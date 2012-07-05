Apple, üçüncü nesil iPad'in güncellenmiş bir versiyonunu bu yaz piyasaya sürebilir





Apple, birkaç ay önce duyurduğu üçüncü nesil iPad'in yenilenmiş bir versiyonunu geliştiriyor olabilir. Çinli Apple Daily gazetesinin piyasa gözlemcilerinden edindiği bilgiye göre; bu yaz piyasaya sürülecek güncellenmiş 9.7 inçlik iPad modeli, Eylül'de daha yüksek bir sevkiyat hacmiyle dünya genelindeki tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Bazı ısınma sorunları bulunan mevcut model, önceki iPad'den daha kalın tasarlanmıştı. Güncellenen tablette, yeni bir pil ve genişletilmiş bir kamera lensi kullanılacak. Aynı dönemde dağıtıma hazır hale gelecek Sharp'ın IGZO ekranının kullanılacağı cihaz, bu sayede biraz daha ince olacak, pil ömrü artış gösterecek ve ekran konusunda rota Samsung'dan Sharp'a çevirilmiş olacak.

Halihazırda yeni iPad'in %60-70'lik panel tedariğini elinde bulunduran Samsung'u, LG Display ve Sharp izliyor. Ancak Foxconn'un Japon elektronik devine yaptığı yatırımlar sonucunda Sharp'ın üretimdeki payı %50'ye çıkarılacak. Bu durum hem Apple'ı hem Foxconn'u hem de tüketiciyi memnun edecek. Yalnız üçüncü nesil iPad'in mevcut kullanıcıları güncellenmiş versiyonu pek hoş karşılamayacaktır.

Apple Daily gazetesi, 7.85 inçlik iPad'in biraz daha ince bir kasayla sonbaharda geleceğini de rapor etti.

http://www.bgr.com/2012/07/05/ipad-3-update-rumor-battery-camera/