Apple, İngiltere'deki mahkemede Samsung'un hukuki masraflarını ödeyecek

Apple ile Samsung arasında İngiltere'de gerçekleşen davada hakim Samsung'un iPad'i kopyalamadığına hüküm kılmış ve Apple'ın Samsung’dan kamuoyu nezdinde özür dilemesine karar vermişti.





Söz konusu kararın üzerine Apple bir özür metni yayınlamış, ancak metinde yanıltıcı ve yanlış ifadelerin yer alması nedeniyle mahkeme Apple'dan özür metnini düzeltmesini istemişti. Bunun üzerine Apple özür metnini yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlemişti. Şirketin özür metnini yayınlamasının ardından mahkeme Apple'ın Samsung'un hukuki masraflarını karşılamasına karar verdi. Bu karar alınırken temyiz mahkemesinin Apple'ın yayınlanan ilk özür metnindeki hatasını ve özür metninin yazılı basında aynı anda yer almamasının da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Apple ile Samsung arasındaki davalarda ne yönde gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://www.theverge.com/2012/11/10/3627542/apple-samsung-fees-false-apology