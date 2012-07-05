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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, üçüncü nesil iPad'in güncellenmiş bir versiyonunu bu yaz piyasaya sürebilir

6 yıl
2,4b
1
21
iPad
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, birkaç ay önce duyurduğu üçüncü nesil iPad'in yenilenmiş bir versiyonunu geliştiriyor olabilir. Çinli Apple Daily gazetesinin piyasa gözlemcilerinden edindiği bilgiye göre; bu yaz piyasaya sürülecek güncellenmiş 9.7 inçlik iPad modeli, Eylül'de daha yüksek bir sevkiyat hacmiyle dünya genelindeki tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Bazı ısınma sorunları bulunan mevcut model, önceki iPad'den daha kalın tasarlanmıştı. Güncellenen tablette, yeni bir pil ve genişletilmiş bir kamera lensi kullanılacak. Aynı dönemde dağıtıma hazır hale gelecek Sharp'ın IGZO ekranının kullanılacağı cihaz, bu sayede biraz daha ince olacak, pil ömrü artış gösterecek ve ekran konusunda rota Samsung'dan Sharp'a çevirilmiş olacak.
Halihazırda yeni iPad'in %60-70'lik panel tedariğini elinde bulunduran Samsung'u, LG Display ve Sharp izliyor. Ancak Foxconn'un Japon elektronik devine yaptığı yatırımlar sonucunda Sharp'ın üretimdeki payı %50'ye çıkarılacak. Bu durum hem Apple'ı hem Foxconn'u hem de tüketiciyi memnun edecek. Yalnız üçüncü nesil iPad'in mevcut kullanıcıları güncellenmiş versiyonu pek hoş karşılamayacaktır.
Apple Daily gazetesi, 7.85 inçlik iPad'in biraz daha ince bir kasayla sonbaharda geleceğini de rapor etti.  

http://www.bgr.com/2012/07/05/ipad-3-update-rumor-battery-camera/ Yorum Yaz
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husNUKE 6 yıl en beğenilen
anten problemi olan iphone4 bir sene boyunca güncellenmedi. 4S çıkmasını beklediler güncelleme için. Anten problemi kadar dikkat çekmeyen ısınma sorunu için apple'ın güncelleme yapacağını hiç sanmıyorum.
anten problemi olan iphone4 bir sene boyunca güncellenmedi. 4S çıkmasını beklediler güncelleme için. Anten problemi kadar dikkat çekmeyen ısınma sorunu için app...
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Dark Shade 6 yıl
ısınma sorunu hiç yaşamadım ben..
ayrıca böyle bi model çıkarcağını sanmıyorum ben...
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mehmetfahriguven 6 yıl
mümkün değil.
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E_Aydin35 6 yıl
Bencede şuan Yeni iPad'e sahip olanlar pek memnun kalmıyıcak, keriz gibi hisseder insan kendini ne yazıkki :)
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turuncum 6 yıl
The newest iPad.
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khaos 6 yıl
Tamamen dayanaksız sallama bir haber "piyasa gözlemcilerinden edindiği bilgiye göre" piyasa gözlemci ne allahaşkına?
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pocemonmutlu 6 yıl
Yavasss okadar kolay degil, sak diye guncellenmis yeni ipad cikaracaklar bizim onumuze. Bize sattigin yeni ipad te ne sorun vardi peki?, al o zaman bunu ver guncel olanı bakim derler adama...
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Joyeux 6 yıl
Bir günde 4 tane iPad mini ile ilgili haber yazılmış. Küçük iPad çıkacak çıkacak diyorlar. Pes artık çıkmayacak bir sey için bu kadar haber yapmışlar
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erci501 6 yıl
olabilir,çıkabilir,çıkmayabilir Allah bilir
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HoLY.oNE 6 yıl
iPhone da anten sorunu hiçbir zaman çözülmedi
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fatih_h 6 yıl HoLY.oNE
HoLY.oNE

iPhone da anten sorunu hiçbir zaman çözülmedi

Evet 4 için hiçbir değişiklik yapılmadı aksini düşünenler sinyal seviyesi düşük bolgede olmadıkları içindir
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husNUKE 6 yıl
Anten sorununun düzeltildiğine emin misiniz? Anten tasarımı 4S te değişti. İlk alanlar anten sorununu bilmeden aldığı için bedava bumper verildi, sonradan alanlar sorunu bildiği halde aldığı için bumber verilmedi.
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mkykal 6 yıl
İmkansızzzz
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