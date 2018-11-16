Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı

Akıllı telefon üreticilerinin çoğu cihazlarında kullanmak üzere diğer şirketlerden bileşen tedarik ediyor. Bunların büyük bir kısmının kamera sensörlerini Sony'den, yonga setlerini ise Qualcomm'dan aldığını biliyoruz. Apple ise kendi yonga setini kullanan sayılı üreticiden biri.

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Piyasaya sürdüğü yeni nesil cihazlarda artık kendi tasarladığı GPU'yu kullanan Cupertinolu şirket bu sayede dışa bağımlılığını bir tık daha azaltmış durumda. Bloomberg'in raporuna göre Apple’ın bir sonraki hedefi iPhone'larda kullanılmak üzere kendi hücresel modemini geliştirmek.

İş ilanları açığa çıkardı

Söz konusu bilgi Apple'ın kablosuz bileşenler üzerinde çalışacak donanım ve yazılım mühendisleri bulmak için verdiği iş ilanları sayesinde ortaya çıktı. Şirketin LTE, Bluetooth ve 5G gibi teknolojiler konusunda deneyim sahibi olan mühendisler araması, kendi modemini geliştirme hazırlığında olduğunu gösteriyor.

Apple'ın bu yönde bir çalışma içerisinde olduğunu ilk kez duymuyoruz. Daha önce de bu konuda bazı söylentiler çıkmıştı. Şu an için söz konusu modemin ne zaman hazır hale geleceği bilinmiyor. Ancak Apple'ın 2020 yılında çıkarmayı planladığı 5G özellikli ilk iPhone'da Intel'in 5G modemini kullanmayı planladığını duymuştuk.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-15/apple-recruiting-chip-engineers-to-work-in-qualcomm-s-backyard