Tam Boyutta Gör Apple Watch’ta sessiz mod etkinleştirildiğinde, saat yalnızca dokunuş uyarıları iletiyor. Bu özellik, dikkat dağıtıcı unsurları azaltıyor ve saatin uygunsuz zamanlarda (örneğin toplantıdayken) gürültü yapmasını engelliyor. Ancak, her şey sessize alındığından alarmın da duyulmasını engelliyor. watchOS 11.4 güncellemesi bu soruna çözüm getiriyor.

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watchOS 11.4 ile Apple Watch sessize moddayken uyanma alarmı çalacak

watchOS 11.4, Sessiz Mod etkinleştirildiğinde Uyku modu için ayarlanan uyanma alarmının devreye girmesine izin verme seçeneğini içeriyor. Bu, uykusu ağır olan, kalmak için bileğe dokunuş uyarısının yeterli olmadığı kişiler için fayda sağlayacak. Kullanıcılar, “Sessiz Modu Geç” olarak adlandırılan yeni alarm özelliğini Apple Watch’ta Uyku uygulamasına gidip Ses ve Dokunuşlar altından etkinleştirebilecek. Böylece saat hem titreşim hem de sesle uyandıracak.

watchOS 11.4, Matter uyumlu robot süpürgeler için destek getiriyor ve kadranlar arasında geçiş yaparken kadran seçiminin tepkisiz hale geldiği bir sorunu çözüyor. Apple’ın güncellemeyi Nisan ayında sunması bekleniyor.

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watchOS 11.4, Apple Watch'lara yeni alarm özelliği getiriyor