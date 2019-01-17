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Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak Sony Xperia XZ4'ün nasıl bir tasarıma sahip olacağını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı. Amiral gemisi telefon oldukça şık bir görünüme sahip olacak.
4 ay
49,6b
1
73
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni nesil akıllı telefonların boy göstereceği Mobil Dünya Kongresi (MWC) önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Fuarda kapsamında Sony'nin yeni nesil amiral gemisinin de tanıtılması bekleniyor. Hatırlarsanız bir süre önce Xperia XZ4'ün render görselleri internete düşmüştü. Şimdi ise bu render'ların gerçek olduğununa işaret eden yeni bir sızıntı gündemde.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı"
Mobil aksesuar üreticisi Olixar, Xperia XZ4 için tasarlanmış kılıf görsellerini paylaştı. Görebildiğimiz kadarıyla akıllı telefon daha önceki sızıntılarla uyuşan bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte Sony'nin çentik furyası dışında kalmayı tercih etmesi de ilginç bir detay olarak göze çarpıyor.

25 Şubat'ta tanıtılacak

Açık konuşmak gerekirse kılıf görselleri Xperia XZ4'ün oldukça hoş bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ayrıca cihazda dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi yer alacak.
Akıllı telefonun Barcelona'da düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Sony Mobile, 25 Şubat tarihinde fuarda bir etkinlik düzenleyerek yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak.

https://www.soyacincau.com/2019/01/16/sony-xperia-xz4-leaked-case-design/ Yorum Yaz
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mert1907 4 ay en beğenilen
Nesi var tasarımın? Birbirine benzeyen saçma sapan telefonlar yerine en azından bir duruş sergilemiş Sony. Tek diyeceğim şey çerçeveler alt üst orantılı olsun yeter.
Nesi var tasarımın? Birbirine benzeyen saçma sapan telefonlar yerine en azından bir duruş sergilemiş Sony. Tek diyeceğim şey çerçeveler alt üst orantılı olsun y...
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1 Yanıt Yanıtla +82
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Krone 4 ay
İnce bir çerçeveyle gelmesi çentikten iyidir.
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Marquis-de-Sade` 4 ay
ÇENTİKLER KOVALAYA SİZİ !
Her telefon iPhone çakması olacak diye bir kaide mi var?
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Led Zeppelin 1 ay
İlk mesaja gidilemiyor tam sürümde
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DoubleDragon 1 ay Led Zeppelin
Ben de ilk mesaja gidemiyorum. "Ne oluyor yahu?" diye şaşırdım kaldım.
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se_runtome 3 ay
işte orta sınıfında çıkacak adı henüz kesinleşmemiş xperia xa3
xperiablog.net/...
xz4 yada adı ne olacaksa bununda tasarımı bu şekilde gibi oalacak
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SEHZADE63 3 ay
Sony nefretim her yil oldugu gibi büyüyor bi türlü isinamadimm sony türkiyedeki tüm servisleri tv leri, telefonlari,playstasionlari sonlandiriyor artik kisacasi bitti artikk hele uzaklaştir tasariminida kameranida.!!
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dreamblue35 3 ay
meydanı boş bulan ithalatçılar şimdi istediği fiyattan at koşturur ülkede, sony keşke istanbul ankara ve izmir merkezli distrübütörlük olarak kalsaydı da mobil bölümünü kapatmasaydı! tabi bu iş keşkeler ile olmayacağı için sony nin mobil bölümünün ülkede artık faaliyet göstermemesine üzülmedim değil
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DH Misafiri 3 ay
5 yıldır 5 farklı sony kullandım. Gerçekten çok memnun oldum hepsinden. Beni memnun eden yönü arayüzü sade ve sağlam bir telefon oluşu. Tabiki bir de snapdragon faktörü. Androide en iyi adapte olan işlemci. Gelirse yine vazgeçmem alırım.
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se_runtome 4 ay
Sony'e 2 gün önce mail attım. Yeni cihazların gelme durumu nedir diye.
Gelen cevap aynen şöyle
Sizi bilgilendirmek isteriz ki; Piyasa durumunu inceledikten sonra, Sony Mobile Türkiye'deki iş operasyonlarını sınırlandırma ve yakın gelecekte yeni Xperia ürünlerini piyasaya sürmeyi planlamamaktadır.
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dreamblue35 4 ay
sony güzel telefonlar üretmeye başladı derken ülkemizde artık yok! keske adamlar mobil bölümünü kapatmasaydı ülkede
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ffgul 4 ay
Japonlar kafayı kuma sokmuşlar. Teknolojinin en az 3 yıl gerisindeler.
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scorpion3560 3 ay ffgul
Şakamısınız siz arkadaş.sony olmasa şuan kumdan kale yapardınız en fazla deniz kenarında.konsol diye bişeyi duymazdın.
Adamlar telefonda ilk 4k ekranı çıkardı.size xiaomi filan yaranır.
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se_runtome 4 ay
Ne dersiniz? Birde kısa olaydı en azından 18:9 ahh ahhh
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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veteriner69 4 ay
Kavissiz ekran, çentiksiz ince kenar, yandan parmak izi. Ben beğendim.
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