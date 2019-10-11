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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti

    Apple’ın agresif bir strateji yürüttüğü 5G modem teknolojileri Qualcomm’dan transfer edilen Türk mühendis Esin Terzioğlu’na emanet edildi. Bakalım Terzioğlu Apple’ın kaderini değiştirebilecek mi?
    5 sa.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti

    Özellikle modem teknolojileri konusunda son dönemin en çalkantılı olaylarını yaşayan firma Apple diyebiliriz. Intel ile yaptığı ortaklığın ardından Qualcomm ile arasının bozulması, iki yıl süren patent davaları sonucunda yeniden Qualcomm ile anlaşması ve sonrasında Intel’in modem birimini satın alması teknoloji dünyasını şaşırtmıştı. Firma şimdi bir yol haritası oluşturmuş gibi görünüyor.

    Planlar büyük

    Apple’ın bileşen tedarikçilerine bağımsız kalmak istemediğini hepimiz biliyoruz. İlk etapta birden fazla tedarikçi ile çalışma stratejisini uygulayan Apple ikinci etapta ise bileşeni kendisi geliştirmeye çalışıyor. A serisi yonga setleri bu stratejinin ürünüydü.

    Apple’ın çok önem verdiği diğer bir konu ise iletişim teknolojilerine hâkim olmak. Bu sayede hem bağımlılıktan kurtulacak hem de iletişim standartlarını kendisi belirleyebilecek. Diğer türlü tedarikçilerin geliştirdiği teknolojileri kabullenmek zorunda kalıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı"

    Bu stratejinin ürünü ise Intel modem biriminin satın alınması oldu. Teknolojileri bünyesine geçirdikten sonra Apple kendi modemini geliştirmek kolları sıvadı. Ünlü analiz uzmanı Ming-chi Kuo’ya göre Apple en geç 2022 yılında modem ürününü ortaya çıkarmak istiyor. Bunun için agresif bir strateji belirlemiş durumda. Gelecek sene ise bu modemin testlerine başlanacağı düşünüyor.

    Kaynaklar Apple’ın ilk etapta bağımsız bir modem ürünü ortaya koyacağı ifade ediliyor. 2023 yılında ise A serisi yonga setlerine entegre edilmeye başlanacak. Apple’ın 5G teknolojisine de yer vereceği ifade ediliyor. Elbette bu süreç içerisinde yetkili iletişim makamlarından onay alınması da gerekiyor.

    Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti
     

    Apple’ın planlarını Intel XMM 8160 modem teknolojileri üzerinden yürüttüğü ifade ediliyor. 5G modem geliştirmeleri ise Türk mühendis Esin Terzioğlu’na emanet edildi. Son olarak Qualcomm’da başkan yardımcılığı yapan Terzioğlu iki yıl önce Apple’a transfer olmuş ve yonga seti bölümünün başına geçmişti.

    Bazı uzmanlar Apple’ın şartları çok zorlaması gerektiğine inanıyor. Aksi takdirde ilk modem ürününün 2023 veya sonrasına da kalabileceği düşünülüyor. Muhtemelen gelecek yıl sonlarına doğru bazı aşamalar netleşecektir.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/10/11/apple-reportedly-aims-to-integrate-own-5g-modem-in-iphone-by-2022 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 3 sa.
    Beyefendinin eğitim geçmişi. Keşke Türkiye'de de böyle bir üniveriste olsa. ODTÜ var ama maalesef uluslararasıalanda pek göremedim.
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    V4LKyR 3 sa. Rachsuchtig
    Adam erkek aga
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    Sacred Spirit 4 sa.
    Alper'in abisi mi bu?
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    AribyAriana 5 sa.
    MilliRuhMilliHeyecan daha ne olsun.
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    SEO19 5 sa.
    kobay olmaya hazır mısın !?
    Yanıtla +1
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    smart1978 5 sa.
    Temelleri Intel olan ( pardon tekonoloji hirsizligi ile aslinda Apple goz yuman esas patentleri vs Qualcomm a ait olan yani meshur Snapdragon islemcilerin sahibi :) ) ama Qualcomm dan araklanmis ve haberdeki Turk ise sadece uzerinde gelistirmeler yapacak olmasi ile bir Turk e nasil neyi emat ettikleri de dusundurucu ...
    Keske bu Turk sil bastan yapsaymis :) . Pardon bu isler oyle tek kisi ile olmuyor :) ...
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