak rakamla birlikte Apple'a ödenecek tutarı kararlaştıracak. Ayrıca, Samsung'un yasaklı cihazların satışına devam ettiği her gün için Apple'a 100 bin avro ödemesi kararlaştırıldı. Güney Kore'li şirket alınan karardan dolayı üzüntü duyduklarını ve memnuniyetsizliklerini dile getirirken, kararla ilgili olarak Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Yine Hollanda da görülmekte olan tablet tasarım haklarına ilişkin davadan nasıl bir karar çıkacağını ise, davanın sonuca varması beklenen ocak ayında hep birlikte göreceğiz.
http://www.computerworld.com/s/article/9234082/Apple_gets_sales_ban_on_some_Samsung_Galaxy_products_in_the_Netherlands Yorum Yaz
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Jül Sezar 6 yıl en beğenilen MAVİT
MAVİT


Söz konusu patent yüzünden daha önce değişikliğe giden Samsung, patent ihlali veya ihlale teşebbüsten uzak duracağına dair bir bildirgeyi imzalamayı ise reddetmişti.

Hem hırsız hem yüzsüz
MAVİTSöz konusu patent yüzünden daha önce değişikliğe giden Samsung, patent ihlali veya ihlale teşebbüsten uzak duracağına dair bir...
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V4LKyR 6 yıl
...Samsung'un fotoğraf galerisinin gezinme arayüzüne ilişkin patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Samsung'un Galaxy cihazlarına satış yasağı getirildi.

Böyle saçma sapan bir karar olabilir mi ya beyler bi dakka? Bu nasıl bir beyin yapısı? Herkes arkadaşları arasında şaka amaçlı saçma şeyler söylemiştir bazen. O anları bir gözünüzün önüne getirin, haberi bu daha okuyun. Dıttırısının dıttırısındaki boklu bir patenti ihlal etti diye, KOCA BİR ÜRÜN AİLESİNE SATIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞ? ASKDJAŞSFJOGADDGŞLKJADPİasdşlaskiğaĞGKD :D D::D:D Safi saçmalık.
...Samsung'unfotoğraf galerisinin gezinme arayüzüne ilişkin patentiihlal ettiği gerekçesiyle,Samsung'un Galaxy cihazlarına satış yasağı...
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba bence bu haber buraya gelene kadar mutasyona ugradi. ben bu haberi hollanda sitelerinde okudugum zaman burda yazanla ayni degil benim gordugum mahkeme andriod 2.2.1 den android 3.0 e kadar karari sinirlandirmis yani android 3.0 dan yukarisi icin gecerli degil ve bu surumlerle cikmis Galaxy S,S II , Ace nin update almanis olanlarina gecerli sadece.zaten apple 2011 de dava acdiginda samsung hizli bir update le telefonlarini degistirmisti. fotoraf galerisinde zoom la ilgili bir patentti.---http://tweakers.net/nieuws/85811/apple-wint-bodemprocedure-tegen-samsung-over-fotoscrollpatent.html
merhaba bence bu haber buraya gelene kadar mutasyona ugradi. ben bu haberi hollanda sitelerinde okudugum zaman burda yazanla ayni degil benim gordugum mahkeme ...
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Teknolojist_44 6 yıl
applede samsung lehine calisan ajan :-) :-)
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DH Misafiri 6 yıl
Apple kadar pislik firma görmedim Allah belasını versin bunların Amerika işte ne beklersin lanetli ülkeden
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MaSSive 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple kadar pislik firma görmedim Allah belasını versin bunların Amerika işte ne beklersin lanetli ülkeden

Sırf muhalefet,
İllaha bir taraf olacaksınız ya.

Profilinizden en son girdiğiniz konulara baktım da şöyle bir,
Taraf olmanızın nedeni de ,kullanmış olduğunuz ,android işletim sistemi olan telefonu üreten Kore menşei li bir sirketden kaynaklanıyor olmasın.

Kore Savaşından dolayı kan çekiyor sanırım.

Ama Android de,

Lanet okuduğunuz,O Amerika menşeili Google un bir ürünü değilmi.?

Google un Android ini ,uzak doğu menşeili cihazla kullanınca ,Amerika nın lanetinden az etkilenmiş mi oluyorsunuz.?

Keza ev ve iş ortamında kullanma ihtimaliniz yüksek ,Microsoft un Windows u da Amerika Menşeili .

Ben bahsi geçen bütün firmaların ürünlerini şimdiye kadar severek kullandım ve kullanırımda.

Kısacası,sırf bu sektörde değil,
Lanetli olmayan bir ürün gösterinde onu kullanalım.

Adamlar yapar,eder .Yeri geldimi ama haklı ,ama haksız hakkını arar.Lanetleriz,

Sehit veririz ,Lanetleriz.
Adamlar bildiğini okur.Lanetleriz.

Birşeyler yap ,daha iyisini yap.Yok biz anca Lanetleriz.
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba bence bu haber buraya gelene kadar mutasyona ugradi. ben bu haberi hollanda sitelerinde okudugum zaman burda yazanla ayni degil benim gordugum mahkeme andriod 2.2.1 den android 3.0 e kadar karari sinirlandirmis yani android 3.0 dan yukarisi icin gecerli degil ve bu surumlerle cikmis Galaxy S,S II , Ace nin update almanis olanlarina gecerli sadece.zaten apple 2011 de dava acdiginda samsung hizli bir update le telefonlarini degistirmisti. fotoraf galerisinde zoom la ilgili bir patentti.---http://tweakers.net/nieuws/85811/apple-wint-bodemprocedure-tegen-samsung-over-fotoscrollpatent.html
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V4LKyR 6 yıl
...Samsung'un fotoğraf galerisinin gezinme arayüzüne ilişkin patenti ihlal ettiği gerekçesiyle, Samsung'un Galaxy cihazlarına satış yasağı getirildi.

Böyle saçma sapan bir karar olabilir mi ya beyler bi dakka? Bu nasıl bir beyin yapısı? Herkes arkadaşları arasında şaka amaçlı saçma şeyler söylemiştir bazen. O anları bir gözünüzün önüne getirin, haberi bu daha okuyun. Dıttırısının dıttırısındaki boklu bir patenti ihlal etti diye, KOCA BİR ÜRÜN AİLESİNE SATIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞ? ASKDJAŞSFJOGADDGŞLKJADPİasdşlaskiğaĞGKD :D D::D:D Safi saçmalık.
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Chuckly 6 yıl
Ne zaman Apple bir dava kazansa mahkemeler Apple tarafini tutuyor deniyor
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sparta1903 6 yıl
bence ipad 4. nesıl almak daha mantıklı
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ShhLe 6 yıl
Samsung kullanıyorumda
biz haberlerden bıktık adamlar para vermekten bikmadi
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knidos 6 yıl
Başkasının emeğini çalan bir firmayı nasıl destekleyebiliyorsunuz anlamış degiilim dogrusu. Sen bişiler icad edip senin yaptıgın birseyle baskası para kazansın bakalım şuanki dedigini yapabilcekmisin.bırakın ya gelişssin diyebilcnmi. Nasıl bi egitim alıyorsunuz. yaratıcı olun arkadas çalmaayın. Keske 1kac hırsızlıktan sonra tamamen üretim yasagı gelse
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DH Misafiri 6 yıl
Yeter artık Samsung, biz okumaktan bıktık sen ceza ödemekten bıkmadın. Hiç mi utanma, ahlak yok?
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MK* 6 yıl
paralara yazık
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DH Misafiri 6 yıl
ne utanmaz bir firma bu samsung çaldıkça çalmaya devam ediyor birde bundan sonra çalmıcaz dememek için için imza bile atmıyor. yüzüne tükürsen şükrediyor varmı böyle birşey!!! iyice midem bulandu bu firmadan...
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osmanefeozkan 6 yıl
bu sefer 1 cent 1 cent öderse şaşırmam :D
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