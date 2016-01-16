Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor





Apple, 28 Ocak’dan itibaren iTunes Radio’yu sadece ücretli Apple Music abonelerinin kullanabileceğini duyurdu. Şuan için Apple Music uygulamasına ayda 9.99 dolar ödeyerek abone olabiliyorsunuz.





Diğer internet radyoları gibi iTunes Radio’da kullanıcılara tekrar dinleme veya geri sarma şansı vermiyor. Dinleyicilerin tercihlerine göre oluşturulan yayın, akış sırasında dinlenilen şarkıyı satın alma olanağı sağlıyor. Apple Music aboneleri için şarkı seçme, geri sarma, atlama, tekrar dinleme gibi seçenekler arasında herhangi bir kısıtlama söz konusu değil.





iTunes Radio için reklam destekli ücretsiz kullanım 28 Ocak’ da son bulurken, Beast 1 uygulaması Apple tarafından sağlanan tek ücretsiz radyo yayını olarak kalacak.

Spotify’a rakip olan Apple Music’in 10 milyon aboneye ulaştı tahmin ediliyor. Abone sayısında ki son durum ile ilgili bilgi vermeyen firma en son uygulamanın yayınlandığı 30 Haziran 2015’ den itibaren 4 aylık bir sürede 6.5 milyon aboneye ulaştığını bildirmişti.

http://techcrunch.com/2016/01/15/itunes-radio-no-longer-free/?ncid=txtlnkusaolp00000595