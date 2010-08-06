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Apple, jailbreak işlemini sağlayan siteyi engelledi (Güncellendi)

Apple, iOS4'ün jailbreak'ini mümkün kılan siteye Safari üzerinden erişimi engelledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone 4 için jailbreak işleminin yayınlanmasının ardından, Apple iOS4'teki bazı güvenlik açıklarını giderecek bir yama hazırlayacağını duyurmuştu. Bu yamanın hazırlanması ve yayınlaması için geçecek zaman dilimi içinde Apple'dan yeni bir hamle daha geldi.

Bilindiği üzere iPhone 4 için hazırlana jailbreak yönetimi, "kaleyi içten fethetmek" tabirini doğrular biçimde Safari tarayıcısı üzerinden yapılıyordu. Apple yayınlayacağı güncelleme öncesinde jailbreakme.com adresine Safari üzerinden bütün bağlantıları blokladı. Bu adrese Safari tarayıcısından ulaşmak isteyen kullanıcılar Apple'ın ana sayfasına yönlendirilecek ve jailbreak denemesi başarısızlıkla sonuçlanacak.

Haber Güncellemesi Saat: 16:04

Apple'ın jailbreak'e karşı açtığı savaş her ne kadar başarıyla sonuçlanmış gibi görünse de, jailbreakme.com'un engellemesinin hemen ardından alternatif bir yöntem ortaya çıktı. Düello havasında geçen hamlelerden en sonuncusu oldukça ilginç. iPad'ini WiFi üzerinden bağlayan bir kullanıcı gerekli siteye erişim sağlayamıyor. Buraya kadar herşey Apple'ın istediği gibi fakat, bu kullanıcının yaptığı bir sonraki hamlesi Apple'ı gafil avlamış olsa gerek. Nexus One'u hotspot olarak devre sokan kullanıcı iPad'i 3G üzerinden jailbreak işlemi için gereken siteye erişim sağlıyor ve başarıya ulaşıyor. İşte Apple'ın hamlesine verilen karşılığın videosu;

Bakalım Apple ile iOS4'ü özgürce kullanmak isteyenler arasındaki savaştan kim galip çıkacak.

 

 


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SyMPaTHyc 9 yıl
Apple tum internetide engellese jb yapilir
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DrMaestro 9 yıl
Yukarıda yazılı olan haber sadece Apple Store'lar için geçerli. Yani bir Apple Store'a gidip Internetten jb sitesine girmeye çalışırsanız onu engelliyor. Zaten İpad üzerinden bu engellemeyi geçebilmesi de bunun sayesinde oluyor.
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Onel 9 yıl

SyMPaTHyc

Apple tum internetide engellese jb yapilir

JB su gibidir önü kesilir ama durdurulamaz
.
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YaYa 9 yıl
Valla insan her seye inaniyor bu forumda yazildigi icin ama evet simdi denedim siteye giriyor yarinda musait bi zamanda slide to jailbreak diyecegim :)
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hook1903 9 yıl
zaten jb yasal olmadı mı,kafasına göre kapatırsa ceza gelir herhalde
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FullHD 9 yıl
Yok oyle birsey.mahkeme karari olmadan bir site kapatilamaz.

Hele hele Apple anasayfasina yonleniyor diyorsun.bu gercekten komik. Dagbasimi burasi. Kapattirmis desen tamam diyecegim

Emin olmadan deneyip gormeden insanlari yanlis yonlendirme.

Site calisiyor sorun yok.!
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mehmetgirgin 9 yıl
apple için jailbreaktan kaçış yok
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YaYa 9 yıl
Yarın sabah denicem bakalım ne olacak umarım bu gece birşey olmaz sabahleyin sorunsuz bir biçimde bende yapabilirim jailbreak
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kaansen32 9 yıl
arkadaşlar şimdi denedim girdi siteye iphone 3gs im iphone 4 de giriyor jb li oldukları için uyarı geliyor iptal veya jb yazıyor
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eulogy 9 yıl
ula bu apple yokmu bu apple :) Tam tiksinti verecek, bir hareket yapıyor kendini sevdiriyor :) güldürmeyi beceriyor sempatik şey
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hook1903 9 yıl
haydaa.tam jb yapcakken olucak şey mi bu ya
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guneyonur 9 yıl
Ben girebiliyorum şu an siteye??
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tufansel 9 yıl
Vaybe ucuz yırttık hayat jbde
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thedevilhimveryself 9 yıl
İyiki hemen yapmışım :)
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fatih_h 9 yıl
Hem jailbreak yapamıyoruz hem sinyal alamıyoruz napalım biz bu iPhone'u

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Kuray 9 yıl
Yeni Bir Domain: $7-$10
Yeni Bir Server IP'si: $2-$4
Birazcık Uğraş: $0
Bilgisayardan değilde Safari'den JB Yapmak PAHABICILEMEZ
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YaYa 9 yıl
Hadi yaa yarın ben jailbreak yapmayı düşünüyordum ne yapıcaz şimdi
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scorpinco 9 yıl

fatih_h

Hem jailbreak yapamıyoruz hem sinyal alamıyoruz napalım biz bu iPhone'u



3GS'den vazgeçme derim
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