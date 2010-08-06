Apple, jailbreak işlemini sağlayan siteyi engelledi (Güncellendi)

iPhone 4 için jailbreak işleminin yayınlanmasının ardından, Apple iOS4'teki bazı güvenlik açıklarını giderecek bir yama hazırlayacağını duyurmuştu. Bu yamanın hazırlanması ve yayınlaması için geçecek zaman dilimi içinde Apple'dan yeni bir hamle daha geldi.

Bilindiği üzere iPhone 4 için hazırlana jailbreak yönetimi, "kaleyi içten fethetmek" tabirini doğrular biçimde Safari tarayıcısı üzerinden yapılıyordu. Apple yayınlayacağı güncelleme öncesinde jailbreakme.com adresine Safari üzerinden bütün bağlantıları blokladı. Bu adrese Safari tarayıcısından ulaşmak isteyen kullanıcılar Apple'ın ana sayfasına yönlendirilecek ve jailbreak denemesi başarısızlıkla sonuçlanacak.

Haber Güncellemesi Saat: 16:04

Apple'ın jailbreak'e karşı açtığı savaş her ne kadar başarıyla sonuçlanmış gibi görünse de, jailbreakme.com'un engellemesinin hemen ardından alternatif bir yöntem ortaya çıktı. Düello havasında geçen hamlelerden en sonuncusu oldukça ilginç. iPad'ini WiFi üzerinden bağlayan bir kullanıcı gerekli siteye erişim sağlayamıyor. Buraya kadar herşey Apple'ın istediği gibi fakat, bu kullanıcının yaptığı bir sonraki hamlesi Apple'ı gafil avlamış olsa gerek. Nexus One'u hotspot olarak devre sokan kullanıcı iPad'i 3G üzerinden jailbreak işlemi için gereken siteye erişim sağlıyor ve başarıya ulaşıyor. İşte Apple'ın hamlesine verilen karşılığın videosu;

Bakalım Apple ile iOS4'ü özgürce kullanmak isteyenler arasındaki savaştan kim galip çıkacak.