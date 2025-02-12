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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 10 kullanıcıları hoparlör sorunu bildirmeye başladı

    Apple Watch Series 10, hoparlör kalitesiyle öne çıkan en yeni model. Ancak, bazı kullanıcılar, saatin hoparlör sesinin çok düşük olduğunu bildirmeye başladı.    
    Apple Watch Series 10 hoparlör sorunu ses az çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 10’un hoparlöründen çıkan sesi duymakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Apple Destek Topluluğu ve sosyal medya platformlarında, Apple Watch Series 10 hoparlör sorununa ilişkin şikayetler bildirilmeye başlandı.

    Su kilidi özelliği işe yaramıyor

    Sorunu yaşayan kullanıcılar, yüzme veya başka bir su aktivitesinden sonra hoparlörden suyu çıkarmak için Su Kilidi özelliğini kullandıktan sonra bile hoparlör sesinin düzelmediğini, düşük veya boğuklaştığını söylüyor. Şikayetlere göre, düşük ses seviyesi hem telefon görüşmelerini hem de müziği etkiliyor.

    Sorunun ne kadar yaygın olduğu veya donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu belirsiz. Donanımsal bir sorunsa geçmişte olduğu gibi, Apple bir servis programı başlatacaktır. Umarız, watchOS güncellemesiyle çözülebilecek bir sorundur.

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    Sempron 3200 19 dakika önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 21 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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