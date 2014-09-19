Apple ve U2 yeni bir dijital müzik formatı üzerinde çalışıyor





Steve Jobs döneminden bu yana özellikle AIDS hastalarının tedavisine destek olmak amacıyla U2 ile sıkı ilişkileri olan Apple, son olarak ilk kez bir etkinliğinde konser verdirmişti. Ancak ortaklığın bundan da ileriye gidebileceği konuşuluyor.





U2'nin solisti Bono tarafından verilen bilgilere göre Apple ve grup yeni bir dijital müzik formatı geliştirmek için çalışıyor. iTunes gibi devasa bir vitrin sahibi olan Apple'ın yeni format ile hali hazırda düşüş yaşayan dijital müzik satın alma konusunda bir canlanma elde edeceği belirtiliyor. Ayrıca Apple yeni format ile korsan müzik indirme ve dinleme problemine de kendi çapında bi rçözüm geliştirmiş olacak.





Steve Jobs da bir dönem müziğin duayenlerinden Neil Young ile stüdyo kalitesinde müzik tecrübesi sağlayacak sıkıştırılmamış bir format üzerinde çalışıyordu. Ancak sonrasında Young çalışmaları yarıda bıraktı ve Pono Player adında kendi yüksek kalitede müzik çalarını yıl başlarında satışa sundu.





Apple'ın şimdilik nasıl bir format hazırladığı ve neler planladığı bilinmiyor ve firma tarafından da yapılmış bir resmi açıklama yok. Ancak son dönemdeki Beats satın alımı ve IBM ile yapılan ortaklığın bu yöndeki adımlar olduğuna inanılıyor.

http://appleinsider.com/articles/14/09/18/apple-u2-reportedly-working-on-secret-new-digital-music-format