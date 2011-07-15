Apple yeni mağazalarla Çin’deki varlığını güçlendirmeye çalışıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.5 milyara yaklaşan nüfusuyla pek çok açıdan büyük potansiyele sahip dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan bir ülke. Ancak uygulanan sıkı denetimler ve politikalar nedeniyle yatırım yapmak da bir hayli güç. Google’a erişimin yasak olduğu ülkede Facebook, Twitter gibi servisler de yasaklı ve yerlerine milli alternatifleri kullanılıyor.





Çin’de belki en az yasaklara takılan firma Apple diyebiliriz. Apple’ın kendi içinde uyguladığı kurallar nedeniyle zaten belirli bir disiplin içerisinde işlemler yürüyor. Bu bakımdan Çin’de resmi fazla engelle karşılaşmıyor. Ancak resmi olmayan en büyük engeli ise klon cihazlar.





Ülkede üretilen cihazların neredeyse tamamı iPone veya iPad klonu olan cihazlardan oluşuyor. Hükümetin fazla müdahil olmadığı bu pazar nedeniyle Apple ürünleri rekabet edemiyor.





Bu problemi aşabilmek için tek çarenin yerel mağazalar açmak olduğunu gören Apple bazı adımlar atmıştı. Pekin ve Şangay’da iki adet mağaza açan Apple şimdi Chengdu eyalet şehrinde de ilk perakende mağazalarını açmaya hazırlanıyor.





Çoğunlukla anlaşmalı mağaza ve üçüncü parti tedarikçiler tarafından satılan Apple ürünleri karaborsada da fazlaca yer buluyor. Bu şekilde Apple, satışları kontrol altına almak ve karaborsanın da önüne geçmek istiyor.





Kaynaklara göre Chengdu Mixc City ve Raffles Square yeni mağazaların yerleri olacak. Çinli yetkililerin daha fazla mağaza açılması için Apple ile görüşmeler yaptıkları belirtiliyor. Apple Global Perakende bölümü Başkan Yardımcısı Ronald Johnson 2012 sonuna kadar 25 mağazaya ulaşmak hedefinde olduklarını bildirdi.





Daha önce de devlet operatörü China Telecom’un iPhone modellerini satmak için çalışmalar yaptığı duyurulmuştu. Eğer bu gerçekleşirse China Unicom’dan sonra Apple telefonları satan ikinci operatör China Telecom olacak.