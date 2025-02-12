Apple Watch Series 10 kullanıcıları hoparlör sorunu bildirmeye başladı

Su kilidi özelliği işe yaramıyor
Sorunu yaşayan kullanıcılar, yüzme veya başka bir su aktivitesinden sonra hoparlörden suyu çıkarmak için Su Kilidi özelliğini kullandıktan sonra bile hoparlör sesinin düzelmediğini, düşük veya boğuklaştığını söylüyor. Şikayetlere göre, düşük ses seviyesi hem telefon görüşmelerini hem de müziği etkiliyor.
Sorunun ne kadar yaygın olduğu veya donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu belirsiz. Donanımsal bir sorunsa geçmişte olduğu gibi, Apple bir servis programı başlatacaktır. Umarız, watchOS güncellemesiyle çözülebilecek bir sorundur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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