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Apple’ın eski iPhone'ları yavaşlatması TBMM gündeminde

Apple’ın eski iPhone modellerini yavaşlatması konusu uzun zamandır tartışılıyor. Hatta birçok ülke tarafından Apple’a davalar açıldı. Bugün ise konu hakkında TBMM’de araştırma önergesi verildi.
2 ay
28,9b
1
188
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple’ın eski iPhone'ları yavaşlatması TBMM gündeminde
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Apple’ın eski iPhone modellerini bilerek yavaşlatmasından dolayı birçok ülke firmaya dava açtı. Her ne kadar Apple, kullanıcılara indirimli pil değişimi gibi bir çözüm sunsa da ülkelerin açtığı davalar sonucu çok daha büyük yaptırımlarla karşılaşabiliyor. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya Fransa, İtalya, İsrail ve ABD’nin birçok eyaletinde Apple’a bu konuda dava açıldığını belirterek Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Apple Türkiye’ye büyük cezalar gelebilir

Bayram Yılmazkaya, Fransa’da ihlal yapan şirketlerinin yıllık gelirinin yüzde 5’i kadar para cezasına çarptırıldığını belirtti. Türkiye’nin de son 10 yılda 143 milyon adet cep telefonu ithal ettiğini hatırlatarak Apple’ın kasasına 24 milyar dolar girdiğini aktardı. Türkiye’de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının yavaşlatma yoluyla yeni cihaz almaya yönlendirilmesi Apple’a büyük davalar açılmasına neden olabilir. Yılmazkaya açıklamasına “Apple’ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı beyanları bile, Türkiye’deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir.” sözleriyle devam etti.

Son olarak Fransa’da da Apple’a yönelik benzer dava açıldığı aktaran Yılmazkaya, henüz karara bağlanmadığını belirtip şunları ekliyor:
 “Eski iPhone’ları yavaşlattığını kabul eden Apple, ABD ve İsrail’in ardından Fransa’da mahkumiyet riskiyle karşı karşıya. Apple’ın, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla, ABD’nin mahkemelerinde 8 ayrı davası da bulunmaktadır. Milyarlarca doların ödendiği, ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı bu döviz çıktısına dur demek adına, kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun detaylı incelenmesi gerekmektedir. Akıllı telefonlarla ilgili bu gerekçelerin göz önünde bulundurulup teknik çalışmalar yapılması, gerekli adımların atılması ve yasal zeminin oluşturularak düzenlemeler yapılması şart."

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Sonuç olarak diğer birçok ülkenin ardından Apple’ın başı Türkiye’den açılacak davalarla da derde girecek. TBMM’ye bu konunun aktarılması, büyük cezalardan önce önemli bir adım olarak görülebilir.


https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903111038119311-apple-meclis-gundeminde-telefonlari-bilerek-yavaslatiyor-duzenleme-sart/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz
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FightForBeer 2 ay en beğenilen
Konu, vergi ve ceza olunca ülkemiz en ileride. Maşallah
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Leaderjack1 2 ay
Hiç bir işe yaramayan 600 tane boş beleş
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keremec 2 ay
Milletvekillerinin iphoneları yavaşlamış herhalde.
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The.Mafia 2 ay
Bir bu eksikti mecliste
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pop-up 2 ay
yorumları okumaya geldim takipteyim
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acbold 2 ay
Para kalmayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Apple ve Google dava açıyorlar.
Gümrükte ikinci el ürünlere bile vergi kesen bir hükümet zihniyetinden fazla bir şey beklememek gerek.
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cabriyo 2 ay
10 yılda 24 milyar doları apple a verenleri tebrik ediyorum.
.
her yıl telefon değiştirenler krize iyi katkıda bulunmuşlar.
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apeirons 2 ay
nereden para kırparız modundalar.
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x_click 2 ay
Biraz geç kalınmış ilk piyasaya açıklama yapılınca bu konu Meclis’e gelse daha makul olurdu rekabet kurulu direk cezai işlem yapabilirdi bence.
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D for Derdo 2 ay
Bence çok saçma ülkenin bu kadar sorunu varken tek sorun vekillerin kullandığı Apple olmamalı. Kullanmasalar böyle bir sorun zaten hiç sorun olmaz.
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Eric Cartman. 2 ay
Aylak bakkal taş..k tartarmış iş bulamayınca. Bu da onun gibi bir şey.
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hunnkaar 2 ay
Tüb abd menşei yazılım donanımlar incelenip, ceza kesilmeli vede yasaklanmalı.
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seyhmus21 2 ay
Ceza vergi zamları yetersiz kalmış olacak ki sıra Apple'a gelmiş yarın bir gün Apple'ın arkasında feto var açıklamasını şimdiden duyuyor gibiyim.Yavaşlatmadan ziyade servisteki saçma yetkisiz müdahale ekranı tamir olmuyor çıkar bakayım bi 5 bin tl sorunlarına yönelmeliler bence
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