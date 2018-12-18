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Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü

Google’ın Çin’deki sert veri takip yasalarına uygun olarak hazırlamayı düşündüğü arama motoru planları suya düştü. Deneme amaçlı açılan 265.com arama motoruna erişim kapatıldı.
5 ay
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük internet kullanıcı nüfusunun olduğu Çin’de ne şekilde olursa olsun pazar payı elde etmek isteyen Google’ın, ülkenin katı veri takip kurallarına uygun bir arama motoru tasarlamaya başlaması büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.

İşlevsiz hale geldi

Önce kendi çalışanları, sonra sansür karşıtı sivil toplum kuruluşları ve en sonunda ticari bir savaşın içerisinde olan ABD hükümeti bu programın sonlandırılmasını talep etti. Google kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam etse de bu plan suya düşmüş gibi duruyor.

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Gelen bilgilere göre Dragonfly adı verilen arama motoru programının en önemli ayaklarından birisi olan veri toplama projesi kapatıldı. Google normalde Çin’de 265.com adıyla bir arama motoru faaliyete geçirmiş ve Baidu üzerinden kullanıcı davranışlarını takip etmeye başlamıştı.

Google’ın arama motorunda kullanacağı pek çok fonksiyonun başlangıç aşamasında bu motordan gelen bilgilerle hazırlanacağı ifade edilmişti. Şu anda 265.com adresine erişim sağlanamıyor.

Veri toplama projesinin iptal edilmesi Dragonfly programının da işlevsiz hale gelmesine sebep oldu. Uzun bir süre programın çalışır hale gelemeyeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Sundar Pichai hükümet yetkililerine kesinlikle bir arama motoru planları olmadığının da bilgisini vermiş durumda.

 

https://www.theverge.com/2018/12/17/18144880/google-dragonfly-265-backlash-censored-search-engine Yorum Yaz
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Omisis046 5 ay
Sansürlü arama motoru çok saçmaydı bence. Çin'in artık bu tip yasaklardan vazgeçmesi lazım, gerçek bir süper güç olmak istiyorsa.
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Amore 5 ay
Çindeyim; bu site erişime açık ve çalışıyor. www.google.cn 'de de kıpraşmalar var.
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interwap 5 ay
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Girdim çalışıyor. Çin de mi yasak?
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