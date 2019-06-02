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Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu

Teknoloji devi Apple, sık sık mağazalarında yaşanan hırsızlık olaylarıyla gündeme geliyor. Şirket bu durumu önlemek ve hırsızları caydırmak için yeni bir yöntem geliştirdi.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple ürünlerinin maliyeti göz önüne aldığımızda, şirket mağazalarının hırsızlar için neden cazip olduğunu anlayabiliriz. Sık sık hırsızlık olaylarıyla gündeme gelen şirket bu gidişata bir son vermeye hazırlanıyor. Apple bu sistemin patentini aldı bile.

Cihaz kullanılamaz bir hale gelecek

Patently Apple'ın haberine göre , ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple tarafından alınan hırsızlık önleme teknolojisinin ana hatlarını yayınladığı bir patentte açıkladı. Sistem temel olarak eğer bir kişi ödeme yapmadan Apple mağazasından çıkış yaptıysa, şirket çalınan cihazı (iPhone, iPad, Mac) işe yaramaz bir hale getirmek için bir dizi güvenlik önlemini harekete geçirecek.
Örneğin bir Apple cihazı güvenlik alanı sınırından (Apple Store) çıkarıldıktan sonra, güvenlik sistemi, mağaza çalışanı gibi yakındaki herhangi bir yöneticiyi uyaracak ve akabinde cihaz etkinleştirme gibi Apple servislerine ulaşamayacak. Daha sonrasında ise donanım düğmeleri devre dışı kalarak cihaz sürekli olarak konumunu paylaşarak, polisin bulabilmesini kolaylaştıracak. Sistemin uygulamaya geçip geçmeyeceği ve ne kadar caydırıcı olacağı ise tartışmaya açık.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/05/apple-invents-wireless-security-system-for-apple-stores-that-renders-unpaid-devices-useless-once-outside-the-store.html Yorum Yaz
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nefendim 6 gün en beğenilen
Oldu olacak cihazı patlatsınlar :))
Tam Black Mirror olurdu
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Silent Guardian 4 gün
Apple çalışanlarının müdahale etmemesi soyulmalarındaki büyük etken.

Fakat oldu da müdahale ettiler ve bir çalışan yaralandı, emin olun ki tazminatı daha ağır olacaktır. Orası Emerika.
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sounderland 6 gün
Peki Adanada ki telefon bayisinde hacetini gideren hırsız vakası olursa ne olacak? Apple bu konu da eğitim vermeli. :)
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Redunay 6 gün
Apple mağazadaki çalışanlara karışmayın çalan çalsın diyor heralde
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teknokaptan 6 gün Redunay
Evet Amerika’da Apple çalışanları hırsızlara müdehale etmez. İşe alınırken bunu çalışanlara güvenlik için söylerler.
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Mr. Jingles 6 gün
Apple kesin çözüm istiyorsa şeriat getirsin.
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AirSupport 6 gün
Güvenlik koysunlar?
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esmerbuyucu 6 gün AirSupport
Çalmak isteyen güvenliği mi takacak sanıyorsun. 5-6 kişi müşteri gibi giriyorlar.
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nefendim 6 gün en beğenilen
Oldu olacak cihazı patlatsınlar :))
Tam Black Mirror olurdu
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BZTRL 5 gün nefendim
cihaz patlatma fikri iyi gibi :D
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