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Apple otomobil üretme planlarını sürdürüyor olabilir

Apple otomobil üretme projesi olan Project Titan’ı rafa kaldırıp otonom araç yazılımları üzerine çalıştığını duyurmuştu ancak son gelişmelere göre şirket faaliyetlerine gizlice devam ediyor olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
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12
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Apple otomobil üretme planlarını sürdürüyor olabilir
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Apple ilk kez 2014’te Project Titan isimli çalışmasını duyurmuş ve çalışma kapsamında rekabetçi otomobiller üreteceğini dile getirmişti. Bu açıklamadan itibaren şirketin otomobil çalışmalarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da son olarak geçtiğimiz ekim ayında Apple’a yakın kaynaklar otomobil üretme çalışmalarının son bulduğunu ve Project Titan’da görev alan ekibin otonom araç yazılımı üzerine çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı ancak yeni tahminlere göre Apple, otomobil üretme fikrini kafasından atmamış olabilir.

Bu tahminlerin ana dayanağı ise Apple’ın paylaştığı tedarikçi listesi. Şirket listede kendisinden ürün temin ettiği şirketleri adresleriyle birlikte detaylıca sıralarken listede Bosch’un yer alıyor olması kafalarda soru işareti oluşturdu. Tabi Alman teknoloji devi Bosch, dünyanın en büyük otomotiv parçası sağlayıcılarından biri olmanın yanı sıra iPhone 6’larda kullanılan barometrik sensörler gibi çok farklı alanlarda ürün tedariki yapabiliyor bu nedenle listede yer alması normal karşılanabilir.

Apple otomobil üretme planlarını sürdürüyor olabilir
 

Şüphelere neden olan şey ise listedeki Bosch merkezinin Almanya’nın Reutlingen kentinde bulunması ve bu merkezde üretilen ürünlerin birçoğunun; fren, direksiyon, araç sensörleri ve elektronik kontrol üniteleri gibi otomobil dünyasına yönelik oluşu. Bu durum dikkate alındığında Apple’ın Bosch ile yaptığı alışveriş otomobil parçaları üzerine gerçekleşmiş olabilir. Apple yakın bazı kaynakların da merkezdeki çalışanlarla iletişime geçtiklerini ve çalışanların ifadelerine göre merkezden Apple’a gönderilen ürünlerin ‘’otomotiv ve hareket kabiliyetini geliştirme’’ ile ilgili olduğunun ortaya çıktığını dile getirmesi bu iddiaları biraz daha güçlendiriyor.

Yeni Faaliyet Alanları Şart 

Apple ve Bosch henüz bu iddialara cevap vermedi ancak Apple’ın şu anki ürün yelpazesinden farklı bir alanda çalışmalar yapması uzun bir süredir bekleniyordu. Uzmanlar, piyasa değeri 750 milyar doların üstünde bulunan ve Fortune tarafından dünyanın en değerli markası olarak değerlendiren Apple’ın her ne kadar şu an rakibi Alphabet ve Microsoft’un milyarlarca dolar önünde olsa da karlılığını sürdürebilmesi ve liderliğini koruması için faaliyet alanını arttırması gerektiğini dile getiriyor. Bu durumda düşünüldüğünde Apple’ın sadece yazılım geliştirme değil de otonom otomobil üretimine geçmesi de beklenebilir. 


http://appleinsider.com/articles/17/03/29/apples-2017-supplier-responsibility-report-line-entry-may-confirm-apples-car-ambitions Yorum Yaz
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QuaresmaSpor 2 yıl en beğenilen
Nasıl yani, artık her sene yeni otomobil mi almak zorunda kalacağız?
Gelecek updateler ile, eski araba çekmemeye başlayacak, düzgün çalışmayacak ve yenilemek zorunda mı kalacağız?
Nasıl yani, artık her sene yeni otomobil mi almak zorunda kalacağız?Gelecek updateler ile, eski araba çekmemeye başlayacak, düzgün çalışmayacak ve yenilem...
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eAkman 2 yıl
Dayanağa bak!
Bosch beyaz eşya da üretiyor. O halde apple gizlice buzdolabı geliştiriyor da olabilir.
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axaxa 2 yıl
İstese yapar da istemiyor bence :)
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12 Angry Men 2 yıl
Elma logosu arabada iğrenç gözüküyor.
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Whippoorwill 2 yıl
Apple'ın uzay aracı projesi de vardı bir ara.
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SEHZADE63 2 yıl
Appleeee otomobil üretirse tek dileğim tek arzummm ios sürümünü hiç bi şekilde yaşatmasin yansitmasinn telefonda ugraşayos kalkip üstüne arabayami beta indirelim:))))))
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eAkman 2 yıl
Dayanağa bak!
Bosch beyaz eşya da üretiyor. O halde apple gizlice buzdolabı geliştiriyor da olabilir.
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MetalWave 2 yıl
araç 500.000 dolar
silecek 200 dolar
yağ kendine özel lt başı 150 dolar
sonrada eklenen aksesuarlar kapı çıtası 1000 dolar.
....
ama apple :D
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QuaresmaSpor 2 yıl en beğenilen
Nasıl yani, artık her sene yeni otomobil mi almak zorunda kalacağız?
Gelecek updateler ile, eski araba çekmemeye başlayacak, düzgün çalışmayacak ve yenilemek zorunda mı kalacağız?
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ceo-tr 2 yıl
sağlık olsun
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mehmetgirgin 2 yıl
ÇOK SAÇMA BİR HABER OLMUŞ ŞARLOK GİBİ OLASILIKLAR ÜZERİNDEN YÜRÜNÜYOR BÖYLE BİR ŞEY Mİ OLUR YA. BEN DE HABER YAPAYIM. HERHANGİ BİR DELİL YOK APPLE ARABA YAPMIYOR DA OLABİLİR.
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WB 2 yıl
Peugeot direksiyonu mu o
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