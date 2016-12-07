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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi'ler artık trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek

Alman otomotiv devi Audi, araçtan altyapıya (V2I) iletişim sistemini uygulayan ilk üretici oldu. Artık belirli Audi modelleri sürüş esnasında trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, araçtan altyapıya (V2I) iletişim sistemini başarılı bir şekilde uygulayan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirket, yeni Trafik Işığı Bilgisi (TLI) sisteminin bu ay Las Vegas'ta kullanılabilir olacağını açıkladı.
Seçkin Audi araçları (1 Haziran 2016'dan sonra üretilen A4, Q7 ve A4 allroad modelleri) artık Las Vegas'ta sürüş esnasında trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek. Audi America başkanı Scott Keogh, Salı sabahı CNBC'ye verdiği demeçte, 1.000 trafik ışığını 4G LTE üzerinden arabalara bağlamak için Las Vegas hükümeti ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Zamanlayıcı, gösterge panelinde direksiyonun hemen arkasında görüntüleniyor ve yeşil ışık yanana kadar geri sayım yapıyor. Ayrıca insanların birbirleriyle yarışmasını önlemek için ışık değişmeden yaklaşık üç saniye önce kaybolacak şekilde ayarlanmış. Bu teknoloji, sürücülerin trafikte kırmızı ışığa yakalanmadan ilerlemelerini sağlayacak hız ayarlamaların yapmalarına da yardımcı olabilecek. Audi, programı 2017 ve sonrasında diğer şehirlerle genişletmeyi planlıyor ancak Keogh, bu konu hakkında pek fazla detay vermedi.
Bu girişim V2I olarak adlandırılan araçtan altyapıya iletişiminin ilk uygulaması olduğu için sürüş geleceği adına büyük önem taşıyor. Birçok otomobil şirketi trafik akışı, ilerideki kazalar ve iklim koşulları hakkında veri toplamak için V2I ve V2V (araçtan araca) iletişim sistemlerini kullanarak araştırma yapıyorlar.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık"
V2I, bu verileri toplamak için trafik ışıkları veya yollara gömülmüş sensörler gibi altyapılarla haberleşen otomobilleri ifade ediyor. V2V ise seyir güzergahındaki koşullar hakkında birbirleriyle konuşan otomobilleri kapsıyor. Bu tür veriler sürücülere, trafiğe girmeden önce rotalarını değiştirme gibi önceden karar verebilme şansı tanıyorlar. Ayrıca yolda onları nelerin beklediği konusunda bilgilendirmede bulunarak önceden önlem alınmasını sağlama adına da kritik öneme sahipler.
2017 model Mercedes E-Serisi, V2V iletişim sistemi ile gelen ilk otomobil olma sıfatını taşıyor. 2017 E-Serisi, ilerideki yol koşullarını Daimler'in backend sunucusuna iletebilen ve yoldaki diğer E-Serisi arabalara yönlendiren bir SIM kart ile birlikte geliyor. Seçkin Mercedes ve Audi otomobiller tarafından desteklenen V2V ve V2I iletişim sistemlerinin kapsamı hala sınırlı. Ancak üreticilerin otomobilleri dış dünyayla bağlantılı hale getirmek için nasıl çalıştıklarını görmemize yetiyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/red-lights-are-a-little-less-annoying-with-audis-new-traffic-light-information-system/ Yorum Yaz
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl en beğenilen
Bizde yürümez böyle işler...500 metre ileride ışık var ve sarıdan kırmızıya dönüyor,ben bunu görüp hızımı azaltıp aheste aheste ışığa giderken arkamdakiler saçını başını yoluyor direksiyonda...Aradan dereden önüme geçip rahatlıyorlar ama ışıkta yanyana bekliyoruz ve birbirimize bakışıyoruz bu yaratıklarla...
Bizde yürümez böyle işler...500 metre ileride ışık var ve sarıdan kırmızıya dönüyor,ben bunu görüp hızımı azaltıp aheste aheste ışığa giderken arkamdakiler saç...
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3 Yanıt Yanıtla +42
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Darkimore 2 yıl D@rbeli M@tk@p
D@rbeli M@tk@p
Bizde yürümez böyle işler...500 metre ileride ışık var ve sarıdan kırmızıya dönüyor,ben bunu görüp hızımı azaltıp aheste aheste ışığa giderken arkamdakiler saçını başını yoluyor direksiyonda...Aradan dereden önüme geçip rahatlıyorlar ama ışıkta yanyana bekliyoruz ve birbirimize bakışıyoruz bu yaratıklarla...


Otiplere göre sen yavaş gittiğin için ışığa yakalaniliyor. Kendisine gore gaza koklenir ve ışık kırmızıya donerken dahi gecilir. Yani adam ışığın yanıp sonmesini yavaslamak degil gaza basmak olarak algılıyor.
D@rbeli M@tk@pBizde yürümez böyle işler...500 metre ileride ışık var ve sarıdan kırmızıya dönüyor,ben bunu görüp hızımı azaltıp aheste aheste...
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Yanıtla +17
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labidu 2 yıl D@rbeli M@tk@p
D@rbeli M@tk@p
Bizde yürümez böyle işler...500 metre ileride ışık var ve sarıdan kırmızıya dönüyor,ben bunu görüp hızımı azaltıp aheste aheste ışığa giderken arkamdakiler saçını başını yoluyor direksiyonda...Aradan dereden önüme geçip rahatlıyorlar ama ışıkta yanyana bekliyoruz ve birbirimize bakışıyoruz bu yaratıklarla...


Tek hücreliler böyle malesef.hemşerim ışık kırmıza dönmrk üzere adam ısrarla yol istiyor bi ekşınlar içinde.sağa geçip aheste aheste gidiyoruö hatta ben gidesiye kadar tekrar yeşil oluyor az önce giden dangalağa ne bekliyosun diye ufak bir düt kornası çakıyorum bakışı görmelisiniz
D@rbeli M@tk@pBizde yürümez böyle işler...500 metre ileride ışık var ve sarıdan kırmızıya dönüyor,ben bunu görüp hızımı azaltıp aheste aheste...
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Yanıtla +14
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UzayMekiğineKafaAtanKedi 2 yıl
Yeşil yanar yanmaz uzamak için iyi bir sistem
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DH Misafiri 2 yıl
Ben bunu 2007 yılında lisede proje dersinde tahtaya çizerek anlattım.Araçtan araca iletişim ve sinyalizasyon sistemiyle entegre bir sistemdi. Hoca ve sınıf arkadaşlarım dalga geçtiler. Hoca güzel bir proje olursa TÜBİTAK'a götürücem demişti. Şunu gördüm ya sinirden deliye döndüm resmen. Allah o hocanın ve onun gibi geri kafalı olanların cezasını versin. Benim projem Audi gibi komplike ve 4G teknolojisi de gerektirmiyordu ve her araca uyarlanabilecek şekilde düşünmüştüm. El yapar Türk bakar!
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maligezgin 2 yıl
sarı yanınca kornaya da basacaksa gelsin türkiyeye
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erener0101 2 yıl
Her şey tamam da bizde o sensörleri gomecegin yol nerde... hadi yaptın iki gün sonra lagim tıkandı deyip kazarlar
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DH Misafiri 2 yıl
Bunun yerine ışıklara sayaçlar geri koyulsa daha mantıklı değil mi ? Daha az maliyet ve herkes faydalanır.
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kadirirdem 2 yıl
bu bizim ülkede pek yürümez...
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mevsimsiz_kar45 2 yıl
çoğu ışık üzerinde zaten yanacağı zamanı belirten süre ölçer var. sırf artık özellik diye para alacaklar diye donanım diye birşeyler yapmaya çalışıyorlar. boşuna millet ledli vw demiyor. boş araba.
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_mp_ 2 yıl
uzaktan yeşili görüyorsun.
saniye saniye yaklaşıyorsun.
hızını öyle bir ayarlamalısın ki, tam altından geçerken kesinlikle kırmızıya yakalanmamalısın.
fakat o da ne?
önünde tın tın biri gidiyor.
tam ışığı geçecekken sana kırmızı yandı.
tın tın giden ise en az 4 aracı arkada bırakıp sarının son saniyesinde geçti.
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TetraYazilim 2 yıl
bunlar bize bilim kurgu gibi geliyor, siz iyisimi doğan görünümlü şahinlerden bahsedin onlar daha gerçekçi
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Umutcan 2 yıl
Çok gerekli bir özellik değil gibi geldi, zaten birkaç gelişmiş ülke(onlarda da kısmi) dışında hiçbiryerde de çalışmaz.
Işık kırmızıya dönmeden geçeyim derken kazaya da sebep olabilir üstelik.
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