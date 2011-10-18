Apple mağazaları Steve Jobs anısına 19 Ekim'de 1 saat kapalı kalacak

Apple'ın eski CEO'su ve kurucusu Steve Jobs'ın vefatından sonra pek çok anma programı düzenlendi. Gizli bir cenaze töreniyle toprağa verilen Jobs için 16 Ekim'de eşinin özel davetiyle bir anma programı düzenlenmişti.





Kaliforniya valiliği ise 16 Ekim'i Steve Jobs günü ilan ettiğini duyurmuştu. Yine 19 Ekim tarihinde Apple çalışanları için Cupertino'daki genel merkezde bir anma töreni düzenlenecek. Törende Steve Jobs'un hayatını anlatan bir video katılımcılara izletilecek.





Aynı anda dünyanın dört bir tarafındaki Apple mağazaları da 1 saatliğine kepenk kapatacak. Çalışanlar geçen 1 saatlik sürede Cupertino'dan canlı yayınla anma törenini izleyecek. Mağazaların kapanma zamanları ise Doğu Zaman Dilimi'ne göre EST - 13.00-14.00 arası iken Pasifik Zaman Dilimi'ne göre de saat 10.00-11.00 arasında olacak.