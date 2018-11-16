Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek

Samsung, merakla beklenen katlanabilir telefonunu kısa süre önce düzenlediği geliştirici konferansında ortaya çıkarmıştı. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen telefon 1.800 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacak.

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Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir telefonunu sergilerken sahne bilinçli şekilde karartıldığı için nasıl bir tasarıma sahip olacağını pek göremedik. Ancak şu an karşımızda Galaxy F (veya X) olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefonun 3 boyutlu render'ları var.

Menteşe tasarımı Surface Book'a benziyor

Yayınlanan görseller katlanabilir telefonla ilgili ortaya çıkan söylenti ve haberler temel alınarak hazırlandı. Yani şu an katlanabilir akıllı telefonun nasıl görüneceğini gösteren temsili resimlere bakıyoruz. Samsung'un katlanabilir telefonu da büyük ölçüde buna benzer bir tasarımla gelecek.

Katlandığında 4.6 inçlik (480 x 1960 piksel) bir dış ekran sunan telefon açıldığında ise ortaya 7.3 inçlik (1536 x 2152 piksel) bir ekran çıkıyor. Ayrıca görsellerde menteşesinin Microsoft'un Surface Book'da kullandığına benzediğini görüyoruz. Ancak Samsung'un bu menteşe tasarımını kullanacağına yönelik resmi bir bilgi yok.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-opvouwbare-telefoons/