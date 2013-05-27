Apple-1 rekor fiyata alıcı buldu

Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında üretilen ve o zamanda 666 dolara satılan Apple-1, Almanya'da yapılan bir müzayede kapsamında 666 bin dolarlık rekor fiyatla alıcı buldu. İsmi açıklanmayan Asyalı bir girişimcinin eline geçtiği belirtilen Apple-1 yanında, ayrıca Steve Jobs tarafından hazırlanmış bir iş mektubu da verildi.





Müzayede öncesi Uwe Breker tarafından 40 bin dolara satın alındığı ve tamir edilerek satışa uygun hale getirildiği belirtilen Apple-1, Breker tarafından Amerikan rüyasının süper bir sembolü olarak gösteriliyor ve bilgisayarın ana kartı üzerinde Steve Wozniak'ın imzası yer alıyor.

Daha önce bir bilgisayar için açık attırmada verilen en yüksek fiyatın 26 bin dolar olduğu da öğrenilen bilgiler arasında.

http://www.pocket-lint.com/news/121284-apple-1-sells-for-record-666-000