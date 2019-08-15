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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei’nin katlanabilir Mate X modeli yine ertelendi

Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X’in Eylül ayında raflara çıkması bekleniyordu. Bugün ise çıkış tarihinin Kasım’a ertelendiği öğrenildi. İlk tarih Haziran 2019’du.
43 dk.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’nin katlanabilir Mate X modeli yine ertelendi
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2019 yılının, katlanabilir akıllı telefonlar hakimiyetinde tamamlanması bekleniyordu. Her ne kadar Huawei ve Samsung kendi katlanabilir telefonlarını tanıtsalar da henüz raflara yerleşmiş bir ürün bulunmuyor. Samsung’un Galaxy Fold modeliyle yaşadığı sorunlar dolayısıyla, Huawei de kendi katlanabilir telefonunu Haziran ayı yerine Eylül’de tanıtacağını açıklamıştı. Testler yaparak Samsung'un başına gelen sorunları yaşamak istemediğini belirten firma, görünen o ki daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Huawei Mate X’in çıkış tarihi yine ertelendi.

Kasım ayını bekleyin

TechRadar isimli sitenin, Huawei yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre Huawei Mate X’in yeni çıkış tarihi Kasım 2019. Firma ne olursa olsun 2019 bitmeden katlanabilir telefonunu raflara yerleştirmeye kararlı gibi. Tabii ki üst üste ertelemelerin ardından, kullanıcıların ilk heyecanının kalmadığını söyleyebiliriz.

Yine aynı kaynaktan elde edilen bilgilere göre bir sonraki Mate X modeli daha fazla ekran ile gelecek. Bunun anlamı cihazın dışında kalan büyük ekrana ek olarak içinde de ekranlara sahip olacağı. İlk Mate X çıkışını yapmamışken bu model hakkında konuşmaya başlamak için oldukça erken. 

Top Samsung’un elinde

Samsung, Galaxy Fold’u rakibinden önce çıkararak ilk katlanabilir telefonu kullanıcılara sunmak istedi. Ancak ekran sorunları dolayısıyla tüm Galaxy Fold’lar geri toplandı. Samsung, sorunu bulup cihazı tekrar rafa yerleştirene kadar, Huawei’nin Mate X modelini çıkaracağı düşünülüyordu. Son raporlara göre Galaxy Fold’a yaşanan tüm sorunlar çözüldü. Mate X'in ertelenmesiyle birlikte de top yeniden Samsung’un eline geçti. 

Ayrıca Bkz. "Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı"

Tüm bu sorunlara rağmen Samsung ve Huawei katlanabilir akıllı telefon pazarında ciddi bir potansiyel görüyor gibi. İki firmadan da neredeyse her ay farklı katlanabilir akıllı telefon patentleri görüyoruz. Tüketici tarafında da beklenen ilgi görülecek mi, merak konusu.



https://www.techradar.com/news/huawei-mate-x-release-date-pushed-to-november-but-next-version-may-even-more-screens Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
my precious 14 dk.
Galaxy fold gibi olucak
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MrKattchup 26 dk.
Sidik yarıştıracaz diye hazır olmayan ürünü millete pazarladılar bakın görün Apple biz icat ettik diye hazır ürünü sunup bunlardan önce tüm pastayı kapacak.
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Rachsuchtig 6 dk. MrKattchup
Galaxy Fold Eylül-ekim gibi çıkıyor. Tam tarihi hatırlayamadım. Appleden çok önce çıkaracak yani.
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oguzhan diric 33 dk.
Kardeşim ertelenme sebebi belli cihazın ekranı plastik benzeri bir malzeme ile kaplı. Ekran dışa doğru katlanıyo yani hertürlü mas yer vs. temas ile çizilir. En büyük sorun bu.
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