Apple sonunda iPad modellerine mouse desteği ekliyor

Yeni iPadOS ile Apple tabletlere artık istediğiniz USB fareyi takıp kullanabileceksiniz. iOS geliştiricisi Steve Troughton-Smith tarafından keşfedilen özelliğe göre beta sürümünde bu özellik kullanılabiliyor.

Şimdilik AssistiveTouch erişilebilirlik özellikleri altında yer alan mouse desteği, şimdilik Bluetooth cihazları destekliyor mu belli değil fakat Bluetooth ayarları altında işaretçiler diye bir kategori de ayrılmış görünüyor. Mouse simgesi büyük bir daire olarak görünse de ayarlarda yine bunu da değiştirmek için seçenekler mevcut.

iPad’lerini üretme amacıyla kullananlar için altın değerinde olan bu güncelleme ile kullanıcıların uzun zamandır beklediği şey oldu. Apple’ın iPadOS ile tabletlerini bilgisayarların iş akışına yaklaştırması herkes tarafından takdir edilecektir.