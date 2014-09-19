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Apple ve U2 yeni bir dijital müzik formatı üzerinde çalışıyor

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ve U2 yeni bir dijital müzik formatı üzerinde çalışıyor

Steve Jobs döneminden bu yana özellikle AIDS hastalarının tedavisine destek olmak amacıyla U2 ile sıkı ilişkileri olan Apple, son olarak ilk kez bir etkinliğinde konser verdirmişti. Ancak ortaklığın bundan da ileriye gidebileceği konuşuluyor. 

U2'nin solisti Bono tarafından verilen bilgilere göre Apple ve grup yeni bir dijital müzik formatı geliştirmek için çalışıyor. iTunes gibi devasa bir vitrin sahibi olan Apple'ın yeni format ile hali hazırda düşüş yaşayan dijital müzik satın alma konusunda bir canlanma elde edeceği belirtiliyor. Ayrıca Apple yeni format ile korsan müzik indirme ve dinleme problemine de kendi çapında bi rçözüm geliştirmiş olacak. 

Steve Jobs da bir dönem müziğin duayenlerinden Neil Young ile stüdyo kalitesinde müzik tecrübesi sağlayacak sıkıştırılmamış bir format üzerinde çalışıyordu. Ancak sonrasında Young çalışmaları yarıda bıraktı ve Pono Player adında kendi yüksek kalitede müzik çalarını yıl başlarında satışa sundu. 

Apple'ın şimdilik nasıl bir format hazırladığı ve neler planladığı bilinmiyor ve firma tarafından da yapılmış bir resmi açıklama yok. Ancak son dönemdeki Beats satın alımı ve IBM ile yapılan ortaklığın bu yöndeki adımlar olduğuna inanılıyor.  

http://appleinsider.com/articles/14/09/18/apple-u2-reportedly-working-on-secret-new-digital-music-format Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
U2 ya eşantiyon grubu :D
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panelci 4 yıl
Flac var flac diye diye oturduğumuz yerden teknoljiye yön veriyoruz.Ne büyük bi ülkeyiz:)
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Ussuz 4 yıl
Farklı olacam diye standartların dışına çıkmayı çok seviyor apple.
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Yusac 4 yıl
Anlamadığım bu FLAC neden yaygınlaşmadı? Çok alan kaplıyordiyemi acaba? Alttaki yorumlarda sıkıştırma teknolojilerinden bahsedilmiş halbuki.
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BARIŞ55 4 yıl Yusac
Yusac

Anlamadığım bu FLAC neden yaygınlaşmadı? Çok alan kaplıyordiyemi acaba? Alttaki yorumlarda sıkıştırma teknolojilerinden bahsedilmiş halbuki.

FLAC, WAV kayıpsız (sıkıştırılmamış) ses formatlarıdır. Ve kayıpsız olmalarından dolayı boyutları büyüktür.

MP3, M4A gibi formatlar ise sıkıştırıldıkça kayıba uğrarlar. Uğradıkları kayıp sonucu boyutları düşüktür.

Param oldukça CD (WAV) tercih ediyorum. İleride Long Play kullanacağım.
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çokbilen 4 yıl
Sadece apple cihazlariyla uyumlu, sadece itunesten indirilecek bir format olsa gerek. Kasmaya gerek yok. Flac ve torrent forever
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eric13 4 yıl
u2 yasiyormuydu ? zaten boyle ici gecmis artik duzgun birsey yapamayan gruplarin ugrasi oldu korsan piyasasi
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Guest-F8946C419 4 yıl
Sony'nin bi ara CD çalarlarında kullandığı bir format vardı, blue bişeydi hatırlamıyorum tam. Ne rezaletti ya, mp3 formatından daha büyük yer kaplayan, fark olmayan fakat başka cihazlarda oynatılamayan bir tarz olması oldukça sinir bozucuydu. Konu müzik olduğunda bence ortak belirlenen uzantılar dışına çıkmak çok mantıklı gelmiyor. Bana kalırsa, mevcut formatları güçlendirmek üzerine yoğunlaşılsa daha faydalı sonuçlar alınacağı söylenebilir.
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Hortum53 4 yıl
steve rahat bırakmıyolar :D
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Master_Evil 4 yıl
flac kullanın işte daha ne olsun
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travers 4 yıl
Apple lossless var ya alac. Neyin derdindeler acaba?
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Lord Melkor 4 yıl travers
travers

Apple lossless var ya alac. Neyin derdindeler acaba?

Tahminim Alac ile 256lık m4a lar arasında bir kalitede olacağı
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Flac var, wav var. Ne gerek var böyle işlere.
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xmasx 4 yıl
Flac`a gec iste daha ne macera ariyorsun yahu!.
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darkdiva 4 yıl
Beats'in satın alımı umarım yeni bir iPod çıkarılmasında kullanılır. iPod alacağım, yeni model çıkar mı diye beklemedeyim.
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