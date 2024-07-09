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    OnePlus Nord 4'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    OnePlus, 16 Temmuz'da yeni orta sınıf akıllı telefonunu OnePlus Nord 4'ü tanıtacak. Marka, cihaz hakkında resmî paylaşımda hiç bulunmadı ancak tasarımı ve özellikleri internete sızdırıldı.
    OnePlus Nord 4 tasarımı sızdırıldı
    OnePlus, 16 Temmuz’da orta sınıf akıllı telefon serisine yeni bir model ekleyecek. OnePlus Nord 4, orta sınıf telefonlar bir yana uzun zamandır hiçbir telefonda görmediğimiz metal gövdeye sahip olacak. Peki, OnePlus Nord 4 özelliklerine ilişkin olarak neler biliyoruz?

    OnePlus Nord 4 özellikleri ile neler sunacak?

    OnePlus Nord 4 özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord 4, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç ekrana sahip olacak. Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemcili telefon, 100w şarjı destekleyen 5500 mAh bataryadan güç alacak. Telefon, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere çift arka kamera kurulumuyla gelecek. Telefonun öndeki kamerası 16MP olacak. Sensörler hakkında henüz bir bilgi yok.

    OnePlus Nord 4 modeli de uyarı kaydırıcısına ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Muhtemelen Ace 3V gibi IP65 sertifikalı tasarım, stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi sensörü olacak. Siyah, nane rengi ve beyaz/gümüş, renk seçenekleri arasında olacak.

    OnePlus Nord 4 ne zaman tanıtılacak?

    OnePlus 16 Temmuz'da Milano'da düzenleyeceği yaz tanıtım etkinliğinde OnePlus Nord 4 dışında OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro'yu duyuracak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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