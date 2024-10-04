Apple, iPhone SE 4'te ilk defa kendi 5G modemini kullanacak

Intel'in modem bölümünü satın almıştı
2019 yılında Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolara satın alan Apple, o zamandan bu yana kendi modemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor, ancak şu ana kadar herhangi bir telefonunda kendi geliştirdiği modeme yer vermedi. Şirket uzunca süredir Qualcomm'un modemlerini kullanıyor.
Apple ve Qualcomm'un bu konuda sorunlu bir geçmişi var. Qualcomm, 2017'de Apple'ı, telefonlarının açıldıktan sonra internete hızlı bir şekilde bağlanma yeteneğiyle ilgili patentlerini ve pil verimliliği, grafik işleme ve uygulamaların verileri daha hızlı indirmesini sağlayan ilgili patentlerini ihlal etmekle suçlayarak dava etti. Daha sonra Apple, Qualcomm'a telif haklarını ödemeyi kabul etti ve 6 yıllık bir lisans anlaşmasının yanı sıra çok yıllık bir kablosuz yonga seti tedarik anlaşması yaparak sorunu çözdüler.
Apple şu anda cihazlarında hala Qualcomm yapımı 5G modemler kullamıyor. Qualcomm ayrıca geçtiğimiz yıl 2026'ya kadar Apple'a modem sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Ancak Apple, Qualcomm'a modem konusunda bağımlı olmak istemiyor ve iPhone SE 4 ile birlikte kendi modemine geçiş yapacak. Modemin performansına göre ileride diğer iPhone modellerinde de Apple'ın kendi modemlerini kullandığını görebiliriz.
Önümüzdeki senenin ilkbahar aylarında tanıtılması beklenen iPhone SE 4'ün gelişmiş A18 çipseti ve 8 GB RAM ile gelmesi, böylece Apple Intelligence özelliklerini çalıştırması bekleniyor. Yeni model, önceki SE modellerinde yer alan ana ekran tuşunu barındırmayacak, bunun yerine Face ID'ye sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.