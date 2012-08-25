Apple ve Samsung ABD'deki mahkemenin sonucunu değerlendirdiler

ABD'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada kararın açıklamasının ardından taraflar alınan karar ile ilgili görüşlerini dile getirdi.





Samsung tarafından yapılan açıklamada, kararın Apple için zafer olarak görülmemesi gerektiğine değinilirken, karardan Amerikalı tüketiciler için kayıp olduğu dile getirildi. Karar ile birlikte tüketicilerin daha az çeşitlilik, daha az yenilik ve daha yüksek fiyatlar ile karşılaşabileceği belirtildi. Patent kanunun köşe şekilleri, dikdörtgenler üzerinde herhangi bir şirkete tekelleşme imkanı vermesinden yakınan Samsung, müşterilerin özgürce seçim yapabilme hakkına sahip olduklarını ve kendi cihazlarını satın alırken ne aldıkları konusunda bilinçli davrandıklarını dile getirdi.





ABD'de alınan bu kararın bu konuda söylenecek son söz olmadığını da dile getiren şirket, dünyanın birçok yerinde davalar görüldüğünü ve bunlardan bazılarında Apple'ın iddialarının çoktan geri çevrildiği ifade edildi. Samsung, yeniliklerine devam ederek, müşterileri için çeşitli seçenekler sunmaya devam edeceğini de belirtti.





Konuyla ilgili Apple tarafından gelen açıklamada ise, jürinin aldığı karardan memnuniyet duyduğu dile getirildi. Mahkeme jürisine hikayelerini dinledikleri için teşekkür eden Apple, Samsung'un gerçekleştirdiği kopyalamaların bildiklerinde de fazla olduğunu ortaya koyan dağ büyüklüğünde kanıtı mahkemede sunduklarını dile getirdi.





Mahkemeye sunduğu kanıtların çokluğunu dağ'a benzeterek dikkat çeken Apple, Samsung ile aralarında geçen davalarda patent ve maddiyattan daha değerli şeylerin olduğunu belirtti. Dünyadaki en iyi ürünleri yapmak için çaba harcadıklarını vurgulayan şirket, özgünlüğe ve yeniliğe değer verdiklerini ve ürünlerini kopyalanması için değil müşterileri memnun etmesi için tasarladıklarını kaydetti. Samsung'un kopyalama işlemini gerçekleştirmesini kasıtlı bulan şirket, çalmanın doğru olmadığını verdiği karar ile ortaya koyan mahkemeyi de tebrik etti. Ayrıca, Tim Cook şirket çalışanları için yayınladığı mesajda konuyla ilgili yapılan açıklamaya paralel bir duyuruda bulundu.





Taraflar ABD'deki dava hakkında kendilerine ait görüşlerini yaptıkları açıklamalar ile dile getirmiş olsa da, bunun dava kararında herhangi bir etki yaratmayacağını ve bu sonucun Apple ile Samsung arasındaki diğer davaların da sonuçları olarak algılanmaması gerektiğini belirtmekte fayda var.

http://www.theverge.com/2012/8/24/3266653/samsung-todays-apple-trial-statement-loss-american-consumer