Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu

Teknoloji Editörü
Apple ürünlerinin maliyeti göz önüne aldığımızda, şirket mağazalarının hırsızlar için neden cazip olduğunu anlayabiliriz. Sık sık hırsızlık olaylarıyla gündeme gelen şirket bu gidişata bir son vermeye hazırlanıyor. Apple bu sistemin patentini aldı bile.
Cihaz kullanılamaz bir hale gelecek
Patently Apple'ın haberine göre , ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple tarafından alınan hırsızlık önleme teknolojisinin ana hatlarını yayınladığı bir patentte açıkladı. Sistem temel olarak eğer bir kişi ödeme yapmadan Apple mağazasından çıkış yaptıysa, şirket çalınan cihazı (iPhone, iPad, Mac) işe yaramaz bir hale getirmek için bir dizi güvenlik önlemini harekete geçirecek.Örneğin bir Apple cihazı güvenlik alanı sınırından (Apple Store) çıkarıldıktan sonra, güvenlik sistemi, mağaza çalışanı gibi yakındaki herhangi bir yöneticiyi uyaracak ve akabinde cihaz etkinleştirme gibi Apple servislerine ulaşamayacak. Daha sonrasında ise donanım düğmeleri devre dışı kalarak cihaz sürekli olarak konumunu paylaşarak, polisin bulabilmesini kolaylaştıracak. Sistemin uygulamaya geçip geçmeyeceği ve ne kadar caydırıcı olacağı ise tartışmaya açık.
https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/05/apple-invents-wireless-security-system-for-apple-stores-that-renders-unpaid-devices-useless-once-outside-the-store.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam Black Mirror olurdu