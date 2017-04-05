Apple otomobil üretme planlarını sürdürüyor olabilir

Tam Boyutta Gör

Apple ilk kez 2014’te Project Titan isimli çalışmasını duyurmuş ve çalışma kapsamında rekabetçi otomobiller üreteceğini dile getirmişti. Bu açıklamadan itibaren şirketin otomobil çalışmalarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da son olarak geçtiğimiz ekim ayında Apple’a yakın kaynaklar otomobil üretme çalışmalarının son bulduğunu ve Project Titan’da görev alan ekibin otonom araç yazılımı üzerine çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı ancak yeni tahminlere göre Apple, otomobil üretme fikrini kafasından atmamış olabilir.

Bu tahminlerin ana dayanağı ise Apple’ın paylaştığı tedarikçi listesi. Şirket listede kendisinden ürün temin ettiği şirketleri adresleriyle birlikte detaylıca sıralarken listede Bosch’un yer alıyor olması kafalarda soru işareti oluşturdu. Tabi Alman teknoloji devi Bosch, dünyanın en büyük otomotiv parçası sağlayıcılarından biri olmanın yanı sıra iPhone 6’larda kullanılan barometrik sensörler gibi çok farklı alanlarda ürün tedariki yapabiliyor bu nedenle listede yer alması normal karşılanabilir.

Şüphelere neden olan şey ise listedeki Bosch merkezinin Almanya’nın Reutlingen kentinde bulunması ve bu merkezde üretilen ürünlerin birçoğunun; fren, direksiyon, araç sensörleri ve elektronik kontrol üniteleri gibi otomobil dünyasına yönelik oluşu. Bu durum dikkate alındığında Apple’ın Bosch ile yaptığı alışveriş otomobil parçaları üzerine gerçekleşmiş olabilir. Apple yakın bazı kaynakların da merkezdeki çalışanlarla iletişime geçtiklerini ve çalışanların ifadelerine göre merkezden Apple’a gönderilen ürünlerin ‘’otomotiv ve hareket kabiliyetini geliştirme’’ ile ilgili olduğunun ortaya çıktığını dile getirmesi bu iddiaları biraz daha güçlendiriyor.

Yeni Faaliyet Alanları Şart

Apple ve Bosch henüz bu iddialara cevap vermedi ancak Apple’ın şu anki ürün yelpazesinden farklı bir alanda çalışmalar yapması uzun bir süredir bekleniyordu. Uzmanlar, piyasa değeri 750 milyar doların üstünde bulunan ve Fortune tarafından dünyanın en değerli markası olarak değerlendiren Apple’ın her ne kadar şu an rakibi Alphabet ve Microsoft’un milyarlarca dolar önünde olsa da karlılığını sürdürebilmesi ve liderliğini koruması için faaliyet alanını arttırması gerektiğini dile getiriyor. Bu durumda düşünüldüğünde Apple’ın sadece yazılım geliştirme değil de otonom otomobil üretimine geçmesi de beklenebilir.

http://appleinsider.com/articles/17/03/29/apples-2017-supplier-responsibility-report-line-entry-may-confirm-apples-car-ambitions