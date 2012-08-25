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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Samsung ABD'deki mahkemenin sonucunu değerlendirdiler

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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ABD'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada kararın açıklamasının ardından taraflar alınan karar ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, kararın Apple için zafer olarak görülmemesi gerektiğine değinilirken, karardan Amerikalı tüketiciler için kayıp olduğu dile getirildi. Karar ile birlikte tüketicilerin daha az çeşitlilik, daha az yenilik ve daha yüksek fiyatlar ile karşılaşabileceği belirtildi. Patent kanunun köşe şekilleri, dikdörtgenler üzerinde herhangi bir şirkete tekelleşme imkanı vermesinden yakınan Samsung, müşterilerin özgürce seçim yapabilme hakkına sahip olduklarını ve kendi cihazlarını satın alırken ne aldıkları konusunda bilinçli davrandıklarını dile getirdi. 

ABD'de alınan bu kararın bu konuda söylenecek son söz olmadığını da dile getiren şirket, dünyanın birçok yerinde davalar görüldüğünü ve bunlardan bazılarında Apple'ın iddialarının çoktan geri çevrildiği ifade edildi. Samsung, yeniliklerine devam ederek, müşterileri için çeşitli seçenekler sunmaya devam edeceğini de belirtti.

Konuyla ilgili Apple tarafından gelen açıklamada ise, jürinin aldığı karardan memnuniyet duyduğu dile getirildi. Mahkeme jürisine hikayelerini dinledikleri için teşekkür eden Apple, Samsung'un gerçekleştirdiği kopyalamaların bildiklerinde de fazla olduğunu ortaya koyan dağ büyüklüğünde kanıtı mahkemede sunduklarını dile getirdi.

Mahkemeye sunduğu kanıtların çokluğunu dağ'a benzeterek dikkat çeken Apple, Samsung ile aralarında geçen davalarda patent ve maddiyattan daha değerli şeylerin olduğunu belirtti. Dünyadaki en iyi ürünleri yapmak için çaba harcadıklarını vurgulayan şirket, özgünlüğe ve yeniliğe değer verdiklerini ve ürünlerini kopyalanması için değil müşterileri memnun etmesi için tasarladıklarını kaydetti. Samsung'un kopyalama işlemini gerçekleştirmesini kasıtlı bulan şirket, çalmanın doğru olmadığını verdiği karar ile ortaya koyan mahkemeyi de tebrik etti. Ayrıca, Tim Cook şirket çalışanları için yayınladığı mesajda konuyla ilgili yapılan açıklamaya paralel bir duyuruda bulundu.

Taraflar ABD'deki dava hakkında kendilerine ait görüşlerini yaptıkları açıklamalar ile dile getirmiş olsa da, bunun dava kararında herhangi bir etki yaratmayacağını ve bu sonucun Apple ile Samsung arasındaki diğer davaların da sonuçları olarak algılanmaması gerektiğini belirtmekte fayda var. 

http://www.theverge.com/2012/8/24/3266653/samsung-todays-apple-trial-statement-loss-american-consumer Yorum Yaz
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the_end_ 6 yıl en beğenilen
Ahh apple ahh. Herkes senin gibi mi? 5 yıl önceydi o apple rüzgarı. Bırakın böyle uyduruk patentlere umut bağlamayı. İcraat göremiyoruz son 3 yıldır doğru düzgün. Boş işler müdür oldun apple. Diğerleri seni çoktan geçti.
Ahh apple ahh. Herkes senin gibi mi? 5 yıl önceydi o apple rüzgarı. Bırakın böyle uyduruk patentlere umut bağlamayı. İcraat göremiyoruz son 3 yıldır doğru düzg...
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the_end_ 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
the_end_

Ahh apple ahh. Herkes senin gibi mi? 5 yıl önceydi o apple rüzgarı. Bırakın böyle uyduruk patentlere umut bağlamayı. İcraat göremiyoruz son 3 yıldır doğru düzgün. Boş işler müdür oldun apple. Diğerleri seni çoktan geçti.


o uyduruk patentler Apple a 1 milyar dolar ve daha fazlasını kazandırdı. senin hiç uyduruk patentin var mı? dünyanın en büyük teknoloji şirketine boş işlerle uğraşıyor dedin ya eğer üniversite mezunuysan YÖk ün merkezine tükürmek istiyorum.

Vaybe :) sen kimsinki kardes bana boyle seyler yaziyorsun. Evet üniversite mezunuyum ve evet üzerime ait patentimde var. Simdi git dediklerini yap bakalim :)
cagataykorogluthe_end_Ahh apple ahh. Herkes senin gibi mi? 5 yıl önceydi o apple rüzgarı. Bırakın böyle uyduruk p...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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multiTYRT 6 yıl
Hala neyi savunuyorsunuz anlamadimki


Apple davayı aldı iste. Sonra vay efendim TR niye gelişmiyor. Siz kendinizi jüriden üstün görüyorsunuz. Sanki samsung çalmadı hicbisey diyince jüriler:
- aaa x adam samsung çalmadı diyor hadi davanın sonucunu değiştirelim mı diyecekler
cok salak salak yorumlar yapıyorsunuz.

Samsung mobile azcik adam olsaydı Sony gibi motorola vs gibi olurdu. Şimdi bikaç Fandroid gelip samsung düşmanı diyecekler bana ama değilim. Evdeki cogu şeyim samsung. Ama samsung mobile dusmaniyim. Çünkü zerre kadar adamlık yok onlarda.

Ve evet bakınız imzam. İFanboy um
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
İhlal edilen patentler android ile ilgili niye sadece samsung a açılmış bu dava?(arayüz, pinch to zoom, bir yöne iterek tuş kilidi açmak)
Butun android telefonlarada mevcut.
Hele bir tane patent var yuvarlatılmış dikdörtgent tasarımın patenti...
Bu davanın avrupada ayağının böyle sonuç çıkması imkansız.
Karar tamamen siyasi.(ABD adaleti)
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DH Misafiri 6 yıl
Japonya a.b.d'in arka bahçasıdır.Apple'de A.B.D'in biricik oğlu olduğuna göre
Bahçada istediği gibi oynar(Sony'le)
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aydink_1903 6 yıl
Bir amerikan şirketi kendi merkezinin bulunduğu eyalette Asyalı bir şirkete dava açıyor, 7 si erkek, 2si kadın toplam 9 jüri üyesi doğal olarak Amerikan vatandaşları. Jüri başkanı mükemmel seçilmiş çekik gözlü kökenleri büyük ihtimalle asyaya dayanıyordur. Büyük bir Hollywood yapımı izledik. Ben istenen 2.5 milyar doların tamamının kabul gormeyecegini dusunuyordum oynanan senaryo gereği. Yaşanan herşey gayet doğal. Fakat bu davada ve söz konusu patentlerde doğal olmayan çok şey var bazıları yazıldı gerisi uzun bir yazı olur, kimseye faydası yok kendimiz söyler kendimiz dinleriz polemiğe gerek yok

Kolay gelsin
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E_Aydin35 6 yıl
Açıkcası ben Apple'ın kazanacağı sinyallerini dah açıkan ilk protitiplerden ve Samsung'un yaptığı bir kaç patent ihlalini belgeler halinde mahkemeye sunduğu sırada...
Apple gerçekten melez bir firma istiyor bu herkez tarafından görülebilir bencillik deriz genelde biz buna ancak onlar kendi emeklerini her zaman sağlama alıp patentlerini almışlar, renginden şekline, tasarımından biçimine... Evet bazı firmalar için önemsenmeyecek ayrıntılar belki ama Apple için böyle değil, belkide haklı kendi emeğini bir başka yerde görmek istemiyor. Belkide zaten teknolojiye bir çok konuda yön verdiğini düşünüyor. Ancak bu ayrıntı asla atlanmamalıki o da Samsung olmasaydı yön verme atılımı asla olmazdı...
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murdocklawless 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Açıkcası ben Apple'ın kazanacağı sinyallerini dah açıkan ilk protitiplerden ve Samsung'un yaptığı bir kaç patent ihlalini belgeler halinde mahkemeye sunduğu sırada...
Apple gerçekten melez bir firma istiyor bu herkez tarafından görülebilir bencillik deriz genelde biz buna ancak onlar kendi emeklerini her zaman sağlama alıp patentlerini almışlar, renginden şekline, tasarımından biçimine... Evet bazı firmalar için önemsenmeyecek ayrıntılar belki ama Apple için böyle değil, belkide haklı kendi emeğini bir başka yerde görmek istemiyor. Belkide zaten teknolojiye bir çok konuda yön verdiğini düşünüyor. Ancak bu ayrıntı asla atlanmamalıki o da Samsung olmasaydı yön verme atılımı asla olmazdı...

apple'ın elinde şu anda teknolojiye yön verecek bişey kalmadı. zaten o yön verdik dedikleri şeyin çoğu daha önce başkaları tarafından yapılmış şeylerdi. artık bişey yaratamamanın ve android'in alıp başını gitmesinin sancılarını yaşıyorlar. önüne gelene dava açmalarının sebebi de bu zaten.
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ozs 6 yıl
Samsung Galaxy 3'ün yumurta şeklinde olmasinin nedeni buymuş demek ki.
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interwap 6 yıl
Amerika ve Kore'deki dava sonuçları "Acaba ülkeler kendi firmalarını korudu mu?" sorusunu akıllara getiriyor.
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bocekgrafik 6 yıl
Amerika, her zaman için öncelikli olarak kendi yerli firmalarının çıkarlarını kollamıştır. Serbest piyasa orda bile bi yere kadar yani. Baktı ki yerli firma mücadele etmekte zorlanıyor ve ezilecek. Bu tür kararlarla elinden tutup kurtarıyor işte. Dâvâ, Samsung aleyhine sonuçlanmış olsa da, Aslen Apple'ın Samsung karşısındaki (macintosh dışıdaki ürünlerde) ezikliğini kanıtlamaktadır.
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memolika 6 yıl
Bazı arkadaşlar Apple'ın patentlerini uyduruk olarak tanımlamış.Madem patentler uyduruk neden Samsung Apple'ı kopyaladı.Total de Apple'ında Samsung'tan bir farkı yok zaten oda gitti Siri yi başka bir firmadan aldı.Bu örnekler dahada çoğaltılabilir.Bu kayıp sadece Samsung'a değil biz tüketicilerede büyük zarar verecek malesef.
Not:Bu mesajı okuduktan sonra birkaç siteden Apple ve Samsung ürünlerine bakın lütfen.Değerlendirmeyide kendiniz yapın Samsung kopyalamış mı kopyalamamış mı?
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Denorath 6 yıl
Ben mi yanlış anlıyorum yoksa insanlar burada hırsızlık yaptığı mahkemece kanıtlanmış bir şirketi mi savunmaya çalışıyor?
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murdocklawless 6 yıl Denorath
Denorath

Ben mi yanlış anlıyorum yoksa insanlar burada hırsızlık yaptığı mahkemece kanıtlanmış bir şirketi mi savunmaya çalışıyor?

ben mi yanlış anlıyorum yoksa siz apple'i sütten çıkma ak kaşık mı sanıyorsunuz?
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