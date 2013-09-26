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Apple'a Brezilya'dan iyi haber: iPhone isim hakkı sorunu çözüldü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'a Brezilya'dan iyi haber: iPhone isim hakkı sorunu çözüldü

Apple'ın bir süredir başını ağrıtan brezilya'daki iPhone'un isim hakkı sorunu için karar açıklandı.

İsim hakkı krizinden sonra son çare olarak yüksek yargıya başvuran Apple'ın yüzü temyiz sürecinde güldü. Apple'ın başvurusunu inceleyen mahkeme heyetinin kararını açıklayan yargı,  Eduardo de Brito Fernandes, INPI'nin iPhone markası üzerinde sadece IGB'nin hak sahibi olduğu yönündeki kararın yanlış olduğuna hükmetti.

INPI'nin iPhone markasının 2007'den bu yana Apple ile özdeşlemiş olmasını göz ardı etmesinin doğru olmadığını söyleyen yargıç, IGB'nin imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu iPhone isminin internet ve Phone kelimelerinden oluştuğunu dikkat çekerken, Apple'ın çok uzun yıllardır "i" harfi ile başlayan özel ürünleri olduğunu söyledi.

Alınan bu kararla birlikte hem Apple'ın hem de IGB'nin iPhone ismini kendi ürünlerinde kullanmasının yolu açılmış oldu. Ancak karar üzerine açıklama yapan IGB, karardan memnuniyetsizliklerini dile getirerek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Yaşanan bu krizle ilgili olarak hatırlanacağı gibi Forbes, geçtiğimiz Mart ayında Apple'ın iPhone isim hakkını satın almak için IGB ile masaya oturduğunu iddia etmişti. Mahkemeden her ne kadar lehine bir karar çıksa da iPhone isimli Android'li bir telefonun pazarda satılma olasılığı Apple cephesinde sorunun süreceği anlamına geldiği için Cuperinolu firmanın IGB ile görüşmeye devam edip, iPhone'un imtiyaz hakkını satın alması olası ve mantıklı görünüyor.

 iPhone'un isim hakkı için ilk başvurusunu 2000 yılında yapan ve bu başvurusu Brezilya Endüstriyel Fikri Haklar Enstitüsü (INPI) tarafından 2007 yılında tescillenen IGB, Aralık 2012'ye kadar sessizliğini korumuştu. Ancak  IGB geçen yılın sonunda iPhone ismini taşıyan Android'li bir akıllı telefonu duyurmasıyla birlikte tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Apple da harekete geçerek INPI'ye başvurmuştu. Fakat "iPhone" isminin imtiyaz sahibinin IGB olduğuna hükmetmesiyle birlikte INPI'den istediği sonucu alamayan Apple, son çare olarak temyiz mahkemesine başvurmuş ve kararı yüksek yargıya taşımıştı.


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DraGonS 6 yıl en beğenilen
fatihhtc2
Çok sorun ederlerse Apple IGB yi satin al olay cozulsun :D

fatihhtc2 sorunu çözdü beyler dağılın...
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lansker 6 yıl
İyi haber: çok sevindim apple adına... Banane mk applenin sevimesinden. Sanki milletin yüzünü güldürdü. Telefion çıkar türkiyede 3000 tl üzeri sat... Beter ol inşallah...
İyi haber: çok sevindim apple adına... Banane mk applenin sevimesinden. Sanki milletin yüzünü güldürdü. Telefion çıkar türkiyede 3000 tl üzeri sat... Beter ol ...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: Avienova
Yoruma bak. O fiyati senin kendi milletinden olan kan emici sozde kendine Turk diyenler koyuyor. Elin Amerikalisina kalsa bu cihazi 1200liraya aliriz. Ama bizim doymayan devletimiz ve kan emici milletimiz buna musade edermi

Telefon alınca bir statü kazandığını sanan sivri zekalar gidip 3000 lira verip almasa, o fiyata satan da olmaz. Adam "İlk ben getiririm, 3-4000 liradan da satarım, nasılsa alan hıyarlar var" diye getiriyor. Alıcı var ki getiriyor. Yoksa normal fiyatı 2000 ise o fiyattan satılır zamanı gelince...
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Aimstein 6 yıl
Fazla sorun olmaz Amerika şirketlerinin ezici gücü...
IGB yanlış bilmiyorsam brezilya içinde faaliyetlerini sürdüren bir şirket ne kadar olabilirki ?
Dünyada satış rekoları kıran bir şirkete karşı ne yapabilir ?
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Rubisco 6 yıl
Uluslararası büyük şirketlerin ezici gücü. Anca o kadar dayanabildi Brezilya. Geçmiş olsun.
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lansker 6 yıl
İyi haber: çok sevindim apple adına... Banane mk applenin sevimesinden. Sanki milletin yüzünü güldürdü. Telefion çıkar türkiyede 3000 tl üzeri sat... Beter ol inşallah...
1 Yanıt Yanıtla +5
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Avienova 6 yıl lansker
lansker
İyi haber: çok sevindim apple adına... Banane mk applenin sevimesinden. Sanki milletin yüzünü güldürdü. Telefion çıkar türkiyede 3000 tl üzeri sat... Beter ol inşallah...

Yoruma bak. O fiyati senin kendi milletinden olan kan emici sozde kendine Turk diyenler koyuyor. Elin Amerikalisina kalsa bu cihazi 1200liraya aliriz. Ama bizim doymayan devletimiz ve kan emici milletimiz buna musade edermi
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swat882 6 yıl
İğrenç amerikalıllar kaybedecek ha !!!

aynısı amerikalı bir firmaya olsa idi durum ne olurdu bir düşünün?

bırakın artık şu amerikalı şirketleri yüceltmeyi
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fatihhtc2 6 yıl
Tamam dovmeyn :)
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multiTYRT 6 yıl



Edit: Şirketi alsın diyenler, Şirketi satın alınca sadece isim hakları değil bütün mühendisler kadrosu da geliyor, Apple'ın elinde en donanımlı mühendis kadrosu varken ne yapsın onları. Biraz düşünerek yazınız lütfen
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daedlus 6 yıl
Herifler bir de utanmadan karardan memnun değilmiş
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DH Misafiri 6 yıl
Haber başlığı Apple içi yazışması gibi olmuş. İyi haber Tim, sorunu çözdük.
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ReDComrade 6 yıl
Ne kadar oğlum bu IGB ?
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DraGonS 6 yıl en beğenilen
fatihhtc2
Çok sorun ederlerse Apple IGB yi satin al olay cozulsun :D

fatihhtc2 sorunu çözdü beyler dağılın...
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