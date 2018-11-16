Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek

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Samsung, merakla beklenen katlanabilir telefonunu kısa süre önce düzenlediği geliştirici konferansında ortaya çıkarmıştı. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen telefon 1.800 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacak.Ayrıca Bkz. "Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek"
Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir telefonunu sergilerken sahne bilinçli şekilde karartıldığı için nasıl bir tasarıma sahip olacağını pek göremedik. Ancak şu an karşımızda Galaxy F (veya X) olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefonun 3 boyutlu render'ları var.
Menteşe tasarımı Surface Book'a benziyor
Yayınlanan görseller katlanabilir telefonla ilgili ortaya çıkan söylenti ve haberler temel alınarak hazırlandı. Yani şu an katlanabilir akıllı telefonun nasıl görüneceğini gösteren temsili resimlere bakıyoruz. Samsung'un katlanabilir telefonu da büyük ölçüde buna benzer bir tasarımla gelecek.
Katlandığında 4.6 inçlik (480 x 1960 piksel) bir dış ekran sunan telefon açıldığında ise ortaya 7.3 inçlik (1536 x 2152 piksel) bir ekran çıkıyor. Ayrıca görsellerde menteşesinin Microsoft'un Surface Book'da kullandığına benzediğini görüyoruz. Ancak Samsung'un bu menteşe tasarımını kullanacağına yönelik resmi bir bilgi yok.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-opvouwbare-telefoons/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir devir kapandi bir devir acildi sadece zamana ihtiyaci var cok yaklasti tek cihazla pc+telefon kombinasyonu.Windows'ta gelicek goreceksiniz ARM cekirdegi uzerindeki denemeler devam ediyor 5 yil sonrasi heyecan verici.Katlanabilir telefon+windows tek cihaz gercek all in one
Bu cihaz son 50 yılın belki de en büyük devrimi. A12X'de görüldüğü gibi arm işlemciler absürt derecede güçlü olmaya başladı. A12X'in Gekbench skorları İ7 8750H ile aynı.
Gerçek bir devrim gerçek bir sıçrama noktası bu cihaz. Yukarıda denildiği gibi Samsung dex platformu linux desteklemeye başladı Rog Phone'da da kullanılan yeni WiGig wifi teknoloji ise ileride dex kablosuz olarak bile çalışacak hatta belki şuan ki teknolojiler ile bile çalışabilir.
Gereksiz gereksiz diyenler çoğunlukta olaydı bugün biz %65 ekran kasa oranlı cihazları kullanmaya devam ederdik.