Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek

Yeni nesil akıllı telefonların boy göstereceği Mobil Dünya Kongresi (MWC) önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Fuarda kapsamında Sony'nin yeni nesil amiral gemisinin de tanıtılması bekleniyor. Hatırlarsanız bir süre önce Xperia XZ4'ün render görselleri internete düşmüştü. Şimdi ise bu render'ların gerçek olduğununa işaret eden yeni bir sızıntı gündemde.

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Mobil aksesuar üreticisi Olixar, Xperia XZ4 için tasarlanmış kılıf görsellerini paylaştı. Görebildiğimiz kadarıyla akıllı telefon daha önceki sızıntılarla uyuşan bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte Sony'nin çentik furyası dışında kalmayı tercih etmesi de ilginç bir detay olarak göze çarpıyor.

25 Şubat'ta tanıtılacak

Açık konuşmak gerekirse kılıf görselleri Xperia XZ4'ün oldukça hoş bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ayrıca cihazda dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi yer alacak.

Akıllı telefonun Barcelona'da düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Sony Mobile, 25 Şubat tarihinde fuarda bir etkinlik düzenleyerek yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak.

https://www.soyacincau.com/2019/01/16/sony-xperia-xz4-leaked-case-design/