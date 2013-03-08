Apple ve Samsung, 2013'de üst düzey modellerinde kablosuz şarj desteği sunabilir

Akıllı telefon dünyasının iki önemli ismi Samsung ve Apple'ıun 2013 yılında lanse edeceği üst düzey akıllı telefonları; Nokia, LG Electronics ve HTC'nin telefonlarında yer vermeye başladığı kablosuz şarj edilebilme yeteneğine sahip olabilir.

Digitimes'ın kaynaklarına göre LG, Nokia, Motorola, HTC ve Sony Mobile'ın da bulunduğu Kablosuz Güç Konsorsiyum'a (Wireless Power Consortium, WPC) üye olan Samsung'un Galaxy S4'de bu konsorsiyum tarafından kabul edilen Qi kablosuz şarj teknolojisine destek sunması muhtemel görünüyor. Ancak Samsung'un 2013'de yeni amiral modeli olacak olan Galaxy S4'ün Qi teknolojisine fabrika çıkışlı olarak destek sunmasını şimdilik olsaı görmeyen kaynaklar, bu teknolojiden faydalanmak isteyen kullanıcıların Qi destekli arka kapaklardan satın almalarının gerekebileceğini belirtmekte.

Diğer taraftan Apple ise, diğer üreticilerden farklı olarak, kendi içerisinde geliştirdiği kablosuz şarj teknolojisini iPhone'a yerleştirmeyi planlıyor. Cupertinolu teknoloji devinin sunacağı teknolojinin, diğer teknolojilere göre ne gibi avantaj / dezavantajı bulunacağı şimdilik bilinmezken; Apple'ın bu teknolojiye 7.nesil iPhone'da dahili olarak yer mi vereceği yoksa bir aksesuar ile bu destek sunacağı da belirsizliğini koruyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130308PD210.html