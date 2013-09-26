Apple'a Brezilya'dan iyi haber: iPhone isim hakkı sorunu çözüldü

Apple'ın bir süredir başını ağrıtan brezilya'daki iPhone'un isim hakkı sorunu için karar açıklandı.

İsim hakkı krizinden sonra son çare olarak yüksek yargıya başvuran Apple'ın yüzü temyiz sürecinde güldü. Apple'ın başvurusunu inceleyen mahkeme heyetinin kararını açıklayan yargı, Eduardo de Brito Fernandes, INPI'nin iPhone markası üzerinde sadece IGB'nin hak sahibi olduğu yönündeki kararın yanlış olduğuna hükmetti.

INPI'nin iPhone markasının 2007'den bu yana Apple ile özdeşlemiş olmasını göz ardı etmesinin doğru olmadığını söyleyen yargıç, IGB'nin imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu iPhone isminin internet ve Phone kelimelerinden oluştuğunu dikkat çekerken, Apple'ın çok uzun yıllardır "i" harfi ile başlayan özel ürünleri olduğunu söyledi.

Alınan bu kararla birlikte hem Apple'ın hem de IGB'nin iPhone ismini kendi ürünlerinde kullanmasının yolu açılmış oldu. Ancak karar üzerine açıklama yapan IGB, karardan memnuniyetsizliklerini dile getirerek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Yaşanan bu krizle ilgili olarak hatırlanacağı gibi Forbes, geçtiğimiz Mart ayında Apple'ın iPhone isim hakkını satın almak için IGB ile masaya oturduğunu iddia etmişti. Mahkemeden her ne kadar lehine bir karar çıksa da iPhone isimli Android'li bir telefonun pazarda satılma olasılığı Apple cephesinde sorunun süreceği anlamına geldiği için Cuperinolu firmanın IGB ile görüşmeye devam edip, iPhone'un imtiyaz hakkını satın alması olası ve mantıklı görünüyor.

iPhone'un isim hakkı için ilk başvurusunu 2000 yılında yapan ve bu başvurusu Brezilya Endüstriyel Fikri Haklar Enstitüsü (INPI) tarafından 2007 yılında tescillenen IGB, Aralık 2012'ye kadar sessizliğini korumuştu. Ancak IGB geçen yılın sonunda iPhone ismini taşıyan Android'li bir akıllı telefonu duyurmasıyla birlikte tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Apple da harekete geçerek INPI'ye başvurmuştu. Fakat "iPhone" isminin imtiyaz sahibinin IGB olduğuna hükmetmesiyle birlikte INPI'den istediği sonucu alamayan Apple, son çare olarak temyiz mahkemesine başvurmuş ve kararı yüksek yargıya taşımıştı.