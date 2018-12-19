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Apple kullanıcılara reklam bildirimi göndererek kendi kurallarını ihlal ediyor

Apple TV platformunun Carpool Karaoke programı için iPhone kullanıcılarına izinsiz olarak reklam bildirimleri gitmeye başladı. Kullanıcılar çileden çıkmış durumda.
5 ay
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7
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple kullanıcılara reklam bildirimi göndererek kendi kurallarını ihlal ediyor

Kişisel verilerin gizliliği konusunda sürekli güvenilirliğini dile getiren Apple ne var ki zaman zaman kullanıcıları çileden çıkaracak hamleler yapıyor. Son olarak iPhone kullanıcılarına Carpool Karaoke reklam bildirimleri gitmesi eleştiri konusu oldu.

Sinir bozuyor

Apple’ın televizyon platformunda haftalık olarak yayınladığı ve ünlü isimleri konuk ederek yolculuk macerasının yapıldığı Carpool Karaoke programı bu ay içerisinde bildirim olarak duyurulmaya başlandı.

Ayrıca Bkz. "Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü"

7 Aralık ve 14 Aralık tarihlerindeki programların bilgisi pek çok iPhone kullanıcılarına bildirim şeklinde gönderildi. Üstelik kullanıcıların bu programın bildirimlerine hiçbir şekilde abone olmamış olması eleştirilerin kaynağı durumunda.

Twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışan kullanıcılar istemedikleri halde ve üstelik nefret ettikleri insanların konuk olduğu programın bildirimlerinin gönderilmesinden çok rahatsız. Bazı kullanıcılar hakarete varan sözler sarf ederken bazıları ise firmayı Samsung’a geçmekle tehdit etmiş.

Apple’ın uygulama yönergeleri geliştiricilerin kullanıcılara izinsiz olarak reklam bildirimi göndermesini yasaklıyor. Apple’ın bu yönergeyi bizzat kendisinin çiğnemiş olması da ayrı bir ironi olmuş zira bu sebepten dolayı geçmişte pek çok uygulama mağazadan kaldırılmıştı.

Geçmiş dönemde Apple yaklaşık 500 milyon kullanıcısına izinsiz bildirim göndererek U2’nin yeni albümü Songs of Innocence’ı hediye etmişti. Ne var ki büyük bir eleştiri dalgası gelince kampanya iptal edilmiş ve albüm tanımlamaları geri alınmıştı. Yani aslında Apple’ın ilk vukuatı değil.

 

https://www.theverge.com/2018/12/18/18145289/apple-iphone-ios-push-notifications-carpool-karaoke Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Para lazım olmuştur. Zaten gözü doymaz bir şirket..
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OttomanGuardian 5 ay
Türkiye'deki belediyeler = Apple
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Omisis046 5 ay
Bizim belediyelere döndü Apple.
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Bay Robot 5 ay
Görende herkese geliyor sanacak. İstemeyen kapatır ayarlardan bildirimini. Ki bana bir tane bile bildirim gelmesi apple reklam yapma gereği duymaz.
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intel7mix 5 ay
ABD kesin dava açarlar.
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interwap 5 ay
Aynı bizim hükümet.
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Para lazım olmuştur. Zaten gözü doymaz bir şirket..
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matador_mirkhan 5 ay
Tazminatçılara gün doğdu😅
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