Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu

Apple ürünlerinin maliyeti göz önüne aldığımızda, şirket mağazalarının hırsızlar için neden cazip olduğunu anlayabiliriz. Sık sık hırsızlık olaylarıyla gündeme gelen şirket bu gidişata bir son vermeye hazırlanıyor. Apple bu sistemin patentini aldı bile.

Cihaz kullanılamaz bir hale gelecek

Patently Apple'ın haberine göre , ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple tarafından alınan hırsızlık önleme teknolojisinin ana hatlarını yayınladığı bir patentte açıkladı. Sistem temel olarak eğer bir kişi ödeme yapmadan Apple mağazasından çıkış yaptıysa, şirket çalınan cihazı (iPhone, iPad, Mac) işe yaramaz bir hale getirmek için bir dizi güvenlik önlemini harekete geçirecek.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/05/apple-invents-wireless-security-system-for-apple-stores-that-renders-unpaid-devices-useless-once-outside-the-store.html

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Örneğin bir Apple cihazısınırından (Apple Store) çıkarıldıktan sonra, güvenlik sistemi, mağaza çalışanı gibi yakındaki herhangi bir yöneticiyive akabinde cihaz etkinleştirme gibiulaşamayacak. Daha sonrasında ise donanım düğmelericihaz sürekli olarakpaylaşarak, polisin bulabilmesini kolaylaştıracak. Sistemin uygulamaya geçip geçmeyeceği ve ne kadarise tartışmaya açık.