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Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı

Cupertinolu teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone'larda kendi tasarladığı hücresel modemi kullanmayı hedefliyor. Şirket LTE, Bluetooth ve 5G teknolojileri konusunda deneyimli mühendis arayışında.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin çoğu cihazlarında kullanmak üzere diğer şirketlerden bileşen tedarik ediyor. Bunların büyük bir kısmının kamera sensörlerini Sony'den, yonga setlerini ise Qualcomm'dan aldığını biliyoruz. Apple ise kendi yonga setini kullanan sayılı üreticiden biri.
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Piyasaya sürdüğü yeni nesil cihazlarda artık kendi tasarladığı GPU'yu kullanan Cupertinolu şirket bu sayede dışa bağımlılığını bir tık daha azaltmış durumda. Bloomberg'in raporuna göre Apple’ın bir sonraki hedefi iPhone'larda kullanılmak üzere kendi hücresel modemini geliştirmek.

İş ilanları açığa çıkardı

Söz konusu bilgi Apple'ın kablosuz bileşenler üzerinde çalışacak donanım ve yazılım mühendisleri bulmak için verdiği iş ilanları sayesinde ortaya çıktı. Şirketin LTE, Bluetooth ve 5G gibi teknolojiler konusunda deneyim sahibi olan mühendisler araması, kendi modemini geliştirme hazırlığında olduğunu gösteriyor.
Apple'ın bu yönde bir çalışma içerisinde olduğunu ilk kez duymuyoruz. Daha önce de bu konuda bazı söylentiler çıkmıştı. Şu an için söz konusu modemin ne zaman hazır hale geleceği bilinmiyor. Ancak Apple'ın 2020 yılında çıkarmayı planladığı 5G özellikli ilk iPhone'da Intel'in 5G modemini kullanmayı planladığını duymuştuk.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-15/apple-recruiting-chip-engineers-to-work-in-qualcomm-s-backyard Yorum Yaz
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K_Spartakus 6 ay
Ne olacak ki, sanki fiyatı düşecek! Bunu bahane edip en az 100 dallır daha fiyat arttırır.
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esmerbuyucu 6 ay
Her ne kadar şuan yürürlükte olan çoğu patent Qualcomm'un elinde olsa da Apple'ın kendi bünyesinde tasarlanan modem tasarımına geçmesi hem bütçe hem entegrasyon açısından uzun vadede yararına olacaktır.
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V4LKyR 6 ay
Bu adamlar neyi kendileri tasarlıyorsa piyasada en iyisi oluyor...
Bknz Apple Ax işlemci...
Bknz Apple Custom GPU
Not: Xiaomi
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Xtrud 6 ay
Kendi gpu tasarımımız diyip imagination lisanlı ürettikleri gibi çıkmasın?
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Whippoorwill 6 ay
GPU olayı lisans işinden öyle basit değil.
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Y-ZiyA 6 ay
Coopetition konseptinde devam etse iyi olurdu. Rakipleriniz aynı zamanda ortaklarınız da olabiliyor. En iyi yaptığı şeye tasarıma odaklanmaya devam ederlerdi.
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ezimuse 6 ay
Lanet olası 7 serisinden beri intel modem kullanıyor. Ne arayanlar ulaşabiliyor ne de stabilitesi var. Operatörler ile uyum sağlayamadı. 6s de çatır çatır çalışan volte ve LTE 7+ da can çekişiyor.
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Whippoorwill 6 ay
Intel'in tuhaf işlerinden ve Qualcomm'un nazından kurtulur en azından.
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