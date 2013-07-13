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Apple kendi işlemcisini kendisi üretmeye hazırlanıyor

5 yıl
1,4b
1
67
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple kendi işlemcisini kendisi üretmeye hazırlanıyor
Semiaccurate sitesi tarafından verilen yeni bir habere göre Apple, kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor. Başta iPhone olmak üzere iPod'dan iPad'e kadar mobil cihazlarında kullandığı ARM tabanlı tüm işlemcilerini, aynı zamanda en büyük rakibi olan Samsung'a ürettiren Apple, artan rekabete ve karşılıklı açılan davalara bağlı olarak işlemci üretimini rakibinden alarak farklı bir firmaya vermenin planlarını yapıyordu. 
Geçtiğimiz günlerde Tayvanlı ünlü çip üretim firması TSMC ile anlaştığı ortaya çıkan Apple, orta-uzun vadedeki yüksek üretim ihtiyacını karşılayabilmek adına arayışlarını sürdürüyordu. AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi firmalar adına  da üretim yapan ve "full" kapasite çalışan TSMC'nin, Apple'a yoğunlaşabilmesi ve şu anki üretim kapasitesi çerçevesinde Apple'ın ihtiyacını karşılayabilecek oranda üretim yapması malesef pek mümkün görünmüyor. Bu nedenden ötürü tüm üretimini TSCM'ye vermek yerine kısmi bir işbirliğine gittiği konuşulan Apple, bir başka Tayvan firması olan United Semiconductor'a çok ciddi bir yatırım yaptı. 
Yatırımın boyutu henüz bilinmese de sıradan bir işlemci üretim anlaşmasından öte bir girişim olduğu ve şirketin adeta Apple'ın kendi üretim merkezi gibi çalışacağı bildiriliyor. Fabrika işletme maliyetlerini de dikkate alarak şirketin tamamını satın almış olmayabileceği ancak tüm üretim ihtiyacını karşılatabilecek oranda büyük bir yatırım yapmış olabileceği ifade edilen Apple, bu sayede bir nevi kendi işlemcilerini kendisi üreten firma kimliğine de bürünmüş olacak.
Yakın gelecekte olmasa bile ileriye dönük olarak en azından bazı MacBook Air modellerinde, kendi geliştirdiği işlemcileri kullanma arzusunda ki Apple, başta AMD olmak üzere çip üretiminde uzmanlaşmış firmalardan çok sayıda mühendisi bünyesinde katmıştı.  Şu anda Intel işlemcilerini kullanan ancak öncesinde AMD'nin Fusion işlemcilerine ilgi duyduğu fakat AMD'den yeteri miktarda işlemcinin tedariği konusunda garanti alamadığı gündeme gelen Apple, sahip olduğu tüm mobil cihazların kalbi olan işlemcilerin üretimi için, dışa bağımlılığı azaltarak gelecekte patlak vermesi muhtemel üretim problemlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. 


http://semiaccurate.com/2013/07/12/apple-has-their-own-fab/ Yorum Yaz
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fx57 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore

Peki dh niye hep baska forumlarin haberlerini yayinliyor? bir kere de biz haber yapalim baskalari yayinlasin

Merhaba,

Biraz araştırsaydınız bunu Türkiye'de yapabilen tek internet sitesinin Donanım Haber olduğunu görürdünüz.

Sadece tek bir örnek;
engadget.com/...

Teşekkür ederim.

İyi günler.
TurboCorePeki dh niye hep baska forumlarin haberlerini yayinliyor? bir kere de biz haber yapalim baskalari yayinlasinMe...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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engurlu 5 yıl ogkasa
ogkasa
fuckulteli
Miguél
Appleın bütçesi bu denli bir projeyi kaldırabilecek mi ?

Yaklaşık 130 milyar dolar nakit parası var kasasında..

O parayla istanbulun yarısını satın alırlar işlemci fabrikasıda neymiş

Yavaş..Önce istanbul da bi dükkan açsınlarda sonra yarısını alsınlar..
ogkasafuckulteliMiguélAppleın bütçesi bu denli bir projeyi kaldırabilecek mi ?Yaklaşık 1...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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fuckulteli 5 yıl
Miguél
Appleın bütçesi bu denli bir projeyi kaldırabilecek mi ?

Yaklaşık 130 milyar dolar nakit parası var kasasında..
2 Yanıt Yanıtla +7
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-BraveHeart- 5 yıl
Samsung nasil kendi isletim sistemini yapip batirdiysa apple da kendi islemcisini yapmaya calisip elini yuzune bulastiracak
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W.Fichtner 5 yıl
yalnız bikaç seneye gelirse
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King ov Hell 5 yıl
Benim her iki taraftada anlamadığım şey niye hayatınızı bunlara borçluymuş gibi birbirinize saldırıyorsunuz ? Bu denli koruma niye adamlar sana maaş mı veriyor ekmeğini mi önüne koyuyorlar hayır ne oluyor yani ?
2 Yanıt Yanıtla +2
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A.B.D(azimBora) 5 yıl King ov Hell
Livermorium
Benim her iki taraftada anlamadığım şey niye hayatınızı bunlara borçluymuş gibi birbirinize saldırıyorsunuz ? Bu denli koruma niye adamlar sana maaş mı veriyor ekmeğini mi önüne koyuyorlar hayır ne oluyor yani ?


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Tukrok 5 yıl King ov Hell
Livermorium

Benim her iki taraftada anlamadığım şey niye hayatınızı bunlara borçluymuş gibi birbirinize saldırıyorsunuz ? Bu denli koruma niye adamlar sana maaş mı veriyor ekmeğini mi önüne koyuyorlar hayır ne oluyor yani ?


Çok haklısın ve eklemek isterim. Apple'ın hakkını kimse yemesin, önümüze değişik bir şey koydu. Nokia sadece kasasını değiştirip salak salak telefonları önümüze sunarken Apple farklı bir konseptle ortaya çıktı ve iPhone'u hayatımıza soktu.

Samsung'un da hakkını yememek lazım, karşısına bir rakip çıkmasaydı bizler sürekli daha gelişmiş telefonlar kullanamazdık (Örn: Nokia).

Bence bu konuda en büyük rolü Google üstlendi. Android işletim sisteminden önce Samsung'un işletim sistemi 5 para etmez bir şeydi. Android'in çıkmasıyla Samsung büyük ilerleme kaydetti. Ancak yine hatalı yine hatalı.

Android gibi güzel bir işletim sistemini Samsung'un default romları ile kullanmak işkenceden öteye gidemiyor. Ancak örnek vermek gerekirse; revaçta olan S3 ve S4 için yapılan romlar var. Gerçekten harika. Android'in kasıntıları vs. yok olmuş. Güldür güldür çalışıyor. Fazlalıklar atılmış, arayüz hızlı.

Şimdi asıl meseleye gelelim..

Bu romları yapan adamlar senin benim gibi insanlar. Yani evlerinden programlama yapan kişiler. Sen Samsung'sun abicim. O kadar büyük bir firmasın ki.. O yazılımcılarının hepsini kov işten, bu adamları al. Bu adamlar seni hayatında göremeyeceğin yerlere getirir.

Aynı şekilde Apple da. Gitsin o Tim Cook telefonuna bir kere Jailbreak yapsın. Sonra BatteryDoctorPro falan yüklesin. Ne bileyim Activator falan yüklesin. (Gerçi iOS 7 ile yapıyorlar bence, kimse yapmıyor demesin, arkaplan efekti bende vardı, Apple'ın icadı değil yani. Bu da linki: youtube.com/...

Bu yazılarımı ne Samsung okur ne de Apple. Ancak günün birinde bir teknoloji şirketi kurarsanız. Belk bakış açınızı değiştirip farklı vizyonla hareket edebilirsiniz.
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glos7777 5 yıl
Yavaş Üretsin... KEndi İşlemcisini üretmek kolaymı sanıyor koskoca tsmc bile 7/24 full çalışsa bile üretmesi zor deniliyor bide kalkdı ki kendi si üretecekmiş peh..
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K.can.tas 5 yıl
Umarım olumsuz etkilenmez
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regaibyigit. 5 yıl
bura_Ahmet
engurlu
ogkasa
fuckulteli
Miguél Appleın bütçesi bu denli bir projeyi kaldırabilecek mi ?
Yaklaşık 130 milyar dolar nakit parası var kasasında..
O parayla istanbulun yarısını satın alırlar işlemci fabrikasıda neymiş
Yavaş..Önce istanbul da bi dükkan açsınlarda sonra yarısını alsınlar..
dünyanın en gereksiz firmasıdır apple

aynı zamanda dünyanın en yenilikçi firması
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MALTHAEL 5 yıl
Yakışır elmama ;)
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The Catalyst 5 yıl
Gereksiz olur bence. bir firmaya yaptırmak hem daha ucuz olacaktır. Uğraştıklarına değmez. Onun yerine parayı işin mühendisliğinde değerlendirsinler.
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vamp 5 yıl
SucukluAşure
Orijinalden alıntı: Miguél Appleın bütçesi bu denli bir projeyi kaldırabilecek mi ?
*Dünyanın en iyi şirketi. *Dünyanın en büyük 21. ülkesi.

money.cnn.com/...
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YordleKing 5 yıl
Ama Apple yazılım firması donanım firması değil kiii .s .s
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multiTYRT 5 yıl
Eğer gerçekten 5S ya da 6 dönemine bu olay yetişirse ortalık fena karışır
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clopin 5 yıl
O degilde Apple samsung birlesse ortaya ne canavar bi cihaz cikar .
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