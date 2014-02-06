Apple, o uygulamayı App Store'dan kaldırdı

App Store’u sıkı denetimler ile kontrol eden Apple, son zamanda ekonomi dünyasında tartışma konusu olan siber para birimiyle ilgili uygulamayı App Store’dan kaldırdı.

Son zamanlarda kimi ülkelerde yasaklanan ve ekonomistler arasında tartışmalara neden olan Bitcoin’le ilgili App Store’dan yer alan uygulamalardan biri olan Blockchain, Apple tarafından App Store’dan kaldırıldı.

Kullanıcılara siber para birimi Bitcoin’i transferine izin veren Blockchain’in kaldırılmasıyla ilgili olarak geliştiricisi Blockchain.info’yı bilgilendiren Apple, uygulamanın çözülmeyen sorunlar nedeniyle kaldırıldığını belirtti.

Londra merkezli olan Blockchain.info’nun CEO’su Nicolas Cary ise uygulamanın iki senedir App Store’da olmasına rağmen bugün silinmesinin manidar olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın zamanda da Gliph isimli ve tıpkı Blockchain gibi Bitcoin transferine imkan sunan uygulamanın geliştiricisine uyarı göndererek uygulamadaki transfer mekanizmasının kaldırılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz yıl ise Coinbase isimli, Bitcoin al / sat işlemlerine imkan sunan uygulama App Store’dan kaldırılmıştı.

Apple’ın App Store İnceleme Yönetmeliği’ne göre herhangi bir uygulamanın, yayınlandığı ya da yayınlanacağı ülkenin yasalarına aykırı herhangi bir öğe içermemesi gerekiyor. Bu kural gereği Bitcoin’in son zamanlarda bazı ülkelerce yasaklanmaya başlaması Apple’ı harekete geçirmiş gibi görünüyor.