Tam Boyutta Gör Apple önümüzdeki sene uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre şirket, bu modelde ilk kez kendi geliştirdiği 5G modemi kullanacak.

Intel'in modem bölümünü satın almıştı

2019 yılında Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolara satın alan Apple, o zamandan bu yana kendi modemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor, ancak şu ana kadar herhangi bir telefonunda kendi geliştirdiği modeme yer vermedi. Şirket uzunca süredir Qualcomm'un modemlerini kullanıyor.

Apple ve Qualcomm'un bu konuda sorunlu bir geçmişi var. Qualcomm, 2017'de Apple'ı, telefonlarının açıldıktan sonra internete hızlı bir şekilde bağlanma yeteneğiyle ilgili patentlerini ve pil verimliliği, grafik işleme ve uygulamaların verileri daha hızlı indirmesini sağlayan ilgili patentlerini ihlal etmekle suçlayarak dava etti. Daha sonra Apple, Qualcomm'a telif haklarını ödemeyi kabul etti ve 6 yıllık bir lisans anlaşmasının yanı sıra çok yıllık bir kablosuz yonga seti tedarik anlaşması yaparak sorunu çözdüler.

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Apple şu anda cihazlarında hala Qualcomm yapımı 5G modemler kullamıyor. Qualcomm ayrıca geçtiğimiz yıl 2026'ya kadar Apple'a modem sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Ancak Apple, Qualcomm'a modem konusunda bağımlı olmak istemiyor ve iPhone SE 4 ile birlikte kendi modemine geçiş yapacak. Modemin performansına göre ileride diğer iPhone modellerinde de Apple'ın kendi modemlerini kullandığını görebiliriz.

Önümüzdeki senenin ilkbahar aylarında tanıtılması beklenen iPhone SE 4'ün gelişmiş A18 çipseti ve 8 GB RAM ile gelmesi, böylece Apple Intelligence özelliklerini çalıştırması bekleniyor. Yeni model, önceki SE modellerinde yer alan ana ekran tuşunu barındırmayacak, bunun yerine Face ID'ye sahip olacak.

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Apple, iPhone SE 4'te ilk defa kendi 5G modemini kullanacak