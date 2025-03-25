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    Anlık Bildirim

    watchOS 11.4, Apple Watch'lara yeni alarm özelliği getiriyor

    Apple, uyumlu Apple Watch modelleri için watchOS 11.4 RC sürümü yayınladı. Yeni watchOS güncellemesi, Apple Watch'u uyurken takanlar için kullanışlı bir özellik getiriyor.
    apple watch watchos 11.4 rc yeni alarm özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple Watch’ta sessiz mod etkinleştirildiğinde, saat yalnızca dokunuş uyarıları iletiyor. Bu özellik, dikkat dağıtıcı unsurları azaltıyor ve saatin uygunsuz zamanlarda (örneğin toplantıdayken) gürültü yapmasını engelliyor. Ancak, her şey sessize alındığından alarmın da duyulmasını engelliyor. watchOS 11.4 güncellemesi bu soruna çözüm getiriyor.

    watchOS 11.4 ile Apple Watch sessize moddayken uyanma alarmı çalacak

    watchOS 11.4, Sessiz Mod etkinleştirildiğinde Uyku modu için ayarlanan uyanma alarmının devreye girmesine izin verme seçeneğini içeriyor. Bu, uykusu ağır olan, kalmak için bileğe dokunuş uyarısının yeterli olmadığı kişiler için fayda sağlayacak. Kullanıcılar, “Sessiz Modu Geç” olarak adlandırılan yeni alarm özelliğini Apple Watch’ta Uyku uygulamasına gidip Ses ve Dokunuşlar altından etkinleştirebilecek. Böylece saat hem titreşim hem de sesle uyandıracak.

    watchOS 11.4, Matter uyumlu robot süpürgeler için destek getiriyor ve kadranlar arasında geçiş yaparken kadran seçiminin tepkisiz hale geldiği bir sorunu çözüyor. Apple’ın güncellemeyi Nisan ayında sunması bekleniyor.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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