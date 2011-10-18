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Apple mağazaları Steve Jobs anısına 19 Ekim'de 1 saat kapalı kalacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,5b
1
26
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın eski CEO'su ve kurucusu Steve Jobs'ın vefatından sonra pek çok anma programı düzenlendi. Gizli bir cenaze töreniyle toprağa verilen Jobs için 16 Ekim'de eşinin özel davetiyle bir anma programı düzenlenmişti.

Kaliforniya valiliği ise 16 Ekim'i Steve Jobs günü ilan ettiğini duyurmuştu. Yine 19 Ekim tarihinde Apple çalışanları için Cupertino'daki genel merkezde bir anma töreni düzenlenecek. Törende Steve Jobs'un hayatını anlatan bir video katılımcılara izletilecek.

Aynı anda dünyanın dört bir tarafındaki Apple mağazaları da 1 saatliğine kepenk kapatacak. Çalışanlar geçen 1 saatlik sürede Cupertino'dan canlı yayınla anma törenini izleyecek. Mağazaların kapanma zamanları ise Doğu Zaman Dilimi'ne göre EST - 13.00-14.00 arası iken Pasifik Zaman Dilimi'ne göre de saat 10.00-11.00 arasında olacak.

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dr.bahaeddin 8 yıl en beğenilen
Ekimin 19'u olmasının ve Hong-Kong Saatiyle 10.00 da duyurusu yapılacak olan Google-Samsungun yeni telefonu Nexus Prime'ın duyurulmasıyla aynı tarihe gelmesinin manası nedir? Neyin peşindesin Apple? Ölülere de mi saygın kalmadı? Bu kadar mı kapitalist olundu?
Ekimin 19'u olmasının ve Hong-Kong Saatiyle 10.00 da duyurusu yapılacak olan Google-Samsungun yeni telefonu Nexus Prime'ın duyurulmasıyla aynı tarihe gelmesinin...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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alibotan 8 yıl
Demek Apple, Store'deki elemanlarına yeni bomba Nexus Prime görmeleri için izin vermiş :D...

1 gün yapta millet şirketinin en iyi ceo'suna gerçekten saygı duyduğunu anlasın..

edit:imla
Demek Apple, Store'deki elemanlarına yeni bomba Nexus Prime görmeleri için izin vermiş :D...1 gün yapta millet şirketinin en iyi ceo'suna gerçekten ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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met@lrock 8 yıl
Jobs hayatta olsaydı böyle birşey olsun istemezdi.
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atmaca57 8 yıl
gerek yok
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cp1369 8 yıl
Centauri
dr.bahaeddinEkimin 19u olmasının ve Hong-Kong Saatiyle 10.00 da duyurusu yapılacak olan Google-Samsungun yeni telefonu Nexus Primeın duyurulmasıyla aynı tarihe gelmesinin manası nedir? Neyin peşindesin Apple? Ölülere de mi saygın kalmadı? Bu kadar mı kapitalist olundu?
1- Nexus tanitimi buranin saatiyle bugun aksam 10:00 da. Apple Storelar buranin saatiyle yarin saat oglen 1-2 arasi kapaniyor.Alakasiz saatler2- Apple calisanlari icin duzenlenen bir anma toreni bu, halka acik degil.SONUC: Bu tip bir haberin altina bile, daha haberi, saatleri anlamadan, salyalarinizi sacarak kin kusmayin, kusacaksaniz da kendi kendinize kusun mesaj atmayin.

Hong-Kong saati ile 10 da buranın saati ile 5 te sallamayalım lütfen.
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Centauri 8 yıl cp1369
cp1369
Centauri
Orijinalden alıntı: dr.bahaeddinEkimin 19u olmasının ve Hong-Kong Saatiyle 10.00 da duyurusu yapılacak olan Google-Samsungun yeni telefonu Nexus Primeın duyurulmasıyla aynı tarihe gelmesinin manası nedir? Neyin peşindesin Apple? Ölülere de mi saygın kalmadı? Bu kadar mı kapitalist olundu?
1- Nexus tanitimi buranin saatiyle bugun aksam 10:00 da. Apple Storelar buranin saatiyle yarin saat oglen 1-2 arasi kapaniyor.Alakasiz saatler2- Apple calisanlari icin duzenlenen bir anma toreni bu, halka acik degil.SONUC: Bu tip bir haberin altina bile, daha haberi, saatleri anlamadan, salyalarinizi sacarak kin kusmayin, kusacaksaniz da kendi kendinize kusun mesaj atmayin.

Hong-Kong saati ile 10 da buranın saati ile 5 te sallamayalım lütfen.

Ben Boston dayım
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Centauri 8 yıl
dr.bahaeddin
Ekimin 19u olmasının ve Hong-Kong Saatiyle 10.00 da duyurusu yapılacak olan Google-Samsungun yeni telefonu Nexus Primeın duyurulmasıyla aynı tarihe gelmesinin manası nedir? Neyin peşindesin Apple? Ölülere de mi saygın kalmadı? Bu kadar mı kapitalist olundu?

1- Nexus tanitimi buranin saatiyle bugun aksam 10:00 da. Apple Store'lar buranin saatiyle yarin saat oglen 1-2 arasi kapaniyor.Alakasiz saatler
2- Apple calisanlari icin duzenlenen bir anma toreni bu, halka acik degil.
SONUC: Bu tip bir haberin altina bile, daha haberi, saatleri anlamadan, salyalarinizi sacarak kin kusmayin, kusacaksaniz da kendi kendinize kusun mesaj atmayin.
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webislander 8 yıl Centauri
Centauri

dr.bahaeddin

Ekimin 19u olmasının ve Hong-Kong Saatiyle 10.00 da duyurusu yapılacak olan Google-Samsungun yeni telefonu Nexus Primeın duyurulmasıyla aynı tarihe gelmesinin manası nedir? Neyin peşindesin Apple? Ölülere de mi saygın kalmadı? Bu kadar mı kapitalist olundu?


1- Nexus tanitimi buranin saatiyle bugun aksam 10:00 da. Apple Store'lar buranin saatiyle yarin saat oglen 1-2 arasi kapaniyor.Alakasiz saatler

2- Apple calisanlari icin duzenlenen bir anma toreni bu, halka acik degil.

SONUC: Bu tip bir haberin altina bile, daha haberi, saatleri anlamadan, salyalarinizi sacarak kin kusmayin, kusacaksaniz da kendi kendinize kusun mesaj atmayin.



bilgisi olmadan yorum yapmayı seven bir hater'ın epic fail'e düşmesi diyelim
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DH Misafiri 8 yıl
Bir saat kapanacakta ne olacak ???? Steve Jobs'un haber yollama imkanı olsaydı eminimki hayır durmak yok. Çalışın, çalışın, çalışın derdi. Madalyamı verecekler kapatınca. Adam ölmüş gitmiş işte. Adamın çalışma prensiplerine bari saygı duyun !!!
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alpa07 8 yıl
bana bir mac versin adamın ruhuna hatim indireyim :D :D
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alperafsin 8 yıl
1 saat kapatacaklarına o bi saatlik ciroyu afrikaya yardım olarak gönderseler ya, esas o zaman zeki insanlar derdim ben onlara...
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alibotan 8 yıl
Demek Apple, Store'deki elemanlarına yeni bomba Nexus Prime görmeleri için izin vermiş :D...

1 gün yapta millet şirketinin en iyi ceo'suna gerçekten saygı duyduğunu anlasın..

edit:imla
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webislander 8 yıl
dükkanları kapatacağına 1 gün yarı fiyatına satsın buraya da göndersin de adamın ruhuna 2 dua okuyalım
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ceycey11 8 yıl
1 saat çok değilmi? 10 dk yeter. madem bir iş yapaccan tam yap şaka gibi 1 saat kapatacaklarmış
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jumaru_444 8 yıl
steve jobs anısına herkese çürük elma ikram edeceklermiş. ifan'lara duyurulur. hepiniz davetlisiniz.
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desiya 8 yıl
Pilavli mevlitmi yapacaklarmiş :)
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Firaristt 8 yıl
Hadi kullanıcılarına saygısı yok bunların da hiç mi rahhmetli kurucusuna saygısı yok? 19'unda Samsung Unpacked etkinliği var. Google ve Samsung büyüklüğünü ve kendilerine yakışanı yaptı Steve Jobs'un aramızdan ayrılması nedeniyle tanıtımlarını ertelediler. Apple ise bunu kullanıyor resmen. Yazıklar olsun Apple !! Protesto denir buna... Hadi bunu yapacaksın madem o zaman Steve Jobs'u işin içine katma da yaratıcılığı zorlayıp yeni sözler laflar uydurmayalım bu kadar...
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zencefiladam 8 yıl
Evli miydi hocalar bu?!
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, steve jobs ve apple store
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