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Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor

Yayınlandığı tarihten beri ücretsiz kullanıcılara şarkı aralarında eklediği reklamları dinleterek iTunes Radio'dan yararlanma şansı veren Apple, bu uygulamaya bir son vereceğini duyurdu.
3 yıl
6,9b
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18
Cep Telefonu Diğer
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor

Apple, 28 Ocak’dan itibaren iTunes Radio’yu sadece ücretli Apple Music abonelerinin kullanabileceğini duyurdu. Şuan için Apple Music uygulamasına ayda 9.99 dolar ödeyerek abone olabiliyorsunuz.

Diğer internet radyoları gibi iTunes Radio’da kullanıcılara tekrar dinleme veya geri sarma şansı vermiyor. Dinleyicilerin tercihlerine göre oluşturulan yayın, akış sırasında dinlenilen şarkıyı satın alma olanağı sağlıyor. Apple Music aboneleri için şarkı seçme, geri sarma, atlama, tekrar dinleme gibi seçenekler arasında herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. 
Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor


iTunes Radio için reklam destekli ücretsiz kullanım 28 Ocak’ da son bulurken, Beast 1 uygulaması Apple tarafından sağlanan tek ücretsiz radyo yayını olarak kalacak.
Spotify’a rakip olan Apple Music’in  10 milyon aboneye ulaştı tahmin ediliyor. Abone sayısında ki son durum ile ilgili bilgi vermeyen firma en son uygulamanın yayınlandığı 30 Haziran 2015’ den itibaren 4 aylık bir sürede 6.5 milyon aboneye ulaştığını bildirmişti. 

http://techcrunch.com/2016/01/15/itunes-radio-no-longer-free/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Apple'ın bir servisi ücretsiz sunması iphone kullanıcıları için bazı psikolojik sorunların oluşmasına neden olmuş olabilir. Bence bu yüzden kaldırdılar bu servisi :)
Apple'ın bir servisi ücretsiz sunması iphone kullanıcıları için bazı psikolojik sorunların oluşmasına neden olmuş olabilir. Bence bu yüzden kaldırdılar bu servi...
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GenkaNuank 3 yıl
İtunesi nerden açıyoduk bi haber de ona yapsanız ben bulamadım çünkü
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Xtrud 3 yıl
Sadece 99 dolara devam edebilirdi halbuki...
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BekirTemel 3 yıl
Ücretsize tahammülü yok applenin hemen kaldırma eğiliminde
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alemburda34 3 yıl
Ucretsiz reklama dayali alternatifler kesinlikle olmasi gerekir spotify, mix radio, deezer kullaniyorum cok memnunum.
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ylmzsngl 3 yıl
Saatlerce yolculuk yapan ve şarj sorunu yaşayan kişiler için vazgeçilmez bir özellik radio. İnternetten bağımsız Karasal yayınları destekleyen bir Tv uygulaması beklenirken Radio özelliğinin kaldırılması ve bir çok yeni telefonda bulunmaması çok büyük bir eksiklik. Gelin görün ki benim gibi düşünenler sayısı sanıyorum çok az. Radio çağ dışı bir medya uygulaması diyenler bile var.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Armin van Buuren* 3 yıl ylmzsngl
ylmzsngl

Saatlerce yolculuk yapan ve şarj sorunu yaşayan kişiler için vazgeçilmez bir özellik radio. İnternetten bağımsız Karasal yayınları destekleyen bir Tv uygulaması beklenirken Radio özelliğinin kaldırılması ve bir çok yeni telefonda bulunmaması çok büyük bir eksiklik. Gelin görün ki benim gibi düşünenler sayısı sanıyorum çok az. Radio çağ dışı bir medya uygulaması diyenler bile var.

Bu FM radyo değil hocam, internet üzerinden yayın yapan bir program.
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esmerbuyucu 3 yıl ylmzsngl
iTunestan albüm, parça satın alabilirsin. Böylece dağda, bayırda fm radyonun çekmediği yerlerde de dinleyebilirsin, şarj sorununda olmaz. Saygılar.
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xxxx1 3 yıl
Apple deyince aklıma; ücret,lüks moronluğu ve piramidin içindeki geliyor aklıma!..
rahmetli yaşasaydı hala 3.5 inç şeker ekranlarda oynuyor olacaklardı bunlar...malum büyük ekran sevmezti steve wonder!!!
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clopin 3 yıl
apple kullanıcısı ödeme yapmayı sever appleda yolmayı bu yüzden iyi anlaşırlar
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wolf silver 3 yıl
Ücretsiz olması zaten APPLE politikasına ters birşeydi. Sonunda anladılar çok şükür..


Keşke radyo içinde 9.99 dolar isteseydi..
APPLE music içinde 19.99 dolar isteseydi....

Yakında böyle olursa Şaşırmayin.
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SKYFALL 3 yıl
Apple Music Cok yakinda
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barcelona 3 yıl
10 milyon üye diyolar, adamlar durduk yere düz hesap senede 1 milyar dolarlık cirosu olan bir şey üretmiş bizim millet ise makara yapma peşinde
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Apple'ın bir servisi ücretsiz sunması iphone kullanıcıları için bazı psikolojik sorunların oluşmasına neden olmuş olabilir. Bence bu yüzden kaldırdılar bu servisi :)
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drkengin 3 yıl
nokia radio bence en iyisi zatende şu apple music gelsin artık trye ya
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