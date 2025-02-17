iPhone SE 4'te yer alacak Apple'ın kendi modemi, Qualcomm'un gerisinde kalacak

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Tam Boyutta Gör Apple, Çarşamba günü uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini piyasya sürmeye hazırlanıyor. Daha büyük ekrana ve A18 işlemcisiyle Apple Intelligence özelliklerine sahip olması beklenen telefon ayrıca, şirketin kendi içerisinde geliştirdiği ilk modemle donatılacak. Ancak Apple'ın bu modemi, gelen raporlara göre Qualcomm'un modeminden daha düşük performansa sahip olacak.

Uzun süredir Qualcomm'un iPhone'lar için özelleştirdiği modemleri kullanan Apple, maliyetleri düşürmek ve Qualcomm'a olan bağımlılığı azaltmak için kendi modemini geliştiriyor. Bu çabanın ilk ürünü yakında tanıtılacak olan iPhone SE 4'te sergilenecek. SE 4, bir nevi Apple için test işlevi görecek.

Apple'ın modemi



iPhone 16 serisi, en üst düzey performansı sunan Snapdragon X75 5G modemiyle birlikte geliyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, Apple'ın dahili modeminin Qualcomm yongalarıyla aynı seviyede performans göstermeyeceğini gösteriyor. Apple'ın ilk 5G modeminin mmWave 5G desteğinden yoksun olduğu ve daha az taşıyıcı birleştirme özelliği sunabileceği tahmin ediliyor. Bu da, Snapdragon X75 modemiyle karşılaştırıldığında daha yavaş yükleme ve indirme hızlarına sebebiyet verecek.

iPhone SE 4, 64 GB başlangıç depolama alanıyla gelebilir 2 gün önce eklendi

Ancak iPhone SE 4'ün nispeten düşük fiyatlı bir model olduğu göz önüne alındığında, bu durum kabul edilebilir görünüyor. 499 dolar başlangıç fiyatına sahip olması beklenen iPhone SE 4, 6.1 inçlik OLED ekranı, yapay zeka özellikleri sunabilen A18 yonga seti, 8 GB RAM ve FaceID gibi özellikleriyle önceki nesle göre önemli iyileştirmeler getirecek. Önde gelen endüstri analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE 4'ün önceki versiyona göre getireceği iyileştirmeler nedeniyle önemli satış rakamlarına ulaşacağını tahmin ediyor.

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iPhone SE 4'ün modemi, Qualcomm'un gerisinde kalacak