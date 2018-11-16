Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek

Samsung merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarmıştı. Karanlıklar altında sergilendiği için pek göremediğimiz cihaz işte böyle bir tasarımla gelecek...
6 ay
35,2b
1
81
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, merakla beklenen katlanabilir telefonunu kısa süre önce düzenlediği geliştirici konferansında ortaya çıkarmıştı. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen telefon 1.800 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacak.
Ayrıca Bkz. "Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek"
Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir telefonunu sergilerken sahne bilinçli şekilde karartıldığı için nasıl bir tasarıma sahip olacağını pek göremedik. Ancak şu an karşımızda Galaxy F (veya X) olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefonun 3 boyutlu render'ları var.

Menteşe tasarımı Surface Book'a benziyor

Yayınlanan görseller katlanabilir telefonla ilgili ortaya çıkan söylenti ve haberler temel alınarak hazırlandı. Yani şu an katlanabilir akıllı telefonun nasıl görüneceğini gösteren temsili resimlere bakıyoruz. Samsung'un katlanabilir telefonu da büyük ölçüde buna benzer bir tasarımla gelecek.
Katlandığında 4.6 inçlik (480 x 1960 piksel) bir dış ekran sunan telefon açıldığında ise ortaya 7.3 inçlik (1536 x 2152 piksel) bir ekran çıkıyor. Ayrıca görsellerde menteşesinin Microsoft'un Surface Book'da kullandığına benzediğini görüyoruz. Ancak Samsung'un bu menteşe tasarımını kullanacağına yönelik resmi bir bilgi yok.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-opvouwbare-telefoons/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Erasmus78 6 ay en beğenilen
Bu katlanabilir telefon olayı gelmiş geçmiş en gereksiz teknolojiler listesinde zirveyi zorlar bence... Hele de bu hali ile.
2 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marrusia 6 ay
Katlanir niye gerekli eve gelince cunku acicaksin dex uzerinden linux(ubuntu) calisacak.N9 ve TAB S4 geldi beta olarak.Gunlukte telefon eve gelince PC tek cihaz yetecek su yorumlara kalsa hala 4 inclik %50 ekran kasali telefonlar vardi.Biraz mantikli yorum yapin teknolojiyi yaribucuk takip edip yorum yapmayin ozelliklede samsung cephesine yapilan yorumlar...
Bir devir kapandi bir devir acildi sadece zamana ihtiyaci var cok yaklasti tek cihazla pc+telefon kombinasyonu.Windows'ta gelicek goreceksiniz ARM cekirdegi uzerindeki denemeler devam ediyor 5 yil sonrasi heyecan verici.Katlanabilir telefon+windows tek cihaz gercek all in one
Katlanir niye gerekli eve gelince cunku acicaksin dex uzerinden linux(ubuntu) calisacak.N9 ve TAB S4 geldi beta olarak.Gunlukte telefon eve gelince PC tek ciha...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat Burç 6 ay
Apple yapsaydı bazıları için insanlık tarihinin en büyük devrimi olurdu bu cihaz. Samsung yapınca gereksiz.
Bu cihaz son 50 yılın belki de en büyük devrimi. A12X'de görüldüğü gibi arm işlemciler absürt derecede güçlü olmaya başladı. A12X'in Gekbench skorları İ7 8750H ile aynı.
Gerçek bir devrim gerçek bir sıçrama noktası bu cihaz. Yukarıda denildiği gibi Samsung dex platformu linux desteklemeye başladı Rog Phone'da da kullanılan yeni WiGig wifi teknoloji ise ileride dex kablosuz olarak bile çalışacak hatta belki şuan ki teknolojiler ile bile çalışabilir.
Gereksiz gereksiz diyenler çoğunlukta olaydı bugün biz %65 ekran kasa oranlı cihazları kullanmaya devam ederdik.
Apple yapsaydı bazıları için insanlık tarihinin en büyük devrimi olurdu bu cihaz. Samsung yapınca gereksiz.Bu cihaz son 50 yılın belki de en büyük devrim...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
func0 5 ay
telefonlara asla bu kadar para verilmemeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6.cadde 5 ay
Lenovo folio bu konuda çok daha ileride.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 5 ay
bence tek cihaz ile telefon ve tablet ihtiyacinin karsilanmasi acisindan gayet yararli bir cihaz olacak fakat ilk cihazlar, fiyati bu sekil olursa, ihtiyaci olup kullanmak isteyen kisilerden ziyade sadece merak eden ve maddi durumu iyi kullanicilarin oyuncagi olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bravoecho 5 ay
Katlanan ekrana gelene kadar yanmayan OLED ekran ve daha uzun omurlu batarya ustunde calissalarmis keske
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 ay
Artık fiyatı 15 bin lira olur ülkemizde. Sınırlı sayıda satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 5 ay
Teknoloji saçma değiş başlangıçta emekliyor şuanda geliştikten sonra yorumlarınızı göreceğiz şuanda böyle tasarımda bir telefona gerek yok sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Bu telefon kullanmak cesaret ister.Dusunsene arka cebindeyken oturdugunu.Ekranlar ic ice kapaniyor.Cebinle birini ariyamadan kirilir bu :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 5 ay DH Misafiri
Arka cebe niye koyuyorsun başka cebinmi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMMaNDeRCX 6 ay
Bu iphonecular zamanında s3 ve note serisi 5 inçlik teller çıktığında, cebimizde tv kumandasımi taşıyacaz diye dalga geçiyorlardı. Şu an 6,5 inç lik iphone almak için 15 bin tl para veriyorlar. 3 sene sonra katlanır iphone almak için 50 bin lira verirler. Sözün özü android firmaları teknolojiyi belirliyor iphonecular başta dalga geçip iphone aynısını yapınca sahip çıkıyorlar. Burdaki elemanları takip edin.3 sene sonra bu elemanlar katlanır teknolojiyi sahiplenecekler. Katlanır teknolojiye gelirsek ilk başta kalın olur 3.jenerasyonda ince olur . Stabil olunca apple sahiplenip üretir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Laptop dockları vardı ya bir ara, laptopu eve gelince dock a takıyorsunuz masaüstüne dönüşüyor monitör klavye vb otomatik bağlanıyor,
İşte telefonda böyle olsa bayağı iyi olurdu. İşe geçince oradaki docka takıp devam ediyorsunuz, iş bitince eve gelip oradaki docka takıyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chengineer 6 ay
Bunu kalemli yapsınlar efsane olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
9 etiket daha cep telefonu render katlanabilir telefon görsel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı 6 ay Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir 6 ay 2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı 6 ay Turkcell Vakfı faaliyetlerine resmen başladı 6 ay 2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı 6 ay Yangında kül olan evin garajından hasarsız kurtulan 103 yıllık klasik: Ford Model T 6 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı 6 ay Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor 6 ay Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek 6 ay ABD’li perakende devinin Twitter hesabı Bitcoin dolandırıcılığında kullanıldı 6 ay Sıfırdan ileri seviyeye Python programlama dili kursu sadece 24,99 TL 6 ay Apple'dan "yerli plaka" hizmeti: Türkiye'de geliştirilen başarılı uygulama örnekleri 6 ay Command & Conquer efsanesi geri dönüyor 6 ay Samsung ücretsiz tema kullanımına sınırlama getiriyor 6 ay Sahte ICO’larla 68 milyon dolar dolandıran çete yakalandı 6 ay PlayStation için Black Friday indirimleri başladı 6 ay Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı 6 ay Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor 6 ay Su damlası çentikli Moto G7'nin basın görseli yayınlandı 6 ay 15 inçlik MacBook Pro modeli için Radeon Pro Vega seçeneği satışa sunuldu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek Sonraki 2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı 6 ay Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz 6 ay Otobüs bileti platformu Govego büyümeye devam ediyor 6 ay Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış 6 ay Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu 6 ay Supercell’in yeni oyunu Fornite ve Clash Royale karışımı oynanış sunacak 6 ay Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu 6 ay Dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantı görücüye çıktı 6 ay Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı 6 ay Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek 6 ay iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X patladı! 6 ay Boeing'in iklim araştırma drone'u 2019'da havalanacak 6 ay RFID etiketleri ile yiyeceklerin bozulup bozulmadığı kontrol edilebilecek 6 ay Güneşle çalışan insansız otonom hava aracı: Odysseus 6 ay Instagram, uygulama üzerinde geçirdiğiniz süreyi gösterecek 6 ay Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı 6 ay Bedava poşet veren işletmelere ceza! 6 ay Pickup sınıfının üstü açılabilen ilk üyesi Jeep Gladiator ve sızdırılan özellikleri 6 ay Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor 6 ay Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim