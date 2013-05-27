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Apple-1 rekor fiyata alıcı buldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
39
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple-1 rekor fiyata alıcı buldu
Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından 1976 yılında üretilen ve o zamanda 666 dolara satılan Apple-1, Almanya'da yapılan bir müzayede kapsamında 666 bin dolarlık rekor fiyatla alıcı buldu. İsmi açıklanmayan Asyalı bir girişimcinin eline geçtiği belirtilen Apple-1 yanında, ayrıca Steve Jobs tarafından hazırlanmış bir iş mektubu da verildi.

Müzayede öncesi Uwe Breker tarafından 40 bin dolara satın alındığı ve tamir edilerek satışa uygun hale getirildiği belirtilen Apple-1, Breker tarafından Amerikan rüyasının süper bir sembolü olarak gösteriliyor ve bilgisayarın ana kartı üzerinde Steve Wozniak'ın imzası yer alıyor.
Daha önce bir bilgisayar için açık attırmada verilen en yüksek fiyatın 26 bin dolar olduğu da öğrenilen bilgiler arasında.

http://www.pocket-lint.com/news/121284-apple-1-sells-for-record-666-000 Yorum Yaz
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1OOOOOO 6 yıl en beğenilen
iddia ediyorum çoğu üniversitedemizde o resimdeki alet yapılamaz
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CommandPrompt 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

666 bin dolara alabileceği bilgisayar(lar)ı düşünün bir.

Bende şuan 30bin euro civarına motor alma planları içindeyim, çevremde bazı kişiler,"oğlim araba al la,motora o para verilir mi,kaç araba alırsın la" diyor. Akrabalığınız var mı ?


Bunu alan kişi,BF4 oynama çabasında değil,bu bir tarih,o zaman müzedeki taşların,toprağın değerlerine de,"ne çakıllar alırız,of kamyon kamyon. Hele onlarla ne evler yapılır." diyelim
V4LKyR666 bin dolara alabileceği bilgisayar(lar)ı düşünün bir.Bende şuan 30bin euro civarına motor alma planları içinde...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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acmtncy 6 yıl
picasso'nun yaptığı resimleri 7 yaşındaki çocuklar yapıyormuşmuş.o resimlerin 10'da 1'ini bunu diyen adamlar yapsın da görelim. memlekette böyle düşünceler yüzden doğru düzgün sanatçı yetişmiyor. bu gidişle daha çoook uzun yıllar da yetişmeyecek maalesef.
picasso'nun yaptığı resimleri 7 yaşındaki çocuklar yapıyormuşmuş.o resimlerin 10'da 1'ini bunu diyen adamlar yapsın da görelim. memlekette böyle düşünceler yüzd...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Rubisco 6 yıl
Şu en çok artıyı alan arkadaşım, az biraz araştırsaydın bu ilk cihaz nasıl bişeymiş diye. Az biraz bilgisi olan birinin okulları gereksiz yere küçümsememesi gerektiğine kanaat getirirdin belki o zman.
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savinelli 6 yıl
Apple ürünü işte, zamanla değer kaybetmiyor :D
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carter 6 yıl
Telefonlarınızı saklayın beyler. İlerde torunlarınız bu şekilde zengin olabilir.
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digimon52 6 yıl

666
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CAK! 6 yıl digimon52
digimon52


666


Haberi okuyunca benimde dikkatimi çekti.
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veteriner69 6 yıl
Burda bahsedilen "daha önceki en yüksek rakkam olan 26 bin dolar" müzelik bilgisayarlar için söylenen bir rakkam.
Bu arada 1986 yılının Süper bilgisayarı "CRAY 2" nin fiyatı 22 milyon $ dı o zaman.
25 yıl sonra çıkan iPad 2 bu Cray 2 süper bilgisayarının 2/3 ü kadar güçlüydü ve fiyatı 500 $ idi. 25 yılda fiyatı 44.000 de 1'e düşmüş:
Kıssadan hisse: Bu günün süper bilgisayarı yarının tableti.
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veteriner69 6 yıl
Bu arada Şu anda Dünya'nın en güçlü Süper Bilgisayarı: TITAN
200 dolap ve 18.688 düğümden oluşuyor (Düğüm: CPU+GPU)
AMD 16 çekirdekli Opteronlar + NVIDIA tesla k20

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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veteriner69 6 yıl
Pachenkov
Tabloya 1,000,000$ veriliyorsa bu bilgisayarda o parayi hakeder. En azından 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği birsey değil. Evet bu da benim sanat anlayışım, kimse gelipte bana Picasso yaptı diye uçuk kaçık fiyattaki saçma sapan eserleri* savunmasın.

Sanat kavramının halk anlayışı versiyonunu temsil ediyorsunuz.
Biraz daha derinlik lazım bazı şeylerin değerini anlayabilmek için.
Kenan Evren'de benzer şeyler söylemişti picasso sergisini gezerken. :
- Bunları ben de çizerim noolcak ki?
1 Yanıt Yanıtla
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Carfreak 6 yıl veteriner69
veteriner69
Pachenkov
Tabloya 1,000,000$ veriliyorsa bu bilgisayarda o parayi hakeder. En azından 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği birsey değil. Evet bu da benim sanat anlayışım, kimse gelipte bana Picasso yaptı diye uçuk kaçık fiyattaki saçma sapan eserleri* savunmasın.

Sanat kavramının halk anlayışı versiyonunu temsil ediyorsunuz.
Biraz daha derinlik lazım bazı şeylerin değerini anlayabilmek için.
Kenan Evren'de benzer şeyler söylemişti picasso sergisini gezerken. :
- Bunları ben de çizerim noolcak ki?

2 üstteki mesaj benim sanat anlayışımdir. Ve o tabloda görülen sanat anlayışını batının kendini yüceltmek için yaptığı hurafeler olarak görüyorum. Picasso yetenekli bir sanatçıydi ama sokakta tablolarını yakarak ısınıyordu. Adamın tabloları öldükten sonra para etti. Batı'da madem böyle bir sanatçıyı hibe ettik en azindan kalanlarla durumu kurtaralim diye eserlere anlam yükleyip uçuk fiyatlara sattı. Nasıl kağıda birsey karalarsin sonra o çizdiğini birşeye benzetirsin aynı hesabı da siz yaşıyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum, bana göre diğer insanlar fazla entel ve modern olma düşkünü, onlara görede ben yontulmamis odunum. Benim düşüncem budur.
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Steve Jobs 6 yıl
Personal Computing'in atasi!
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mert1907 6 yıl
Benim 12 yıllık P4 1.8 işlemcili, 768 MB Ram'li makinayı hala kullanıyorum ve bellimi olur 10 sene sonra belki bende aynı fiyata alıcı bulurum :D
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KaleyDeskop 6 yıl
mario oynatsın yeter
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Rust in Peace 6 yıl
Pachenkov
Tabloya 1,000,000$ veriliyorsa bu bilgisayarda o parayi hakeder. En azından 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği birsey değil. Evet bu da benim sanat anlayışım, kimse gelipte bana Picasso yaptı diye uçuk kaçık fiyattaki saçma sapan eserleri* savunmasın.

Sanırım siz de ucubecilerdensiniz
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