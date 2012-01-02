Apple yeni ürünlerinde IGZO ekranlar kullanabilir

Son dönemlerde gittikçe artan yeni iPad modelinde Retina Display kullanılacağına dair iddialara bir yenisi de Apple'ın kullanacağı panel teknolojisi hakkında eklendi. iOS ürünlerinde hali hazırda IPS (in-plane switching) panel teknolojisi kullanan Apple, bu yıl ki ürünlerinde IGZO (indiyum galyum çinko oksit) panel teknolojisi kullanabilir.





Apple'ın tedarik zincirindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre 178 derecelik açıya kadar sorunsuz ve yüksek kalitede görüş açısı sunan IPS panellerin yerine kullanılacak IGZO panel teknolojisi ile iOS cihazlarında Full HD görüntü kalitesi yakalanmış olacak. Ekstra bir aydınlatma kaynağı veya gücü de gerektirmeyen IGZO paneller maliyeti de oldukça düşürüyor. Bu bakımdan Apple'ın tercihi bu yönde olabilir.





Apple'ın iTV dedikodularında olduğu gibi ilk olarak yeni iPad modelinde kullanacağı IGZO panellerini Sharp firmasına ürettirecek. Sharp büyük ekran üretiminde kullandığı bantların bir kısmını küçük ve orta ölçekli IGZO ekranların üretimine ayırmış durumda. Firma kendisine ait Galapagos tabletlerinde de bu yıl IGZO ekran kullanmaya başlayacak. Apple aynı zamanda Sharp firmasına önemli bir miktar yatırım da yaptı ve panel üretimini bu sayede daha ucuza getirebiliyor.





Tayvanlı pek çok düz panel üreticisi IGZO panel üretimi için uygun tesislere sahip. Ancak piyasada yeterli talep olmadığı için fazla üretim yapılmıyor. Apple'ın muhtemel bir IGZO panel tercihi elbette bu firmalarında üretim bantlarını açmasına neden olacak.