Audi'ler artık trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek

Audi, araçtan altyapıya (V2I) iletişim sistemini başarılı bir şekilde uygulayan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirket, yeni Trafik Işığı Bilgisi (TLI) sisteminin bu ay Las Vegas'ta kullanılabilir olacağını açıkladı.

Seçkin Audi araçları (1 Haziran 2016'dan sonra üretilen A4, Q7 ve A4 allroad modelleri) artık Las Vegas'ta sürüş esnasında trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek. Audi America başkanı Scott Keogh, Salı sabahı CNBC'ye verdiği demeçte, 1.000 trafik ışığını 4G LTE üzerinden arabalara bağlamak için Las Vegas hükümeti ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zamanlayıcı, gösterge panelinde direksiyonun hemen arkasında görüntüleniyor ve yeşil ışık yanana kadar geri sayım yapıyor. Ayrıca insanların birbirleriyle yarışmasını önlemek için ışık değişmeden yaklaşık üç saniye önce kaybolacak şekilde ayarlanmış. Bu teknoloji, sürücülerin trafikte kırmızı ışığa yakalanmadan ilerlemelerini sağlayacak hız ayarlamaların yapmalarına da yardımcı olabilecek. Audi, programı 2017 ve sonrasında diğer şehirlerle genişletmeyi planlıyor ancak Keogh, bu konu hakkında pek fazla detay vermedi.

Bu girişim V2I olarak adlandırılan araçtan altyapıya iletişiminin ilk uygulaması olduğu için sürüş geleceği adına büyük önem taşıyor. Birçok otomobil şirketi trafik akışı, ilerideki kazalar ve iklim koşulları hakkında veri toplamak için V2I ve V2V (araçtan araca) iletişim sistemlerini kullanarak araştırma yapıyorlar.

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V2I, bu verileri toplamak için trafik ışıkları veya yollara gömülmüş sensörler gibi altyapılarla haberleşen otomobilleri ifade ediyor. V2V ise seyir güzergahındaki koşullar hakkında birbirleriyle konuşan otomobilleri kapsıyor. Bu tür veriler sürücülere, trafiğe girmeden önce rotalarını değiştirme gibi önceden karar verebilme şansı tanıyorlar. Ayrıca yolda onları nelerin beklediği konusunda bilgilendirmede bulunarak önceden önlem alınmasını sağlama adına da kritik öneme sahipler.

2017 model Mercedes E-Serisi, V2V iletişim sistemi ile gelen ilk otomobil olma sıfatını taşıyor. 2017 E-Serisi, ilerideki yol koşullarını Daimler'in backend sunucusuna iletebilen ve yoldaki diğer E-Serisi arabalara yönlendiren bir SIM kart ile birlikte geliyor. Seçkin Mercedes ve Audi otomobiller tarafından desteklenen V2V ve V2I iletişim sistemlerinin kapsamı hala sınırlı. Ancak üreticilerin otomobilleri dış dünyayla bağlantılı hale getirmek için nasıl çalıştıklarını görmemize yetiyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/red-lights-are-a-little-less-annoying-with-audis-new-traffic-light-information-system/