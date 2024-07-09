OnePlus Nord 4'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

OnePlus Nord 4 modeli de uyarı kaydırıcısına ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Muhtemelen Ace 3V gibi IP65 sertifikalı tasarım, stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi sensörü olacak. Siyah, nane rengi ve beyaz/gümüş, renk seçenekleri arasında olacak.
OnePlus Nord 4 ne zaman tanıtılacak?
OnePlus 16 Temmuz'da Milano'da düzenleyeceği yaz tanıtım etkinliğinde OnePlus Nord 4 dışında OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro'yu duyuracak.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.