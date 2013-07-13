Apple kendi işlemcisini kendisi üretmeye hazırlanıyor

Semiaccurate sitesi tarafından verilen yeni bir habere göre Apple, kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor. Başta iPhone olmak üzere iPod'dan iPad'e kadar mobil cihazlarında kullandığı ARM tabanlı tüm işlemcilerini, aynı zamanda en büyük rakibi olan Samsung'a ürettiren Apple, artan rekabete ve karşılıklı açılan davalara bağlı olarak işlemci üretimini rakibinden alarak farklı bir firmaya vermenin planlarını yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Tayvanlı ünlü çip üretim firması TSMC ile anlaştığı ortaya çıkan Apple, orta-uzun vadedeki yüksek üretim ihtiyacını karşılayabilmek adına arayışlarını sürdürüyordu. AMD, Nvidia ve Qualcomm gibi firmalar adına da üretim yapan ve "full" kapasite çalışan TSMC'nin, Apple'a yoğunlaşabilmesi ve şu anki üretim kapasitesi çerçevesinde Apple'ın ihtiyacını karşılayabilecek oranda üretim yapması malesef pek mümkün görünmüyor. Bu nedenden ötürü tüm üretimini TSCM'ye vermek yerine kısmi bir işbirliğine gittiği konuşulan Apple, bir başka Tayvan firması olan United Semiconductor'a çok ciddi bir yatırım yaptı.

Yatırımın boyutu henüz bilinmese de sıradan bir işlemci üretim anlaşmasından öte bir girişim olduğu ve şirketin adeta Apple'ın kendi üretim merkezi gibi çalışacağı bildiriliyor. Fabrika işletme maliyetlerini de dikkate alarak şirketin tamamını satın almış olmayabileceği ancak tüm üretim ihtiyacını karşılatabilecek oranda büyük bir yatırım yapmış olabileceği ifade edilen Apple, bu sayede bir nevi kendi işlemcilerini kendisi üreten firma kimliğine de bürünmüş olacak.

Yakın gelecekte olmasa bile ileriye dönük olarak en azından bazı MacBook Air modellerinde, kendi geliştirdiği işlemcileri kullanma arzusunda ki Apple, başta AMD olmak üzere çip üretiminde uzmanlaşmış firmalardan çok sayıda mühendisi bünyesinde katmıştı. Şu anda Intel işlemcilerini kullanan ancak öncesinde AMD'nin Fusion işlemcilerine ilgi duyduğu fakat AMD'den yeteri miktarda işlemcinin tedariği konusunda garanti alamadığı gündeme gelen Apple, sahip olduğu tüm mobil cihazların kalbi olan işlemcilerin üretimi için, dışa bağımlılığı azaltarak gelecekte patlak vermesi muhtemel üretim problemlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.





http://semiaccurate.com/2013/07/12/apple-has-their-own-fab/