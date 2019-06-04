iPad artık kendi işletim sistemine sahip

Apple’ın geleneksel WWDC geliştirici konferansında geleneksel olarak işletim sistemlerinin yeni versiyonları duyuruldu ancak sürpriz iPad ailesindeydi. Apple tablet ailesi için ayrı bir işletim sistemi hazırladı.

iPadOS neler sunuyor?

Bugüne kadar iPhone ve iPad ailesi için iOS işletim sistemi kullanılıyordu. Apple iPad için biraz farklı optimizasyonlarla geniş ekran farklılığı ortaya konmaya çalışılmıştı ancak aynı işletim sistemi ismi altında haliyle kullanıcı tarafından ayırt edilmesi zorlaşıyordu. Zaten iOS ismi de ilk yılında iPhoneOS olarak piyasaya çıkmıştı.

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Apple’ın tanıttığı iPadOS adındaki yeni işletim sistemi sadece iPad ailesine özgü olmakla birlikte getirdiği önemli yenilikler sayesinde biraz daha ofis ve masa üstü kullanıma yakın hale getirilmiş.

iPadOS geniş ekranı sayfa başına daha fazla ikon ile kullanırken ekranın soluna doğru kaydırma yapıldığında bir widget penceresi ortaya çıkıyor. Ekranda birden fazla uygulama penceresi çalıştırılabilirken uzun basışta linklerin ön izlemesi görülebiliyor.

Diğer bir önemli yenilik ise doğrudan Dosyalar uygulamasını kullanarak Lightning veya USB Tip-C üzerinden bağladığınız bellekleri okuyabiliyorsunuz. Normalde bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek duyuluyordu. Ayrıca kamera gibi bağlantılar için üçüncü taraf görüntü editörlerini de doğrudan başlatabiliyorsunuz.

Son olarak Google Docs gibi web uygulamalarına daha uyumlu Safari, özelleştirilmiş font desteği, üç parmak kaydırma ile kopyala-yapıştır ve geri alma, yeni klavye düzeni, Apple Pencil gecikmesinin 20 milisaniyeden 9 milisaniyeye düşürülmesi, kalem ile işaretlemenin tüm sisteme yayılması ve PencilKit geliştirme aracının üçüncü taraflara açılması şeklinde özellikler mevcut.