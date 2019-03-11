Apple’ın eski iPhone'ları yavaşlatması TBMM gündeminde

Apple Türkiye’ye büyük cezalar gelebilir
Bayram Yılmazkaya, Fransa’da ihlal yapan şirketlerinin yıllık gelirinin yüzde 5’i kadar para cezasına çarptırıldığını belirtti. Türkiye’nin de son 10 yılda 143 milyon adet cep telefonu ithal ettiğini hatırlatarak Apple’ın kasasına 24 milyar dolar girdiğini aktardı. Türkiye’de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının yavaşlatma yoluyla yeni cihaz almaya yönlendirilmesi Apple’a büyük davalar açılmasına neden olabilir. Yılmazkaya açıklamasına “Apple’ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı beyanları bile, Türkiye’deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir.” sözleriyle devam etti.
Son olarak Fransa’da da Apple’a yönelik benzer dava açıldığı aktaran Yılmazkaya, henüz karara bağlanmadığını belirtip şunları ekliyor:
“Eski iPhone’ları yavaşlattığını kabul eden Apple, ABD ve İsrail’in ardından Fransa’da mahkumiyet riskiyle karşı karşıya. Apple’ın, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla, ABD’nin mahkemelerinde 8 ayrı davası da bulunmaktadır. Milyarlarca doların ödendiği, ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı bu döviz çıktısına dur demek adına, kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun detaylı incelenmesi gerekmektedir. Akıllı telefonlarla ilgili bu gerekçelerin göz önünde bulundurulup teknik çalışmalar yapılması, gerekli adımların atılması ve yasal zeminin oluşturularak düzenlemeler yapılması şart."
Sonuç olarak diğer birçok ülkenin ardından Apple’ın başı Türkiye’den açılacak davalarla da derde girecek. TBMM’ye bu konunun aktarılması, büyük cezalardan önce önemli bir adım olarak görülebilir.
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903111038119311-apple-meclis-gundeminde-telefonlari-bilerek-yavaslatiyor-duzenleme-sart/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gümrükte ikinci el ürünlere bile vergi kesen bir hükümet zihniyetinden fazla bir şey beklememek gerek.
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her yıl telefon değiştirenler krize iyi katkıda bulunmuşlar.
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