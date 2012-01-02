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Apple yeni ürünlerinde IGZO ekranlar kullanabilir

7 yıl
6b
1
38
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde gittikçe artan yeni iPad modelinde Retina Display kullanılacağına dair iddialara bir yenisi de Apple'ın kullanacağı panel teknolojisi hakkında eklendi. iOS ürünlerinde hali hazırda IPS (in-plane switching) panel teknolojisi kullanan Apple, bu yıl ki ürünlerinde IGZO (indiyum galyum çinko oksit) panel teknolojisi kullanabilir.

Apple'ın tedarik zincirindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre 178 derecelik açıya kadar sorunsuz ve yüksek kalitede görüş açısı sunan IPS panellerin yerine kullanılacak IGZO panel teknolojisi ile iOS cihazlarında Full HD görüntü kalitesi yakalanmış olacak. Ekstra bir aydınlatma kaynağı veya gücü de gerektirmeyen IGZO paneller maliyeti de oldukça düşürüyor. Bu bakımdan Apple'ın tercihi bu yönde olabilir.

Apple'ın iTV dedikodularında olduğu gibi  ilk olarak yeni iPad modelinde kullanacağı IGZO panellerini Sharp firmasına ürettirecek. Sharp büyük ekran üretiminde kullandığı bantların bir kısmını küçük ve orta ölçekli IGZO ekranların üretimine ayırmış durumda. Firma kendisine ait Galapagos tabletlerinde de bu yıl IGZO ekran kullanmaya başlayacak. Apple aynı zamanda Sharp firmasına önemli bir miktar yatırım da yaptı ve panel üretimini bu sayede daha ucuza getirebiliyor. 

Tayvanlı pek çok düz panel üreticisi IGZO panel üretimi için uygun tesislere sahip. Ancak piyasada yeterli talep olmadığı için fazla üretim yapılmıyor. Apple'ın muhtemel bir IGZO panel tercihi elbette bu firmalarında üretim bantlarını açmasına neden olacak.

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teksalih 7 yıl en beğenilen
fanboy bile isyan etti
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kain061 7 yıl
gene bir apple haberi...
yapabilir
edebilir
bla bla bla
( elma faniyim ama yeter bu kadaaaar) :)
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Yaratık00 7 yıl
gel gelelim hiç bir zaman apple bu ekran modelini kullanmayacak...
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smart1978 7 yıl
Bu ekrandan her marka her ürününde olmalı...
Apple bu işin öncüsü olması etkili olacaktır...
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senatorlines 7 yıl
Apple gsm tel. üretiminde bir model çıkardıktan sonra aynı modelin S'li versiyonunu çıkarmadan üst modele geçmişmidir acaba diye hiç araştırdınız mı? Ha şimdi artık bundan sonra İphone 5'i çıkarmazsa adamları suçlamakta haklı olabiliriz, Ekim 2011 de herkes bence abartılı bişey bekledi yine de güncel teknolojiye uygun 4S'i sundular çok ta kötü değil.
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abrenax 7 yıl
diğer firmalar da apple gibi ürettiği cihazlarda teknolojiyi takip edip, biraz da kaliteli parçalar kullansa en azından daha uygun fiyata kaliteli telefon veya bilgisayarlar alabiliriz ama artık akıl mı edemiyorlar yoksa işlerine mi gelmediğinden işlerimizi çürük bilgisayarlarda halletmeye çalışıyoruz :S Ya da şu "meşhur" apple uygun fiyata workstation notebook çıkarsaydı rahat rahat işimizi görüyor olurduk. Neyse kısmet diyelim...
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Elektroterm 7 yıl
Amoled'i kullanmayı kendine yediremiyor tabi 2. ve 3. sınıf ekran teknolojileriyle debelenip duruyor.
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engurlu 7 yıl Elektroterm
Elektroterm
Amoled'i kullanmayı kendine yediremiyor tabi 2. ve 3. sınıf ekran teknolojileriyle debelenip duruyor.

Samsung un en büyük kozu süper amoled ekran..Apple kendine yedirip talip olsa bile avucunu yalar diye düşünüyorum :)
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Batuist 7 yıl Elektroterm
Elektroterm

Amoled'i kullanmayı kendine yediremiyor tabi 2. ve 3. sınıf ekran teknolojileriyle debelenip duruyor.

appleın hiçbir zaman 2. sınıf ürün kullanacağını zannetmem. hele hele 3. sınıf mümkün değil. apple kullanıcıları bunu çok iyi anlar. appleın da kendine has kalite sınırları var ben samsungun s amoled ekranlarının iphonedaki kadar net görüntü verdiğini düşünmüyorum. özellikle s amoled ekranlarda alt piksellerdeki karışıklık görüntünün çok net olmasını engelliyor ve bazı beyaz renk sınırlarında mavimsi bir görüntü oluşuyor. tabi çokta kötülenecek bir tarafı yok sonuçta kişisel fikrim çok iyi ekranlar ama yinede iphone ekranıyla yanyana getirince iphone ekranı bariz üstün gelir diye düşünüyorum.. ama söz konusu kontrast değerlerine gelince pil tüketimine gelince s amoled ağır basıyor. artı 326ppi değerine ulaşabilmiş değil amoled plus. yani zannediyorum ki samsung "s amoled plus" paneli 326ppi değeriyle üretebilse samsungtan panel alabilir ama bugün yüksek ppi değerlerine çıkan amoled paneller "plus" versiyonları değil.. açıkcası bir iphone ekranı zaten oldukça tatmin edici bir ekrana sahip hiç değiştirmese bile olur ama söz konusu daha düşük maliyet ve güç tüketimi olunca karar aşamasında tercih o yönde verilebilir. ama asla 2. yada 3. sınıf bir panele geçmesi mümkün değil..
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huseyincarnege 7 yıl
başlıcam bu teknojiye bi yerinde dur durmadan bişey cıkıyo valla şu biletende bişey cıkmadı 73 yaşında amcaözendim vala 10milyon yanında 1milyon ve 80bin kazanmış:)
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Sharparrow 7 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

başlıcam bu teknojiye bi yerinde dur durmadan bişey cıkıyo valla şu biletende bişey cıkmadı 73 yaşında amcaözendim vala 10milyon yanında 1milyon ve 80bin kazanmış:)

teknoloji yerinde mi dursun? bu nasıl bir mantıktır? sanırım televizyonların siyah beyaz olduğu zamanlar daha çok hoşuna giderdi.. niye bu kadar hızlı geliştiki teknoloji neyimizeydi renkli televizyonlar lcd paneller internet di mi???

sen bence yanlış foruma geldin.. burası teknoloji sitesi :))
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Batuist 7 yıl
piyasada henüz denenmemiş bir ürünü apple'ın kullanacağını zannetmiyorum. Bence bu risk olur. amoled ekranlar bugüne dek bir çok alanda kullanıldı bir çok telefonda yer buldu kendine ve çok daha gelişmiş bir tecrübesi bulunan bir teknoloji. hiçbir tecrübeye sahip olunmayan ve adını bile ilk defa duyduğum bir ekran tipini zamanın en fazla satan tablet bilgisayarında kullanarak bu şöhretini riske atacağını zannetmiyorum. yani bu ekranların 2 senelik kullanımdan sonra ne olacağı belli bile değil.. yada bellidir belkide yinede hiç mantıklı gelmiyor bana. illede arka aydınlatmaya sahip olmayan bir teknoloji arıyorsa samsungun kapısını çalsın ve amoled ekranlara çevirsin yüzünü.
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DH Misafiri 7 yıl
Iphone haberi olunca sineğin bacağından yağ çıkartan sitemiz aynı araştırmayı başka alanlara da kaydırsa ya
öyle olabilir böyle olabilir, şöyle bir dedikodu çıktı, acaba mı?
Bu ne palavra atlatma habercilik yeter bee
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turbo-powwer 7 yıl
IGZO ekran neymiş bir araştıralım bakalım...
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createemir 7 yıl
Ya arkadaş bıktım şu ekran haberlerinden.Önceden bi emek var diye bişey demiyodum ama artık gına geldi.Neymiş retina ekran kullanabilirmiş neymiş iGZO ekran kullanabilirmiş.Sonuçta ekrana görüntü gelmiyo mu ? Sonuçta işimzi görmüyo mu ? Hem retina ekran kullanırlarsa nasıl performans alıcaklar ? 2048x1536 piksel olursa SGX543MP4+ bile olsa Tegra 3 bile olsa güzel bir performans alamassınki.
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engurlu 7 yıl
O puslu soluk retinadan iyi olur inşallah..
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Player ONE 7 yıl engurlu
engurlu

O puslu soluk retinadan iyi olur inşallah..


O ekran puslu soluk değil doğalı öyle zaten resmin.


Siz alışmışsınız superamoledin sahte şekerci dükkanı gibi abartılı sature renklerine farkına varmıyorsunuz artık.

2 telefonu yanyana tutun aynı resimde mümkünse içinde beyazlar olan doğa manzarası olsun ve parlaklıkları

sona kadar açın sonra buraya tekrar yazın .
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