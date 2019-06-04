Apple sonunda iPad modellerine mouse desteği ekliyor

Teknoloji Editörü
Yeni iPadOS ile Apple tabletlere artık istediğiniz USB fareyi takıp kullanabileceksiniz. iOS geliştiricisi Steve Troughton-Smith tarafından keşfedilen özelliğe göre beta sürümünde bu özellik kullanılabiliyor.
Şimdilik AssistiveTouch erişilebilirlik özellikleri altında yer alan mouse desteği, şimdilik Bluetooth cihazları destekliyor mu belli değil fakat Bluetooth ayarları altında işaretçiler diye bir kategori de ayrılmış görünüyor. Mouse simgesi büyük bir daire olarak görünse de ayarlarda yine bunu da değiştirmek için seçenekler mevcut.
iPad’lerini üretme amacıyla kullananlar için altın değerinde olan bu güncelleme ile kullanıcıların uzun zamandır beklediği şey oldu. Apple’ın iPadOS ile tabletlerini bilgisayarların iş akışına yaklaştırması herkes tarafından takdir edilecektir.
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6 aydir iPad Pro kullaniyorum, 20 yildir ilk defa dizustu bilgisayarim yok. Ihtiyac da duymuyorum artik, eskiyi eskide birakmak gerek. 2016 sonrasi MacBook Pro modellerinin bitmeyen sorunlari ve dizayn/imalat hatalari da etkili tabii ama ozellikle 2018 iPad Pro modelleri ortalama kullanici icin gunluk kullanimda her sey icin fazlasiyla yeterli, foto-video duzenleme dahil. Fare destegine de hic gerek yoktu, ki zaten AssiveTouch kapsaminda eklemisler. Mac kullanicisi olarak dizustu bilgisayarda bugune kadar hic fare kullanma ihtiyaci duymadim. Trackpad her zaman yeterli oldu. Hatta iMac ve Mac mini gibi masaustu sistemlerimde bile hep trackpad tercih ettim. Calistigim yerlerde dizustu PC’lerle birlikte verilen fareleri bile iade ediyorum, IT personeli uzayli gormus gibi suratima bakiyor🤖
Windows kullanicilarinin fare bagimliligini anlamak zor. Kafelerde 3-4 kiloluk dizustulerini cikarip, dev gibi adaptorlerini prize takip, farelerini de masaya serdiler mi... 👀 Yorumsuz. Yetmiyor, iPad gibi bir sistem icin bile fare istiyorlar. iPad’de fare destegi arayanlar genelde dizustu sistemleri bile faresiz kullanamayan Windows kullanicilari. Hatta kurulabilse Windows bile kurmak isterler iPad’e🤮
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