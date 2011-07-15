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Apple yeni mağazalarla Çin’deki varlığını güçlendirmeye çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin Halk Cumhuriyeti 1.5 milyara yaklaşan nüfusuyla pek çok açıdan büyük potansiyele sahip dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan bir ülke. Ancak uygulanan sıkı denetimler ve politikalar nedeniyle yatırım yapmak da bir hayli güç. Google’a erişimin yasak olduğu ülkede Facebook, Twitter gibi servisler de yasaklı ve yerlerine milli alternatifleri kullanılıyor.

Çin’de belki en az yasaklara takılan firma Apple diyebiliriz. Apple’ın kendi içinde uyguladığı kurallar nedeniyle zaten belirli bir disiplin içerisinde işlemler yürüyor. Bu bakımdan Çin’de resmi fazla engelle karşılaşmıyor. Ancak resmi olmayan en büyük engeli ise klon cihazlar.

Ülkede üretilen cihazların neredeyse tamamı iPone veya iPad klonu olan cihazlardan oluşuyor. Hükümetin fazla müdahil olmadığı bu pazar nedeniyle Apple ürünleri rekabet edemiyor.

Bu problemi aşabilmek için tek çarenin yerel mağazalar açmak olduğunu gören Apple bazı adımlar atmıştı. Pekin ve Şangay’da iki adet mağaza açan Apple şimdi Chengdu eyalet şehrinde de ilk perakende mağazalarını açmaya hazırlanıyor.

Çoğunlukla anlaşmalı mağaza ve üçüncü parti tedarikçiler tarafından satılan Apple ürünleri karaborsada da fazlaca yer buluyor. Bu şekilde Apple, satışları kontrol altına almak ve karaborsanın da önüne geçmek istiyor.

Kaynaklara göre Chengdu Mixc City ve Raffles Square yeni mağazaların yerleri olacak. Çinli yetkililerin daha fazla mağaza açılması için Apple ile görüşmeler yaptıkları belirtiliyor. Apple Global Perakende bölümü Başkan Yardımcısı Ronald Johnson 2012 sonuna kadar 25 mağazaya ulaşmak hedefinde olduklarını bildirdi.

Daha önce de devlet operatörü China Telecom’un iPhone modellerini satmak için çalışmalar yaptığı duyurulmuştu. Eğer bu gerçekleşirse China Unicom’dan sonra Apple telefonları satan ikinci operatör China Telecom olacak.

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DH Misafiri 7 yıl
great! keep up the good work! sana pati ibang self-employed professionals like dtcoors, dentists, dermatologists ma-cover ng collection efficiency program nyo, instead of focusing largely on employees. many of the self-employed professionals use sales vouchers instead of official receipts.
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slayshot 8 yıl
Applestore magazasini yikmalarin sebebini anlamadim abartiyorsunuz bence
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Brk58 8 yıl
silver021
Çin taklitçiliği hergeçen gün güçleniyor.(Artık dokunmatikte bile Kapasitif imal edebiliyorlar). Adamların önüne geçmek mümkün değil. iphone benzeri vede iphonedan daha iyisini yaratmanın çabası içerisine girmişler vede bunu başarıyorlar. bence iphone önce çin taklitlerinden esinlensin. onlar bile en azından işletim sisteminde bir arayüz koyabiliyor. menüden oluşan biçimsiz bir işletim sisteminden çok daha fazlasını yapabiliyorlar. bir touchwiz arayüzü olmadan iphone hiç bir şekilde işe yaramaz. evet belki stabilitesini koruyabilir ancak daha ötesine gidemez kendini özelleştiremez kullanıcısına tam anlamıyla sunamaz.

Ben interneten araştırdın iphone 4 e çok benzeyen taklitler yapmışlar bazıları türkiyedede mevcut ancak yorumları okuyunca berbat olduğu anlaşılıyor kiminin dokunmatiği girmiş kiminin ekran gitmiş birçok sorun hem orijinal kullanmak ayrı taklit kullanmak ayrı ama apple elinden geleni yapıyor taa bilgisayar ilk çıktığı zamanlar aple kurulmuştu batar gibi oldu ipad iphone ipod kurtardı başka telefonlar için bu kadar uygulama vb şeyler yok
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silver021 8 yıl
Çin taklitçiliği hergeçen gün güçleniyor.(Artık dokunmatikte bile Kapasitif imal edebiliyorlar). Adamların önüne geçmek mümkün değil. iphone benzeri vede iphonedan daha iyisini yaratmanın çabası içerisine girmişler vede bunu başarıyorlar. bence iphone önce çin taklitlerinden esinlensin. onlar bile en azından işletim sisteminde bir arayüz koyabiliyor. menüden oluşan biçimsiz bir işletim sisteminden çok daha fazlasını yapabiliyorlar. bir touchwiz arayüzü olmadan iphone hiç bir şekilde işe yaramaz. evet belki stabilitesini koruyabilir ancak daha ötesine gidemez kendini özelleştiremez kullanıcısına tam anlamıyla sunamaz.
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The Catalyst 8 yıl
türkiyedeki varlığını da güçlendirmeye çalışsın apple!
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SnakeMannn 8 yıl silver021
silver021

Çin taklitçiliği hergeçen gün güçleniyor.(Artık dokunmatikte bile Kapasitif imal edebiliyorlar). Adamların önüne geçmek mümkün değil. iphone benzeri vede iphonedan daha iyisini yaratmanın çabası içerisine girmişler vede bunu başarıyorlar. bence iphone önce çin taklitlerinden esinlensin. onlar bile en azından işletim sisteminde bir arayüz koyabiliyor. menüden oluşan biçimsiz bir işletim sisteminden çok daha fazlasını yapabiliyorlar. bir touchwiz arayüzü olmadan iphone hiç bir şekilde işe yaramaz. evet belki stabilitesini koruyabilir ancak daha ötesine gidemez kendini özelleştiremez kullanıcısına tam anlamıyla sunamaz.


hiç çakma iphone 4 kullandınızmı acaba?
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Guest-F8946C419 8 yıl
Şöyle store olsa bir tane taksim meydanında.. Acayip şekil olur.
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.WondercrafteR. 8 yıl Guest-F8946C419
carnador

Şöyle store olsa bir tane taksim meydanında.. Acayip şekil olur.


Katılmadan edemeyeceğim.
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