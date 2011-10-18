Apple ve HTC'nin kasa tedarik zincirindeki bozulma stok sıkıntısına neden olabilir

Seri üretim yapan ve ürünlerini milyonlara pazarlayan elektronik devleri devasa tesisler kurmak yerine Çin gibi işçiliğin ucuz olduğu ülkelerdeki üretici firmalarla anlaşarak bir tedarik zinciri kuruyorlar. Apple, HTC, Samsung gibi firmalar tasarımını yaptıkları ürünleri bu zincirdeki firmalara ürettiriyorlar. Ancak zincirde meydana gelecek bir aksama iPad 2 örneğinde olduğu gibi stok sıkıntısına yol açıyor.





HTC'nin üst seviye akıllı telefonları ve Apple'ın MacBook Air modeli için kasa üretimini üstlenen Çinli Catcher Technology firması son günlerde tesis sıkıntısı yaşıyor.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre tesislerin civarında bulunan yerleşim yerlerindeki sakinlerin kötü kokular nedeniyle yaptıkları şikayetler neticesinde fabrikalardan birisi kapatıldı.





Firmanın başkanı Allen Horng bir basın toplantısında olayı doğruladı ve sevkiyatların sekteye uğrayabileceğini duyurdu. Firma müşterilerine kasa üretimi taleplerini gözden geçirmeleri için ricada bulundu. Yerel yönetim soruşturması tamamlanana kadar fabrika kapalı kalacak.





Bu nedenle şimdiye kadar üretimde yüzde 20 düşüş yaşandı. Kasım ayında ise bu oranın yüzde 40'a yükselmesi bekleniyor.





HTC ve Apple'ın özel olarak ürettirdiği kasaları kullandıkları ürünlerin piyasaya çıkış tarihlerinde yaşanacak gecikmeler büyük zararları da beraberinde getirebilir. Bu bakımdan Apple ve HTC'nin yeni bir tedarikçi firma bulmak zorunda kalması kaçınılmaz. HTC ile Apple'dan bugüne kadar resmi bir açıklama gelmedi.