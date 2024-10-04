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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone SE 4'te ilk defa kendi 5G modemini kullanacak

    Apple önümüzdeki sene uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre şirket, bu modelde ilk kez kendi geliştirdiği 5G modemi kullanacak.
    Apple, iPhone SE 4'te ilk defa kendi 5G modemini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Apple önümüzdeki sene uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre şirket, bu modelde ilk kez kendi geliştirdiği 5G modemi kullanacak.

    Intel'in modem bölümünü satın almıştı

    2019 yılında Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolara satın alan Apple, o zamandan bu yana kendi modemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor, ancak şu ana kadar herhangi bir telefonunda kendi geliştirdiği modeme yer vermedi. Şirket uzunca süredir Qualcomm'un modemlerini kullanıyor.

    Apple ve Qualcomm'un bu konuda sorunlu bir geçmişi var. Qualcomm, 2017'de Apple'ı, telefonlarının açıldıktan sonra internete hızlı bir şekilde bağlanma yeteneğiyle ilgili patentlerini ve pil verimliliği, grafik işleme ve uygulamaların verileri daha hızlı indirmesini sağlayan ilgili patentlerini ihlal etmekle suçlayarak dava etti. Daha sonra Apple, Qualcomm'a telif haklarını ödemeyi kabul etti ve 6 yıllık bir lisans anlaşmasının yanı sıra çok yıllık bir kablosuz yonga seti tedarik anlaşması yaparak sorunu çözdüler.

    Apple şu anda cihazlarında hala Qualcomm yapımı 5G modemler kullamıyor. Qualcomm ayrıca geçtiğimiz yıl 2026'ya kadar Apple'a modem sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Ancak Apple, Qualcomm'a modem konusunda bağımlı olmak istemiyor ve  iPhone SE 4 ile birlikte kendi modemine geçiş yapacak. Modemin performansına göre ileride diğer iPhone modellerinde de Apple'ın kendi modemlerini kullandığını görebiliriz.

    Önümüzdeki senenin ilkbahar aylarında tanıtılması beklenen iPhone SE 4'ün gelişmiş A18 çipseti ve 8 GB RAM ile gelmesi, böylece Apple Intelligence özelliklerini çalıştırması bekleniyor. Yeni model, önceki SE modellerinde yer alan ana ekran tuşunu barındırmayacak, bunun yerine Face ID'ye sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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