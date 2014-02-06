Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, o uygulamayı App Store'dan kaldırdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,5b
1
35
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, o uygulamayı App Store'dan kaldırdı

App Store’u sıkı denetimler ile kontrol eden Apple, son zamanda ekonomi dünyasında tartışma konusu olan siber para birimiyle ilgili uygulamayı App Store’dan kaldırdı.

Son zamanlarda kimi ülkelerde yasaklanan ve ekonomistler arasında tartışmalara neden olan Bitcoin’le ilgili App Store’dan yer alan uygulamalardan biri olan Blockchain, Apple tarafından App Store’dan kaldırıldı.

Kullanıcılara siber para birimi Bitcoin’i transferine izin veren Blockchain’in kaldırılmasıyla ilgili olarak geliştiricisi Blockchain.info’yı bilgilendiren Apple, uygulamanın çözülmeyen sorunlar nedeniyle kaldırıldığını belirtti.

Londra merkezli olan Blockchain.info’nun CEO’su Nicolas Cary ise uygulamanın iki senedir App Store’da olmasına rağmen bugün silinmesinin manidar olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın zamanda da Gliph isimli ve tıpkı Blockchain gibi Bitcoin transferine imkan sunan uygulamanın geliştiricisine uyarı göndererek uygulamadaki transfer mekanizmasının kaldırılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz yıl ise Coinbase isimli, Bitcoin al / sat işlemlerine imkan sunan uygulama App Store’dan kaldırılmıştı.

 Apple’ın App Store İnceleme Yönetmeliği’ne göre herhangi bir uygulamanın, yayınlandığı ya da yayınlanacağı ülkenin yasalarına aykırı herhangi bir öğe içermemesi gerekiyor. Bu kural gereği Bitcoin’in son zamanlarda bazı ülkelerce yasaklanmaya başlaması Apple’ı harekete geçirmiş gibi görünüyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kotaless 5 yıl en beğenilen
Donanımhaber de Mynet başlıklarına başlamış.
4 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 5 yıl
Düzgün başlık atın.
Burası magazin sitesi değil.
Kendi kendinize seviyeyi düşürmenin alemi yok.
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtreme55 5 yıl
Zamanlama manidar.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
engurlu 5 yıl
Burası haber sitesi ister magazinsel başlık koyar ister Ahmet koyar ister Mehmet koyar..Türkiyenin yada dünyanın en ciddi haber sitelerinde haber kanallarında bile aynı tür başlıklara sık sık rastlanır..

Benim dikkatimi çekti girdim okudum..İlla dikkat çekmek için magazinsel bir olay yada magazin sitesi olması gerekmez..

Bu çok bilmisler 3 gün burda Editörlük yapsa 2 günü yazdığı yazıyı silip duzeltmekle geçer ama uzaktan herkes köşe yazarı..

Millet olarak kafayı yedik ota b*ka ağaca kuşa herseye tepki vermeye başladık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali_cetinkaya 5 yıl
"o uygulama" gibi hit çekmeye çalışan saçma haber siteleri gibi değil de;

Apple, Bitcoin uygulamasını App Store'dan kaldırdı

diye başlık atılabilirdi.

Yasaldı, değildi bunları aşmış, bitcoin yada öbür altcoinlere sahip olup TL karşılığı satmak isteyen varsa bana özel ileti gönderebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 5 yıl
bu shandy ucuz bi editör zaten ekremle bunu sepetlemeliler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Bitcoin'ın illegalite ile ne alakası varsa. Bilmeden konuşuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MajorMaker 5 yıl
Yakında güzeller galerisi diye bi bölüm açarlarsa hiç şaşırmam.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pax Thien 5 yıl
AppGratis uygulamasını bilirsiniz. ücretli uygulama 24 saatliğine ücretsiz olan '' günün uygulaması '' tarzı uygulama da app store'dan kaldırıldı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 5 yıl MajorMaker
KubilayKiraz

Yakında güzeller galerisi diye bi bölüm açarlarsa hiç şaşırmam.

Seksi fotoğrafları için tıklayın...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bence şu anki mali araçlardan bir farkı yok (mesela şu an kullanılan kredi kartlarının tüm borçları maddi olarak karşılanamaz), çünkü o kadar çok para basıldıki maddi anlamda değerli bir karşılığı yok. Karşı çıkılmasının tek nedeni, merkez bankalarının, özellikle FED'in kontrolünde olmamasıdır. Eğer onların elinde olsa şimdiye çoktan resmileşmişti...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 5 yıl
DH de böyle başlık da gördüm ya helal olsun :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 5 yıl
O değil de biraz araştırdım: Ağustos 2013 te 1 Bitcoin= 78 $ mış

Şimdiki fiyatı 1 Bitcoin= 810 $

Bilseydim tüm paramı bitcoine yatırırdım!


Düşünsenize Ağustosta 100.00 $ yatırıyorsun, 6 ay sonra paran 1.000.000 $ oluyor.
Vay anam vay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akstrev 5 yıl
Başlığa bak çay demle. DH Bu kadar mı düştü ben de mühim bir şey var sandım. Uygulamayı tanımıyorum bile. O uygulamama diye başlık mı olur yahu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Doğru karar. Uckagit bir sacmalik bu Bitcoin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagan1234 5 yıl
Arkadaşlar öncelikle bitcoin'in magazinle hiçbir alakası yok. Bilginiz olmayan konularda lütfen editörleri suçlamayınız. Adı üstünde sanal para bitcoin internet ortamıyla alakalı ve buda donanımhaber.com'u ilgilendiren bir haber. Ayrıca çin'İn battlefıeld'ı yasaklaması haberine yorum yapan kişilerde vardır içinizde. Bitcoin'in ağırlıklı olarak e-ticaret ve online alışverişte kullanıldığını da söylemek lazım. Bunun neresinden magazin yapılıyor gibi bir ifadeyi çıkarttığınızı anlayamadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 5 yıl cagan1234
cagan1234

Arkadaşlar öncelikle bitcoin'in magazinle hiçbir alakası yok. Bilginiz olmayan konularda lütfen editörleri suçlamayınız. Adı üstünde sanal para bitcoin internet ortamıyla alakalı ve buda donanımhaber.com'u ilgilendiren bir haber. Ayrıca çin'İn battlefıeld'ı yasaklaması haberine yorum yapan kişilerde vardır içinizde. Bitcoin'in ağırlıklı olarak e-ticaret ve online alışverişte kullanıldığını da söylemek lazım. Bunun neresinden magazin yapılıyor gibi bir ifadeyi çıkarttığınızı anlayamadım.

bitcoin'e laf atılmamış zaten.

Başlık Apple, popüler Bitcoin uygulamasını App Store'dan kaldırdı şeklinde olmalıydı.
"o uygulamayı" diyerek magazincilik yapmalarına gerek yok tepki buna.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 5 yıl
Başlık ve forum zıtlığı aşikar -
Böyle UCUZ oyunlar DH ye göre değil, LÜTFEN TEKRARLAMAYINIZ !
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Bu ne saçma başlıktır, editörleri de bloklamanın vakti geldi herhalde
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5513 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, bitcoin ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Forum 14: WW9000 Çamaşır Makinesi 5 yıl Samsung Forum 14: 105" Panaromik Kavisli TV ile Gerçek Sinema Keyfi 5 yıl İnternet trafiğine yönelik saldırılar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim