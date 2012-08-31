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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin Japonya ayağında nihai karar açıklandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin Japonya ayağında Samsung davayı kazanarak dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış davalar bütününde küçükte olsa bir zafer elde etmiş oldu.

Japonya'daki davada Apple, yerel operatörler tarafından satılan sekiz Galaxy serisi cihazında kendisine ait medya dosyası eşleme patentinin ihlal edildiği gerekçesiyle Samsung'u dava etmişti. Dava kapsamında Apple Samsung'dan 1.2 milyar dolarlık bir tazminatın yanı sıra, dava edilen sekiz cihaz için de satış yasağı istemişti. Ancak, Apple Japonya mahkemesinde isteğini bulamadı. Mahkemenin hakimi Apple'ın tüm taleplerini reddetti ve Samsung'un patentleri ihlal etmediğini belirtildi.

Mahkemeden çıkan karar ile ilgili açıklamada bulunan Samsung, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Samsung ile Apple arasında dünyanın birçok yerinde sürmekte olan hukuk mücadelelerinin nasıl sonuçlar vereceğini ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.reuters.com/article/2012/08/31/apple-samsung-japan-idUSL2E8JU0Y420120831 Yorum Yaz
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EXIST 6 yıl en beğenilen
Böylece Amerikanın verdiği 1 milyar dolarlık cezanın siyasi olduğunu anlamış olduk.
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myhotyro 6 yıl
Elmanın kazandığı davaları her zaman Ekren Çukurca, kaybettiklerini başka editörler haber yapıyor. Neden acaba?
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murdocklawless 6 yıl oventumer
oventumer

asalet03

bir kez daha hukukun ne kadar asil olduğunu gördük
avrupa mahkemelerinde apple kazanıor japonyada samsung daha ne beklenirdiki.....


samsung japon markası sonuç belli değilmiydi zaten...





samsung japon markası mı? hahahahah lan hiç güleceğim yoktu. samsung japonya'nın yıllarca kanlı bıçaklı olduğu kore'nin markası be.

not : sen şimdi kuzey kore filan sanarsın eklemek lazım, güney kore'nin markası diye ekleyeyim.
oventumerasalet03bir kez daha hukukun ne kadar asil olduğunu gördükavrupa mahkemelerinde apple kazanıo...
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DH Misafiri 6 yıl
Apple Dünyanın ergenekonu benden başka kimse kazanamaz kazanırsa hukukl önünü tıkarım cezası ile seni yerinden sökerim.Amerika her zaman her yerde herşeyi ile
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brksnr 6 yıl
Yalniz benim anlamadigim birsey var,BİZİM OLMAYAN FİRMALAR YUZUNDEN GEREKSİZ VE ASİRİ DERECEDE TARTİSİYORUZ FARKİNDA MİSİNİZ !!!
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mbugra19 6 yıl
ekrem cukurcaya haksizlik ediyorsunuz bence.
editorlerin apple-samsung-bada-android...v.s gibi konularla haber alanlarinin birbirinden ayrilmasi gerek.ekrem cukurca da bu minvalde apple ile ilgili haber yapiyor.bunu neden israrla elestiriyorsunuz anlayamiyorum...
ki haberin kimin tarafindan yapildiginin ne onemi var.onemli olan icerik degil mi?
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OverClocK1ng 6 yıl mbugra19
mbugra19

ekrem cukurcaya haksizlik ediyorsunuz bence.

editorlerin apple-samsung-bada-android...v.s gibi konularla haber alanlarinin birbirinden ayrilmasi gerek.ekrem cukurca da bu minvalde apple ile ilgili haber yapiyor.bunu neden israrla elestiriyorsunuz anlayamiyorum...

ki haberin kimin tarafindan yapildiginin ne onemi var.onemli olan icerik degil mi?

Öyle değil işte. Haberilerin içerisinde kendi yorumları oluyor ve o yorumlar taraflı oluyor.
Ortada dediğim gibi bir şey olmasa o kadar forum üyesi tepki göstermez.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
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Barbaroscakir 6 yıl
myhotyro
Elmanın kazandığı davaları her zaman Ekren Çukurca, kaybettiklerini başka editörler haber yapıyor. Neden acaba?

İşte böyle tepki çeksin hit olsun daha çok yorum olsun diye. Bu da bir nevi strateji..
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DH Misafiri 6 yıl
OverClocK1ng
DH Misafiri Jailbreak 5 dakikada yapılabilen 15 dakikada geri alınabilen bir şey. Bu özgürlük meselesi sadece göz boyama.
Yapma ya. Sence o şekilde mi işliyor hayat? Yani cihazı alıyorsun. 5 dakikada Jailbreak yapıp 15 dakika içinde geri alıyorsun. Sadece öylesine. Yani Jailbreakli olarak kullanmıyorsun öyle mi? Ben sana gerçek hayatta nasıl oluyor göstereyim de biraz gözün açılsın arkadaşım. Hayal dünyasından çık. Gerçek hayatta alırsın, Jailbreak yapar öyle kullanırsın. Sonra cihaz bozulur veya ekranı bozulur ve garantiye yollarsın. Onlar da sana Jailbreak yapılmış olduğundan cihazın garanti dışı olduğunu söylerler. BU MU ÖZGÜRLÜK !!!

Aslında gercek hattatta şöyle oluyor: Ben 3 yıldan fazla bir süredir iPhone kullanıyorum 3G, 4 ve 4S ayrıca 2007 den bu yana 1. Jenerasyon iPod touch. Bu gune kadar kullandığım hiçbir cihazda en ufak bir arıza olmadı. Çevremde de bir çok iPhone kullanan var kendi kendine arızalanan bir cihaz duymadım. En fazla bir kaç kez donma olmuştur veya ekran kapanmış ve çalışmaz hale gelmiştir. O zaman da DFU moduna alıp geri yükleme yaptıgım taktirde düzelmiştir. Hadi diyelim home ve power tuşlarının ikisi birden bozuldu aksilik ya, bu durumda iPhone'u tuşları kullanmadan DFU moduna almanin da yolu var. Ama telefonu suya veya betona düşürürsen o zaman haklisin.
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bocekgrafik 6 yıl
Apple, kendi ülkesi olan Amerika'da bile Samsung'la rekabet etmekte acziyete düşeceği sırada imdadına kendi ülke hakimlerinin yetişmesini artık normal karşılıyorum.
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Sarper 77 6 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

Apple, kendi ülkesi olan Amerika'da bile Samsung'la rekabet etmekte acziyete düşeceği sırada imdadına kendi ülke hakimlerinin yetişmesini artık normal karşılıyorum.

Aynı düşüncedeyim. Güzel özetlemişsiniz....
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gfbekir 6 yıl
apple bana bile dava acmis olabilir s2 kullaniyorum diye
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TaLeNDiL 6 yıl
EXIST
Böylece Amerikanın verdiği 1 milyar dolarlık cezanın siyasi olduğunu anlamış olduk.

Japonya'nın verdiği kararın siyasi olmadığını düşünüp de ABD'nin kararını öyle düşünmek... 70 tane de beğeni var bu yoruma.. İlginç.
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OverClocK1ng 6 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL
Japonya'nın verdiği kararın siyasi olmadığını düşünüp de ABD'nin kararını öyle düşünmek... 70 tane de beğeni var bu yoruma.. İlginç.

Eğer Amerika mahkemesinin vermiş olduğu karar içerisinde:

"Dikdörtgen telefonları sadece Apple üretebilir" şeklinde bir madde olmasa ve diğer şeyler yüzünden ceza alsaydı, o zaman öyle düşünmezdik.
O mesajı haklı bulmazdık.

Sizin bunu düşünemeyip bu saçmalığı görmemeniz de bir Apple yanlısı olduğunuzu gösteriyor bence.
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ilterv 6 yıl
EXIST
Böylece Amerikanın verdiği 1 milyar dolarlık cezanın siyasi olduğunu anlamış olduk.

O kadar söyledik kimse inanmadı........
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DH Misafiri 6 yıl
FERFEROS
lordrdley Crackli oyun indirmeyi, aptal aptal rom atmayi ozgurluk sanan fandroculara selam olsun. Bi bitmediniz ha. Bi tutturmussunuz ozgurlukte ozgurluk gidiyor. Al fandrocani tepe tepe kullan ya. Kiz arkadasimin s3 u var crackli bi kac oyun indirdik aksamina bana diyor ki : garip garip mesajlar gelmeye basladi. Sex falan yaziyor diyor. Bu mu ozgurluk? Aptal aptal mesajlar gelerek kullaniciyi rahatsiz eden ozgurluk olmaz olsun. Gidin kumdan kale yapin yahu.
Özgürlüğü korsan oyun indirmek olarak gören tipik Apple kullanıcısı. Tabi hayatında özgürlük ne görmemiş normaldir. Bizim özgürlük olarak bahsettiğimiz şey telefonu tamamen kendi ihtiyaçlarına ve kendi göz zevkine göre kişiselleştirmektir. Bu arada millete fandroid gibi yakıştırmalar yapmadan önce kendine bak. Burda biri sana çıkıp iDiot dese hoşuna gider mi? Hoşunuza gitsede gitmesede Android gümbür gümbür yükseliyor. Bugün uçak firmaları bile koltuklara Android işletim sistemli eğlence merkezi kuruyor. Yakında beyaz eşyalar bile Android ile gelecek.

Android kullanıcılarının özgürlük olarak nitelendirdiği kişiselleştirmeye elverişli olma özelliği teknoloji meraklısı olmayan kullanıcılar için çok bir şey ifade etmiyor. Hatta bence bu tür kullanıcılar için App Store'un zengin içeriği, iOS'in sadeliği, kolay kullanımı hızı ve stablitesi bir artı.
Teknoloji meraklıları için ise zaten iOS'de de kişiselleştirmede ve fonksiyonellikte sınırları zorlayabileceğiniz yöntemler var. Jailbreak 5 dakikada yapılabilen 15 dakikada geri alınabilen bir şey. Bu özgürlük meselesi sadece göz boyama.
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Jailbreak 5 dakikada yapılabilen 15 dakikada geri alınabilen bir şey. Bu özgürlük meselesi sadece göz boyama.
Yapma ya. Sence o şekilde mi işliyor hayat?

Yani cihazı alıyorsun. 5 dakikada Jailbreak yapıp 15 dakika içinde geri alıyorsun. Sadece öylesine.
Yani Jailbreak'li olarak kullanmıyorsun öyle mi?

Ben sana gerçek hayatta nasıl oluyor göstereyim de biraz gözün açılsın arkadaşım. Hayal dünyasından çık.

Gerçek hayatta alırsın, Jailbreak yapar öyle kullanırsın. Sonra cihaz bozulur veya ekranı bozulur ve garantiye yollarsın.
Onlar da sana Jailbreak yapılmış olduğundan cihazın garanti dışı olduğunu söylerler.

"BU MU ÖZGÜRLÜK !!!"
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