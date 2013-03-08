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Apple ve Samsung, 2013'de üst düzey modellerinde kablosuz şarj desteği sunabilir

6 yıl
1,2b
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple ve Samsung, 2013'de üst düzey modellerinde kablosuz şarj desteği sunabilir

Akıllı telefon dünyasının iki önemli ismi Samsung ve Apple'ıun 2013 yılında lanse edeceği üst düzey akıllı telefonları; Nokia, LG Electronics ve HTC'nin telefonlarında yer vermeye başladığı kablosuz şarj edilebilme yeteneğine sahip olabilir.

Digitimes'ın kaynaklarına göre LG, Nokia, Motorola, HTC ve Sony Mobile'ın da bulunduğu Kablosuz Güç Konsorsiyum'a (Wireless Power Consortium, WPC) üye olan Samsung'un Galaxy S4'de bu konsorsiyum tarafından kabul edilen Qi kablosuz şarj teknolojisine destek sunması muhtemel görünüyor. Ancak Samsung'un 2013'de yeni amiral modeli olacak olan Galaxy S4'ün Qi teknolojisine fabrika çıkışlı olarak destek sunmasını şimdilik olsaı görmeyen kaynaklar, bu teknolojiden faydalanmak isteyen kullanıcıların Qi destekli arka kapaklardan satın almalarının gerekebileceğini belirtmekte.

Diğer taraftan Apple ise, diğer üreticilerden farklı olarak, kendi içerisinde geliştirdiği kablosuz şarj teknolojisini iPhone'a yerleştirmeyi planlıyor. Cupertinolu teknoloji devinin sunacağı teknolojinin, diğer teknolojilere göre ne gibi avantaj / dezavantajı bulunacağı şimdilik bilinmezken; Apple'ın bu teknolojiye 7.nesil iPhone'da dahili olarak yer mi vereceği yoksa bir aksesuar ile bu destek sunacağı da belirsizliğini koruyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130308PD210.html Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaşılmaya başlanıyor. Adamlar dünyadaki diğer elefonlarla uyumsuz olan "ince uçlu şarj cihazı"nı anlata anlata bitiremediler ya iphone 5 sunumunda. Kim ne derse desin bu firmanın en takdir edilesi özelliği teknocahiller için nasıl sunum yapacaklarını çok iyi bilmesi. Bakınız: panorama çekim, mp3 zil sesi yapma, iphone harici telefonlarla görüntülü konuşma özelliği. Bunlar m.s. 2012 de Dünya'ya sunulan devrim niteliğinde yenilikler :)

Sahi dokunmatik ekranı da apple bulmuştu değil mi?
Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaş...
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karakorsansakal 5 yıl
apple'ın 7 . nesil telefonu çıkacaksa,, 5 için kuyruklara girenler simdiden, 7 içinde kuyruk rezarvasyonu yapsınlar,yani herkesin yeri belli olsun babın da
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DH Misafiri 6 yıl
Gerçekten bir çok haber sitesi elmayı fazlasıyla abartıyor. Neyse bu Apple ve samsung horoz dövüşü ede dursun sizde onlara para basın. Çok önemli özellikler gibi haberler lanse ediliyor sözüm meclisten dışarı..
horoz dövüşü bana sarmıyor..
Windows Phone = Lumia 920 ve Bi çok detay özellik beni fazlasıyla mutlu ediyor.
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antonidas 6 yıl
Kablosuz şarj çok önemli bir yenilik değil, batarya 30 dk'da dolsun, batarya 4-5 gün gitsin işte o zaman önemli bir yenilik olur.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Ya arkadaslar kimsenin apple ile bir sorunu yok ya da kimse samsunga dusman degil kimse bir tarafi savunuyor diye oradan bir menfaat goruyor degil.Sorun su ki; apple a laf atan onun ne kadar az ozellikle donatip kapali kutu olarak piyasaya sundugu cihazlara insanlar ufak bir servet dokuyor . Kaldi ki apple gercekten butun ozellikleri abartip oyle bir sunuyor ki insana yeni bir icad havasi yaratmaya calisiyor Allah askina bir sarj yeri kuculdugu zaman adi degisip "LIGHTING" teknolojisi olur mu. Dunyaya yenilik diye sunduklari son 3 senedir ayni kasaya sahip ipadler .Iphone da ne hikmetse daha yeni degisti yoksa o da aynen devamdi.Samsunga gelirsek o da masum degil piyasaya apple gibi sirketleri katlayabilecek cihaz surmeye imkani varken sadece piyasadakilerden biraz daha iyi cihaz yapip pazarliyor isin kolayina kaciyor. Halbuki ortagi arm sirketi ile exynos 5440 5450 gibi quad core islemci projeleri ve mali t658 / 678 gibi piyasadakileri 3-5 e katlayacak grafik birimleri mevcutken elini hic etliye sutluye daldirmadan var olan teknolojiyi geciktirip insanlari eski nesille aldatiyor yani ne yazikki hepimize tepeden bakan twknoloji sirketleri yukaridan sadece bizi para olarak goruyor biz sadece buyuz kiminin parasi kiminin duasi ancak Turkiyede olur milyonlarca insan sovup beddua ediyor kime ne...
Saygilar.
Not: kimse bu cigeri bes para etmezler icin kendi milletinin kardeslerini kirmasin.
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haymatloshan 6 yıl
Apple yine şişirip pazarlamaz umarım bunuda,Tim'in basına konuştuğu zaman dilimleri itibariyle hisseleri epey düşüyordu,bakalım bu seferde öyle olacak mı?
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yc#1 6 yıl
Apple yine her zamanki gibi ayrık otu. "Şarjda devrim" diye pazarlarlar artık.
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balcis 6 yıl
alaz1903
Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaşılmaya başlanıyor. Adamlar dünyadaki diğer elefonlarla uyumsuz olan ince uçlu şarj cihazını anlata anlata bitiremediler ya iphone 5 sunumunda. Kim ne derse desin bu firmanın en takdir edilesi özelliği teknocahiller için nasıl sunum yapacaklarını çok iyi bilmesi. Bakınız: panorama çekim, mp3 zil sesi yapma, iphone harici telefonlarla görüntülü konuşma özelliği. Bunlar m.s. 2012 de Dünyaya sunulan devrim niteliğinde yenilikler :) Sahi dokunmatik ekranı da apple bulmuştu değil mi?

millet teknocahil senin de kulaklarında problem var herhalde. apple üstte bahsettiğin yenilikleri bu yenilikler başkasında yok diye mi sundu? emin misin?
adam çıkıyor bir önceki modele göre şu kadar incelttik diyor. ne diyor, ilk defa ince telefonu biz yaptık mı? şarj girişimiz küçüldü dedikleri zaman sen ne anlıyorsun? diğerlerinin şarj girişi kocaman bizimki küçücük mü?
esas cehalet 1500-2000 lira verdiği telefona güncelleme gelecek diye sağda solda ağlamaktır. bırakın bu apple hateboy'luğunu.
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alaz1903 6 yıl balcis
balcis

alaz1903

Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaşılmaya başlanıyor. Adamlar dünyadaki diğer elefonlarla uyumsuz olan ince uçlu şarj cihazını anlata anlata bitiremediler ya iphone 5 sunumunda. Kim ne derse desin bu firmanın en takdir edilesi özelliği teknocahiller için nasıl sunum yapacaklarını çok iyi bilmesi. Bakınız: panorama çekim, mp3 zil sesi yapma, iphone harici telefonlarla görüntülü konuşma özelliği. Bunlar m.s. 2012 de Dünyaya sunulan devrim niteliğinde yenilikler :) Sahi dokunmatik ekranı da apple bulmuştu değil mi?


millet teknocahil senin de kulaklarında problem var herhalde. apple üstte bahsettiğin yenilikleri bu yenilikler başkasında yok diye mi sundu? emin misin?

adam çıkıyor bir önceki modele göre şu kadar incelttik diyor. ne diyor, ilk defa ince telefonu biz yaptık mı? şarj girişimiz küçüldü dedikleri zaman sen ne anlıyorsun? diğerlerinin şarj girişi kocaman bizimki küçücük mü?

esas cehalet 1500-2000 lira verdiği telefona güncelleme gelecek diye sağda solda ağlamaktır. bırakın bu apple hateboy'luğunu.






İlişki kuramadım ama kulaklarımda problem yok çok şükür, olsa da problem değildi çünkü okuduklarımı anlayabiliyorum. Ancak siz benim yazdıklarımı okumadınız sanırım. Ben bu yenilikleri başkasında yok diye sundu demedim. Sunuş biçimiyle yıllardır var olan özelliklerin iphone telefonlara girmesi sanki bir devrimmiş, dünyanın en önemli yeniliğiymiş gibi yansıtıyor demek istiyorum. Hateboy/Fanboy değilim. İos da kullandım, android de.

Ekleme: evet apple "dokunmatik telefonu buldum" demedi, ancak bu forum da dahil pek çok yerde kullanıcıların azımsanamayacak bir kısmı böyle olduğunu düşünüyor ve savunuyor. Teknocahil kelimesi oradan geliyor. O gruba girdiğini düşünmeyen insanların alınganlık yapmasına gerek yok.

@seven44 son yazdığım cümleyi yanlış anlamışsın. Orada nazire var, kinaye var, ironi var :) Ben çok iyi biliyorum ericsson r380'i, hatta r320 diye bi kankası vardı. O yıllarda Nokia şimdi Apple'ın konumunda olduğundan genel kullanıcı kitlesi bu taş gibi telefonları farketmedi bile. 5110'da yılan oynamak ve kapak rengini değiştirebilmek daha önemli görülüyordu kullanıcıların genelinde.
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaşılmaya başlanıyor. Adamlar dünyadaki diğer elefonlarla uyumsuz olan "ince uçlu şarj cihazı"nı anlata anlata bitiremediler ya iphone 5 sunumunda. Kim ne derse desin bu firmanın en takdir edilesi özelliği teknocahiller için nasıl sunum yapacaklarını çok iyi bilmesi. Bakınız: panorama çekim, mp3 zil sesi yapma, iphone harici telefonlarla görüntülü konuşma özelliği. Bunlar m.s. 2012 de Dünya'ya sunulan devrim niteliğinde yenilikler :)

Sahi dokunmatik ekranı da apple bulmuştu değil mi?
2 Yanıt Yanıtla +14
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seven44 6 yıl alaz1903
alaz1903

Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaşılmaya başlanıyor. Adamlar dünyadaki diğer elefonlarla uyumsuz olan "ince uçlu şarj cihazı"nı anlata anlata bitiremediler ya iphone 5 sunumunda. Kim ne derse desin bu firmanın en takdir edilesi özelliği teknocahiller için nasıl sunum yapacaklarını çok iyi bilmesi. Bakınız: panorama çekim, mp3 zil sesi yapma, iphone harici telefonlarla görüntülü konuşma özelliği. Bunlar m.s. 2012 de Dünya'ya sunulan devrim niteliğinde yenilikler :)

Sahi dokunmatik ekranı da apple bulmuştu değil mi?

ilk dokunmatik telefon ericsson r380
foto

logout.hu/...

daha canlı resimler

sahibinden.com/...
3 Yanıt Yanıtla +1
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl alaz1903
alaz1903
Biz kaç aydır Lumia 920 ile kablosuz şarj kullanırken, Apple tarafından bu teknolojinin iphone 6 ile dünyanın en önemli yeniliği gibi sunulacağı şimdiden anlaşılmaya başlanıyor. Adamlar dünyadaki diğer elefonlarla uyumsuz olan "ince uçlu şarj cihazı"nı anlata anlata bitiremediler ya iphone 5 sunumunda. Kim ne derse desin bu firmanın en takdir edilesi özelliği teknocahiller için nasıl sunum yapacaklarını çok iyi bilmesi. Bakınız: panorama çekim, mp3 zil sesi yapma, iphone harici telefonlarla görüntülü konuşma özelliği. Bunlar m.s. 2012 de Dünya'ya sunulan devrim niteliğinde yenilikler :)

Sahi dokunmatik ekranı da apple bulmuştu değil mi?

Diğer markaların yaptığı yenilikler kimsenin umrunda olmuyor. Yani millet s*klemiyor


Ama Apple yapmışsa samsung yapmışsa tutar. Haberlere çıkar gündeme bomba gibi düşer satışlar patlar.herkes onu konuşur.

O yüzden nokia'nın uçan telefon bile yapması boş yani


Ne zaman bir teknoloji apple tarafından yapılır o zaman dünyada kabul görür.

Apple olmadan 'cııkkkk' olmaz
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