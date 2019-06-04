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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple sonunda iPad modellerine mouse desteği ekliyor

Apple iPad modellerinin yeni sahip olduğu iPadOS işletim sistemiyle yakın zamanda mouse desteği de cihazlara ulaşacak. Bu ayar şimdilik erişilebilirlik seçenekleri altında yer alıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3,7b
1
18
iPad
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yeni iPadOS ile Apple tabletlere artık istediğiniz USB fareyi takıp kullanabileceksiniz. iOS geliştiricisi Steve Troughton-Smith tarafından keşfedilen özelliğe göre beta sürümünde bu özellik kullanılabiliyor.
Şimdilik AssistiveTouch erişilebilirlik özellikleri altında yer alan mouse desteği, şimdilik Bluetooth cihazları destekliyor mu belli değil fakat Bluetooth ayarları altında işaretçiler diye bir kategori de ayrılmış görünüyor. Mouse simgesi büyük bir daire olarak görünse de ayarlarda yine bunu da değiştirmek için seçenekler mevcut.
iPad’lerini üretme amacıyla kullananlar için altın değerinde olan bu güncelleme ile kullanıcıların uzun zamandır beklediği şey oldu. Apple’ın iPadOS ile tabletlerini bilgisayarların iş akışına yaklaştırması herkes tarafından takdir edilecektir.

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Rachsuchtig 5 gün en beğenilen
iPad kullananlara Ramazan Bayrami müjdesi.
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terimer 5 gün
Tebrikler apple! 10 kusur sene sonra ve sadece ipad icin getirmeyi basardin! :-D
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Fenomenon 3 gün
milyon yıl sonra anca geliyor. komedi gibi
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Game Capture TV 4 gün yeni yorumcu
iPad için aldığım Microsoft Bluetooth mousu iade etmek zorunda kalmıştım. Sonunda geldi şu destek. Hangi modellere dağıtılacağı kesinleşti mi iPadOS’un? Hangi modellerde mouse desteği olacak acaba bir de oradan gol yemeyelim
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cbabuccuoglu 4 gün yeni yorumcu Game Capture TV
iPad Air 2 ve sonrası, iPad 5. Nesil ve sonrası, iPad mini 4 ve sonrası, tüm iPad Pro serisi
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Carcharies 4 gün
Oyunlarda mouse aktif mi bilgi var mı?
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kreat 4 gün
"Mouse özelliğini keşfetmiş"
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Huysuz İhtiyar 4 gün
iPadOS’in getirdigi en iyi iki ozellikten biri harici disk destegi (nihayet), digeri de Pencil icin 9ms’ye dusurulen tepki suresi. Gerisi makyajdan ibaret.
6 aydir iPad Pro kullaniyorum, 20 yildir ilk defa dizustu bilgisayarim yok. Ihtiyac da duymuyorum artik, eskiyi eskide birakmak gerek. 2016 sonrasi MacBook Pro modellerinin bitmeyen sorunlari ve dizayn/imalat hatalari da etkili tabii ama ozellikle 2018 iPad Pro modelleri ortalama kullanici icin gunluk kullanimda her sey icin fazlasiyla yeterli, foto-video duzenleme dahil. Fare destegine de hic gerek yoktu, ki zaten AssiveTouch kapsaminda eklemisler. Mac kullanicisi olarak dizustu bilgisayarda bugune kadar hic fare kullanma ihtiyaci duymadim. Trackpad her zaman yeterli oldu. Hatta iMac ve Mac mini gibi masaustu sistemlerimde bile hep trackpad tercih ettim. Calistigim yerlerde dizustu PC’lerle birlikte verilen fareleri bile iade ediyorum, IT personeli uzayli gormus gibi suratima bakiyor🤖
Windows kullanicilarinin fare bagimliligini anlamak zor. Kafelerde 3-4 kiloluk dizustulerini cikarip, dev gibi adaptorlerini prize takip, farelerini de masaya serdiler mi... 👀 Yorumsuz. Yetmiyor, iPad gibi bir sistem icin bile fare istiyorlar. iPad’de fare destegi arayanlar genelde dizustu sistemleri bile faresiz kullanamayan Windows kullanicilari. Hatta kurulabilse Windows bile kurmak isterler iPad’e🤮
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Bgood 4 gün
iPad almamak için eksik kalmadı , 3 bin liraya i3 işlemci almaktansa iPad al denilebilir 👍
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Xloud 4 gün
Nasıl yani yokmuydu ohaa
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ozankaradas 5 gün
Zamanında ipad kullanırken en çok eksikliğini hissettiğim şeydi mouse kullanımı. Özellikle ofis programlarında çok ihtiyaç duymuştum. Eğer gelirse parmakla kullanıma göre daha hassas kullanım sağlar.
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AirSupport 5 gün
Surface Book tarzı yapmak istiyorlar sanırım. Bence oldukça güzel bir gelişme iPad’ler biraz daha işlevsel oldular böylece
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DenzeL_28 5 gün
Demin ki haber de detaylarda göremeyince üzülmüştüm, işlevsel bir mouse desteği çok iş görecektir umarım sadece dokunmatik olarak yaptığımız haraketler ile kısıtlı kalmaz. Scroll vb çalışmalı mutlaka.
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