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Apple, Mac OS X 10.6.4'ün 10F569 derlemesini yayınladı

8 yıl
9,8b
1
4
iPad
Shady
Haber Editörü
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Son WWDC etkinliğinin iOS ağırlıklı geçmesinin ardından yılda iki kez geliştirici konferansı düzenleyeceği konuşulan Apple, Mac OS X üzerinde çalışmaya devam ediyor. Nisan ayından bu yana Mac OS X 10.6.4'ün çeşitli derlemelerini geliştiricilere sunan Cupertino'lu sistemin 8.derlemesi olan 10F569'u geliştiricilere sundu. Son birkaç derleme olduğu gibi bu derlemede de geliştiricilerin grafik sürücüleri, SMB, USB, Voice Over, ve VPN üzerine yoğunlaşmaları istenmiş.

Snow Leopard'ın en büyük güncellemesi 10.6.4'ü en son Mart ayında yayınlayan Apple'ın 10.6.4'ü WWDC'de son kullanıcıya sunması bekleniyordu.


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shpynx 8 yıl
vmware ws 7 üzerinde os x kurabiliyorsun. birkaç ayar ve başlantabilmek için iso dosyası gerekiyor sadece.
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hardtracker 8 yıl
vmware in mac surumu ayri,fusion olarak geciyor.
pc surumune mac os kuramiyorsunuz.
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deejaycluber 8 yıl
Wmware araştır
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almila1299 8 yıl
Mac'i bir türlü diz üstü PC'me kuramadım nasıl yapcaz bu işi, bilen varsa bir el atsın arkadaşlar.
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