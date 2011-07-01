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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Microsoft'un da yer aldığı konsorsiyum Nortel'in patentlerini satın aldı

7 yıl
2,1b
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Başta Apple ile Samsung olmak üzere birçok firma arasındaki patent davaları süre dursun; aralarında Apple, Microsoft ve Sony'nin de bulunduğu konsorsiyum, Kanada'nın ünlü telekomünikasyon şirketi Nortel ile patent satışı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma ile birlikte firmalar, ilgili patentlerden ötürü Nortel tarafından ilerde başlarının ağrımasına yol açabilecek patent davalarını şimdiden önlerken; ekonomik açıdan zor günler geçiren Nortel'i de rahatlatmış oldular.

Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, RIM ve Sony'den oluşan konsorsiyum'un Nortel'le yaptığı anlaşma firmanın fikri haklarına sahip olduğu 6000 patentini kapsarken; bu patentler, yavaş yavaş yaygınlaşan ve önümüzdeki döneme damgasını vuracak olan 4.nesil iletişim ağı başta olmak üzere yarı iletken, optik ağ, voice internet gibi birçok alanla ilgili. "Başarılı bir açık arttırmanın ardından, sonuçlardan memnunuz." diyen Nortel'in baş strateji yöneticisi ve iş birimleri başkanı Geoger Riedel; dünya çapındaki önemli firmaların gösterdiği ilgi ve alışverişin eşi benzeri görülmediğini dile getirdi.

4,5 milyar dolarlık ödemenin 340 milyon doları Ericsson, 770 milyon doları ise RIM tarafından yapılacağı bilinirken; Apple, Samsung ve Sony'nin korsorsiyuma yapacakları katkı bilinmiyor. Satım işleminin üçüncü çeyreğin ilerleyen dönemlerinde tamamlanması bekleniyor. 

2009 yılında Apple'ın Nortel'in bazı patentlerinin alımıyla ilgilendiği ve ayrıca Google'ın da Nortel'in bazı patentleriyle ilgilendiği ve bunun için 900 milyon dolarlık teklif yaptığı iddia edilmişti.


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séquestre 7 yıl
Patent herşeydir..
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Jack Rabbit Slims 7 yıl
Patent savaşları aldı başını gidiyor.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
yakında telefon kullanmak ıcın bıle patent almanız gerekecek
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poweredbyofk 7 yıl
patent savaşları başlar yakında
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DH Misafiri 7 yıl
bu nedir arkadaş teknoloji aldı başını gidiyor. kesin apple 100 patent aldıysa bunları 50 yıla yaya yaya dayar millete.!
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