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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, İngiltere'deki mahkemede Samsung'un hukuki masraflarını ödeyecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında İngiltere'de gerçekleşen davada hakim Samsung'un iPad'i kopyalamadığına hüküm kılmış ve Apple'ın Samsung’dan kamuoyu nezdinde özür dilemesine karar vermişti.

Söz konusu kararın üzerine Apple bir özür metni yayınlamış, ancak metinde yanıltıcı ve yanlış ifadelerin yer alması nedeniyle mahkeme Apple'dan özür metnini düzeltmesini istemişti. Bunun üzerine Apple özür metnini yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlemişti. Şirketin özür metnini yayınlamasının ardından mahkeme Apple'ın Samsung'un hukuki masraflarını karşılamasına karar verdi. Bu karar alınırken temyiz mahkemesinin Apple'ın yayınlanan ilk özür metnindeki hatasını ve özür metninin yazılı basında aynı anda yer almamasının da göz önünde bulundurulduğu belirtildi. 
Apple ile Samsung arasındaki davalarda ne yönde gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://www.theverge.com/2012/11/10/3627542/apple-samsung-fees-false-apology Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl
nurettinaz
Apple sadece kendi ülkesinde haklı bulundu ve benim aklıma acaba dünyanın en iyi hukuk sistemlerinden birine sahip olan Amerika da hukuka milliyetçilik mi karıştı diye düşündürmüştü. Ve bu haberle haklı olduğumu anladım.

Amerika halkı dünyanın en milliyetçi toplumudur. Üstelik bir millet bile değiller iken...
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idris 6 yıl
Bu arada donanımhaber atlamıştı ama geçtiğimiz günlerde bir çelmede motorola'dan yedi. Bir daha başka bir eyalette dava açılamayacak şekilde davayı reddetti. :)
O sırada birkaç ufak tefek güvenlik güncellemesi haberi ile reklam yapılıyordu :)
Ayrıntı için: fosspatents.com/...
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Amedra 6 yıl
Geçmiş olsun, ne diyelim.
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createemir 6 yıl
"Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" diye boşuna dememişler yarım elmaa :))
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ZZ RAT 6 yıl createemir
createemir

"Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" diye boşuna dememişler yarım elmaa :))

Samsung da cok mazlum yaa.
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OverClocK1ng 6 yıl
Esasında belki ödediği para Apple'ın serveti yanında çok az ama bunu burada para olarak değil, Apple'ın Samsung'un mahkeme masraflarını bile ödeyerek kaybettiği itibar olarak düşünürsek çok büyük bir olay. Özellikle de Apple için.
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darkaura 6 yıl
Hayret applehaberde bunlar yazarmiydi hic. Yazmisken samsung un apple sattigi islemcilere yaptigi zammida yazin. Kisa surede ayni hacimde ve kalitede baska tedarikci bulamiyacagindan apple mecburen zammi sineye cekecek.
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Tony 6 yıl
Diğer şirketlerden aldığı patent paralarını şimdi geriye mi veriyor ne?
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Statistik 6 yıl
Kimin cebinden odeyecek? iPhone'u fahis fiyatla alan musterilerinden, burda forumda da cok var maalesef
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khaos 6 yıl
Hakim resmen "tükürdüğünü yalatmış"
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Statistik 6 yıl
Kimin cebinden odeyecek? iPhone'u fahis fiyatla alan musterilerinden, burda forumda da cok var maalesef
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SystemApps 6 yıl
Hemde seve seve :)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Apple kullanıcısı olmama rağmen şu davalar yüzünden her geçen gün soğuyorum adamlardan.
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nurettinaz 6 yıl
Apple sadece kendi ülkesinde haklı bulundu ve benim aklıma acaba dünyanın en iyi hukuk sistemlerinden birine sahip olan Amerika da hukuka milliyetçilik mi karıştı diye düşündürmüştü. Ve bu haberle haklı olduğumu anladım.
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