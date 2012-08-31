Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin Japonya ayağında nihai karar açıklandı

Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin Japonya ayağında Samsung davayı kazanarak dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış davalar bütününde küçükte olsa bir zafer elde etmiş oldu.

http://www.reuters.com/article/2012/08/31/apple-samsung-japan-idUSL2E8JU0Y420120831

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Japonya'daki davada Apple, yerel operatörler tarafından satılan sekiz Galaxy serisi cihazında kendisine ait medya dosyası eşleme patentinin ihlal edildiği gerekçesiyle Samsung'u dava etmişti. Dava kapsamında Apple Samsung'dan 1.2 milyar dolarlık bir tazminatın yanı sıra, dava edilen sekiz cihaz için de satış yasağı istemişti. Ancak, Apple Japonya mahkemesinde isteğini bulamadı. Mahkemenin hakimi Apple'ın tüm taleplerini reddetti ve Samsung'un patentleri ihlal etmediğini belirtildi.Mahkemeden çıkan karar ile ilgili açıklamada bulunan Samsung, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Samsung ile Apple arasında dünyanın birçok yerinde sürmekte olan hukuk mücadelelerinin nasıl sonuçlar vereceğini ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.