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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad artık kendi işletim sistemine sahip

Uzun süredir iPad ailesini iOS ekosisteminden ayırt etmeye çalışan Apple nihayet bağımsız bir işletim sistemi ile çıkageldi. iPad OS işletim sistemi iPad ailesini farklı bir noktaya taşıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın geleneksel WWDC geliştirici konferansında geleneksel olarak işletim sistemlerinin yeni versiyonları duyuruldu ancak sürpriz iPad ailesindeydi. Apple tablet ailesi için ayrı bir işletim sistemi hazırladı.

iPadOS neler sunuyor?

Bugüne kadar iPhone ve iPad ailesi için iOS işletim sistemi kullanılıyordu. Apple iPad için biraz farklı optimizasyonlarla geniş ekran farklılığı ortaya konmaya çalışılmıştı ancak aynı işletim sistemi ismi altında haliyle kullanıcı tarafından ayırt edilmesi zorlaşıyordu. Zaten iOS ismi de ilk yılında iPhoneOS olarak piyasaya çıkmıştı.

Ayrıca Bkz. "Kontrolcü desteğiyle tvOS 13 duyuruldu"

Apple’ın tanıttığı iPadOS adındaki yeni işletim sistemi sadece iPad ailesine özgü olmakla birlikte getirdiği önemli yenilikler sayesinde biraz daha ofis ve masa üstü kullanıma yakın hale getirilmiş.

iPadOS geniş ekranı sayfa başına daha fazla ikon ile kullanırken ekranın soluna doğru kaydırma yapıldığında bir widget penceresi ortaya çıkıyor. Ekranda birden fazla uygulama penceresi çalıştırılabilirken uzun basışta linklerin ön izlemesi görülebiliyor.

Diğer bir önemli yenilik ise doğrudan Dosyalar uygulamasını kullanarak Lightning veya USB Tip-C üzerinden bağladığınız bellekleri okuyabiliyorsunuz. Normalde bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek duyuluyordu. Ayrıca kamera gibi bağlantılar için üçüncü taraf görüntü editörlerini de doğrudan başlatabiliyorsunuz.

Son olarak Google Docs gibi web uygulamalarına daha uyumlu Safari, özelleştirilmiş font desteği, üç parmak kaydırma ile kopyala-yapıştır ve geri alma, yeni klavye düzeni, Apple Pencil gecikmesinin 20 milisaniyeden 9 milisaniyeye düşürülmesi, kalem ile işaretlemenin tüm sisteme yayılması ve PencilKit geliştirme aracının üçüncü taraflara açılması şeklinde özellikler mevcut.

 

https://9to5mac.com/2019/06/03/apple-announces-brand-new-ipados-redesigned-home-screen-multi-window-apps-richer-multitasking-more/ Yorum Yaz
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unknownartist 5 gün en beğenilen
Full sürüm photoshop kurabilecek miyiz yoksa hala kavun karpuz mu kescez.
1 Yanıt Yanıtla +44
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-1- 5 gün
çıka geldi değil, çıkageldi.
türkçe hocana selam söyle ekrem
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Rajeesh 5 gün
yıllardır one OS yapmaya calıstı tüm firmalar şimdi tekrar ayırma modası mı geliyor
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swat882 3 gün
Aramızda hala pc ve ipad i karşılaştıran arkadaşlar var

2 kg lık Pc ye ihtiyacın olmayabilir, sana büyük ekranlı iPhone ile başarılar.
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EMINX84 3 gün
Tablet denince apple ama orjinal apple olmalı. Türkiye de çipleri değişmiş bir sürü apple var. Sakıncası ; bir anda kapanabilir, güncelleme almayabilir. Isınır ve ömrü kısadır. Kasa ile menüdeki seri bir birini tutmaz. Ruhsat ile araç plakası hatta şasi no gibi. Apple alırken dikkat edin. Bu ürünleri 50 ye 100 e alıp binlerce tl ye satanlar var. Orjinal stabil cihaz alınız.
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terimer 3 gün EMINX84
Cok merak ettim: Neye gore apple acaba tablet konusunda ?
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Scorpioleo 3 gün
Android’deki tüm özellikler neredeyse ios’de bulunacak. Androidciler artık neyle dalga geçecek kıskançlıktan merak ediyorum

Mouse desteği
Kontrolcü desteği(Ps4-Xbox)
Masaüstü sürüm web surf
Usb cihaz desteği
Macbook tarzı ana ekran
Safariye download manager
Kalemin tepkime süresinin 9ms olması
iPad artık rakipsiz bir tablet olmuştur. Hatta macbook’un yerini bile alabilir.
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sturmgewehr44 3 gün yeni yorumcu Scorpioleo
fiyatıyla dalga geçerler söz konusu apple ise dalga geçilecek konu bitmez. ayrıca tablet olayı zamanının netbookları gibi bitti. telefonların ekranları 6 inç'e ulaştı sadece web surf şeklinde kullanım yapıp telefon ekranı da ufak gelenler dışında tableti laptop alternatifi görüp ipad'e o paraları veriyorlar diye bile dalga geçilebilir. sadece web surf amaçlı kullanılmıyorsa tabletin laptop alternatifi olma iddiası çok komik
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terimer 3 gün Scorpioleo
Android'in daha neredeyse ilk gunlerinden beri olan seylerin (Mouse destegi, dahili file manager vs. vs.) daha yeni ios'e gelmesinden esef duyulmasi gerekirken sevinmek gercekten trajikomik bir durum.
ipad sadece isheep'ler icin rakipsizdir. Zira isheep'lerin beyinleri apple ve apple yandaslari tarafindan itinali olarak yikandigi ve at gozlugu taktiklari icin asla etrafa bakmazlar. Bu yuzden de cok daha iyi ve uygun fiyatli urunlerin oldugunu bilmezler, hicbir zaman da bilmeyecekler.
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Extreme Victory 3 gün
Hayatında iPad kullanmamış, insanlar (teknoloji markette demo aletle özçekim yapmak sayılmaz) burada yazmışlar. Herhangi bir android tablet, bir iPad’in çekirdeği bile olamaz.
Konu iPad’in kendi işletim sistemi, yazılanların bir çoğu bla, bla,bla boş, kıskançlıktan saçmalama seviyesinde konu kirliliği. Birde akıllara ziyan bir şekilde insanları aşağılamışlar, sizin ne haddinize insanları aşağılamak, siz kimsiniz? Kimin haddine birgurup insanı sırf Apple ürünü kullanıyor diye aşağılamak? Size NE! Ne hakla iİnsanlara “isheep” diyerek hakaret edersiniz?
Konu ile ilgili bilgin veya düşüncen varsa yazarsın, yoksa gidersin konu dışına. Burada boş konuşarak, hakaret ederek konuyu kirletmeye hakkın yok.
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terimer 3 gün Extreme Victory
Merhaba!
Bu yorumun muhtemelen banaydi. :-) Eger oyleyse bazi seylere aciklik getirelim. Oncelikle ipad'i hic kullanmadigimi nereden biliyorsun? Peki, ayni sekilde sen hic Android tablet kullandin da mi cekirdegi olamaz diyorsun ya da neye dayanarak bunu soyluyorsun ?
isheep konusuyla ilgili olarak az once bir baska arkadasa cevap yazmistim. Onu aynen alintiliyorum asagiya:
Oncelikle "isheep" kelimesinden yola cikarak hakaret edildigi sonucuna nasil vardin ? Bu baglamda kullanilan "Fanboy", "Fandroid" gibi kelimler de birer hakaret o zaman ve de terbiyesizce.
Evet, elebetteki insanlar baska platformlari kullanabilirler. Piyasayi cok yakindan takip etmeyebilir, her konuyu bilmeyebilir. Bu cok normal. Hepimiz farkliyiz sonucta. ANCAK, bir markanin urettigi iyi ya da kotu herseyi sorgusuz sualsiz "o yaparsa mukemmelini yapar!" tarzinda yaklasmak, bu markanin ve urunlerinin (Diger baska hicbir alternatif hakkinda en kucuk bir bilgisi bile olmadan) dunyanin en iyisi oldugunu iddia etmek, hele hele de benzer urunlerin cok daha fazla ozelligi cok daha uygun fiyata sundugu bir ortamda fahis fiyata satmasina karsin "o yaparsa iyidir. Ayrica kime ne param var benim!" tarzinda yaklasmak, O markanin ve o markaya yakin olan kesimlerin pazarlama taktiklerini hicbir mantik mukayesesi yapmadan sanki o markanin birer pazarlama temscilisiymis gibi koru korune savunmak, dunyada cok daha uzun zaman oncesinde baska markalarin cikarttigi, icat ettigi seyleri sanki ilk defa kendileri icat etmis gibi lanse eden bir markanin iddialarina "ooo o marka yapmis bak! Vay bee!" seklinde yaklasmak ve son olarak da o markanin urunlerin bir sorun ciktiginda o sirketin CEO'sunun olayi kabullenip ozur dilemesi gerekirken "Sen o telefonu yanlis tutuyorsun!" (Bakiniz: Antennagate, purple fringing gate) (Diger yakin zamandaki ornek de kullanicilara hicbir sekilde bildirmeden eski model cihazlarin kasitli olarak yavaslatilmasi olayi) seklinde kendi musterisini/kullanicisini cahil yerine koyan bir sirketi bu sekilde savunmak olaylara at gozluguyle bakmaktir. isheep kelimesi de bu profile uyan kesime tipki Fandroid, Fanboy olaylarinda oldugu gibi icat edilmis bir kelimedir. Isteyen kendini bu profil icinde gorur ya da gormez. Kisinin kendi sorunudur.
Bu baglamda sence asil kim terbiyesizce ve hakaret ederek davraniyor ?
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apeirons 3 gün
Olması gerekende buydu..
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Fenomenon 3 gün
yıllar yıllar sonra ilk başta olması gereken şeyi yaptılar. sorsan ipad'den başka tablet yok. Ben 5 senelik 250 liralık lg tabletimde dahi sürükle bırak ile dosya atıyorum, usb bellek bağlıyorum, fare kullanıyorum, multitasking yapıyorum.
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Huysuz İhtiyar 4 gün
iPadOS’in getirdigi en iyi iki ozellikten biri harici disk destegi (nihayet), digeri de Pencil icin 9ms’ye dusurulen tepki suresi. Gerisi makyajdan ibaret.
6 aydir iPad Pro kullaniyorum, 20 yildir ilk defa dizustu bilgisayarim yok. Ihtiyac da duymuyorum artik, eskiyi eskide birakmak gerek. 2016 sonrasi MacBook Pro modellerinin bitmeyen sorunlari ve dizayn/imalat hatalari da etkili tabii ama ozellikle 2018 iPad Pro modelleri ortalama kullanici icin gunluk kullanimda her sey icin fazlasiyla yeterli, foto-video duzenleme dahil. Fare destegine de hic gerek yoktu, ki zaten AssiveTouch kapsaminda eklemisler. Mac kullanicisi olarak dizustu bilgisayarda bugune kadar hic fare kullanma ihtiyaci duymadim. Trackpad her zaman yeterli oldu. Hatta iMac ve Mac mini gibi masaustu sistemlerimde bile hep trackpad tercih ettim. Calistigim yerlerde dizustu PC’lerle birlikte verilen fareleri bile iade ediyorum, IT personeli uzayli gormus gibi suratima bakiyor🤖
Windows kullanicilarinin fare bagimliligini anlamak zor. Kafelerde 3-4 kiloluk dizustulerini cikarip, dev gibi adaptorlerini prize takip, farelerini de masaya serdiler mi... 👀 Yorumsuz. Yetmiyor, iPad gibi bir sistem icin bile fare istiyorlar. iPad’de fare destegi arayanlar genelde dizustu sistemleri bile faresiz kullanamayan Windows kullanicilari. Hatta kurulabilse Windows bile kurmak isterler iPad’e🤮
1 Yanıt Yanıtla +9
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bratishka 3 gün Huysuz İhtiyar
Ciddi misiniz dalga mı geçiyorsunuz anlayamadım.
"Mac kullanicisi olarak dizustu bilgisayarda bugune kadar hic fare kullanma ihtiyaci duymadim. Trackpad her zaman yeterli oldu. Hatta iMac ve Mac mini gibi masaustu sistemlerimde bile hep trackpad tercih ettim. Calistigim yerlerde dizustu PC’lerle birlikte verilen fareleri bile iade ediyorum, IT personeli uzayli gormus gibi suratima bakiyor"
Trackpad,fare, mouse, mice istediğiniz kelimeyi kullanın, sonuçta ekranda gördüğünüz işaretçiyi(cursor) hareket ettiriyorsunuz. İnsanların iPad pro modellerinde istediği bu. İsterseniz magic trackpad 2 ile yapın bunu isterseniz 5 liralık usb fare ile.
Ayrıca evet, imkan olsaydı iPad pro modellerine windows kurmak isterim. Çünkü tasarımı çok güzel ve benim kullandığım programlar Mac ekosisteminde çalışmıyor, desteği yok.
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Tengrist 5 gün
Elma yine devrim yapmış :) zam kapıda samsung galaxy tab A serisinde bunları kullanıyoruz çoktandır zaten desek elmalcı tayfa taşa tutar bizi Samsung s4 s5 tabletler bence ipad 'ten daha kaliteli ve kullanışlı
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terimer 4 gün Tengrist
Bir Samsung Galaxy Tab S4 kullancisi olarak kesinlikle katiliyorum soylediklerinize. Bazi S Pen ozellikleri, HDR OLED ekran, DEX mod gibi fonksiyonlarin/ozelliklerin hicbiri ne ipad'de yok. Daha mouse destegi bile yeni geldi :-D :-D
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sendemail 5 gün
Bu işletim sistemi yakında dağıtılacak mı ? Bilen var mı ?
Ipad 2018 var , laptopa alternatif olsun diye aldıydım (laptop'un alternatifi yokmuş bu arada ...)
valide mutfakta tv -youtube ekranı olarak kullanıyor ipadi ...Şu hale bak...
amacım taşınabilir bir excel canavarı olsun hep yanımda diyordum , beceremedim..
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S.Vettel 5 gün
Apple bir ekosistem bro tüm cihazları aynı işletim sistemini kullanıyor böylece inanılmaz kolaylık sağlıyor bro apple çünkü
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