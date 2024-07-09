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OnePlus, 16 Temmuz’da orta sınıf akıllı telefon serisine yeni bir model ekleyecek. OnePlus Nord 4, orta sınıf telefonlar bir yana uzun zamandır hiçbir telefonda görmediğimiz metal gövdeye sahip olacak. Peki, OnePlus Nord 4 özelliklerine ilişkin olarak neler biliyoruz?

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OnePlus Nord 4 özellikleri ile neler sunacak?

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord 4, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç ekrana sahip olacak. Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemcili telefon, 100w şarjı destekleyen 5500 mAh bataryadan güç alacak. Telefon, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere çift arka kamera kurulumuyla gelecek. Telefonun öndeki kamerası 16MP olacak. Sensörler hakkında henüz bir bilgi yok.

OnePlus Nord 4 modeli de uyarı kaydırıcısına ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Muhtemelen Ace 3V gibi IP65 sertifikalı tasarım, stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi sensörü olacak. Siyah, nane rengi ve beyaz/gümüş, renk seçenekleri arasında olacak.

OnePlus Nord 4 ne zaman tanıtılacak?

OnePlus 16 Temmuz'da Milano'da düzenleyeceği yaz tanıtım etkinliğinde OnePlus Nord 4 dışında OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro'yu duyuracak.

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OnePlus Nord 4'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı