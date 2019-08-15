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Apple'ın giyilebilir ürün satışları iPad ve Mac satışlarını geride bırakmak üzere

Apple'ın giyilebilir cihazları oldukça popüler hale gelmiş durumda. Apple Watch ve AirPods gibi ürünlerin satışlarının gelecek sene iPad ve Mac satışlarını geride bırakması bekleniyor.
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Apple Watch
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple’ın Apple Watch ve AirPods gibi giyilebilir cihazları inanılmaz popüler hale geldi. Öyle ki bu cihazların satışları 2020’de iPad ve Mac satışlarını geride bırakabilir.
Yakın tarihli bir rapora göre Apple’ın giyilebilir ürün satışları gelecek yıl Mac ve iPad satışlarını geçecek. Bu da giyilebilir ürünleri Apple'ın üçüncü en popüler kategorisi haline getirecek.
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Analist Neil Cybart, Apple’ın giyilebilir teknoloji ürünlerinin şu anda şirketin ürün satışlarında önemli bir rol oynadığını ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Üçüncü en büyük ürün kategorisi olacak

Cybart'e göre mevcut tempoda giyilebilir cihazlar 2020'in sonuna kadar hem iPad hem de Mac'i geride bırakarak iPhone ve Hizmetler'in ardından üçüncü en büyük ürün kategorisi haline gelecek.
Önümüzdeki yıl ne olacağını görmek ilginç olacak. Birçok analist Apple’ın Hizmetler üzerinden elde ettiği gelirlere odaklandı. Ancak şirket diğer alanlarda da önemli ölçüde büyüme kaydetmeye devam ediyor.


https://9to5mac.com/2019/08/12/growth-in-apples-wearables/ Yorum Yaz
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