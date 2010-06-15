Apple, Mac OS X 10.6.4'ün 10F569 derlemesini yayınladı

Son WWDC etkinliğinin iOS ağırlıklı geçmesinin ardından yılda iki kez geliştirici konferansı düzenleyeceği konuşulan Apple, Mac OS X üzerinde çalışmaya devam ediyor. Nisan ayından bu yana Mac OS X 10.6.4'ün çeşitli derlemelerini geliştiricilere sunan Cupertino'lu sistemin 8.derlemesi olan 10F569'u geliştiricilere sundu. Son birkaç derleme olduğu gibi bu derlemede de geliştiricilerin grafik sürücüleri, SMB, USB, Voice Over, ve VPN üzerine yoğunlaşmaları istenmiş.

Snow Leopard'ın en büyük güncellemesi 10.6.4'ü en son Mart ayında yayınlayan Apple'ın 10.6.4'ü WWDC'de son kullanıcıya sunması bekleniyordu.