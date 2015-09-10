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Apple'a Sony'den cevap gecikmedi

3 yıl
9,4b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'a Sony'den cevap gecikmedi

Apple'ın dün gerçekleştirdiği lansmanın yankıları sürerken, rakip firmalardan da yavaş yavaş ilk tepkiler gelmeye başladı. Kullanım süresi konusunda iddialı cihazlara sahip olan Sony, Apple'ı Siri üzerinden vurdu.

Siri'ye soru soruyormuş mizanseninde iki görsel hazırlayan Sony, bir tanesinde batarya ömrü konusunda bir soru soruyor ve aldığı cevap Sony'ye geçiş yapın oluyor. İkinci görselde ise bu kez Sony'ye soru soruluyor ve cevap ikili sistemde Oyun Başlasın oluyor. Diğer bir görselde ise yine iOS kullanıcılarının Sony'ye geçiş yapması tavsiye ediliyor. 

iPhone 6S serisinin önceki nesle göre batarya konusunda bir iyileştirme sunmuyor oluşu anlaşılan Sony'yi harekete geçirdi. Firma Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium lansmanında kullanım süresinin iki gün olduğunun ısrarla üzerinde durmuştu. 

Apple'ın iPhone 6S lansmanında pek çok yenilik tanıtması ancak bu yeniliklerin benzer bir şekilde diğer üreticilerde de yer alıyor oluşu bu tür mizah paylaşımlarının yapılmasına neden oluyor. Muhtemelen pek çok rakip firma benzer paylaşımlar yapacaktır.  
Apple'a Sony'den cevap gecikmedi
 
Apple'a Sony'den cevap gecikmedi
 

http://www.phonearena.com/news/Sony-asks-Siri-about-battery-life-on-the-new-iPhones-suggests-users-to-switch-to-Xperia_id73610 Yorum Yaz
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mail_er 3 yıl en beğenilen E30a Biner Yan Yan Gider
E30a Biner Yan Yan Gider

4K Ekran ile pil ömrü sunabildiğini zannetmek ? Muhahahahahah

O, 4K ekran ile dahi pil ömrü sunabilmek aslında
E30a Biner Yan Yan Gider4K Ekran ile pil ömrü sunabildiğini zannetmek ? MuhahahahahahO, 4K ekran ile dahi pil ömrü sun...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Statistik 3 yıl
Sonynin gondermesi cok zekice ve komik olmus, Appleinki ise her zaman gibi, hic komik degil, adamlar saka yapmayi bilmiyor, nasil daha fazla koyun kandiririz dusuncesindeler hep
Sonynin gondermesi cok zekice ve komik olmus, Appleinki ise her zaman gibi, hic komik degil, adamlar saka yapmayi bilmiyor, nasil daha fazla koyun kandiririz du...
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Yanıtla +22
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bkaakco 3 yıl
Sony'i destekliyorum bu konuda.
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melo1903 3 yıl
MegaWolt38

iPhone kullanıcısı olarak evet pil Xperia ya göre düşük, 6+ yı saymazsak.Ama ios kullanıcısı ve yıllarca android kullanmış birisi olarak asla ve asla android denen rezilliğe dönmem. İsterse bir hafta gitsin şarjı hiç önemli değil. İstemeyen kullanmaz, bok atmanın alemi yok. Karşılıklı atışmalar güzel ama Sony yavrum kıçın yiyorsa otur sen yaz bir işletim sistemi de görelim. Zaten apple ı kendi ve değişilmez yapan ios tur. Kullanmayan da bilemez bunu.



haykırarak gülesim geldi .
bir ios işletim sistemli telefonum olmadı(tercih meselesi) ama olan çok arkadaşım oldu ...

Android denen rezillikte hergün binlerce uyguluma geliştirilmekte olup hertürden gelişime açık kaynaklı bir işletim sistem ....

android denen reziliği o kadar az insan kullanır dünyada çok az bir kesime hitap eder yaklaşık sayısı da 2013 e göre 1 milyar civarıydı :)

rezilliğe göz yumuyor yahu bu insanlar (çok acayip değil mi)

birde iosa bakalım mı (yere göğe sığdırılmayan fakat bencillikten öteye gitmeyen o müthiş sistem)

özelleştirmeye kapalı olan sistem sadece basit sistem yapısı ve kullanım kolaylığı sayesinde günümüzde popilaretisi revaşta bir cihaz olmasına karşın cihazın kullanıcısını iplemez tavırlar takınması bence saçmalığın daniskasıdır.

bluetooth açtım müzik yollayayım panpa yok olmaz sen androidsin : )

vayy o uygulama yeni mi ne güzelmiş , google marketten indirdim (kendi storeunda ücretli) :)


jailbreak yap pampa telefonun havalı olur : )

müzik atacaksın itunes tanıt yoksa müzikleri yüklemem haaaa :)


pampa peki kablo şarj kablosu data kablosu aaaa orjinal olacak yoksa çalıştırmam ....

daha düne kadar mp3 zil sesi yapamayan yazılımdan bahsediyoruz ....

şimdi bu kadar çıkarcı bir firmanın müşterilerini kısıtlamasımıdır rezillik olan yoksa anonim olarak kendinizn dahi geliştirebileceğiniz açık kaynaklı kod olmasımıdır??

sony samsung htc lg vs android kullanıyor yani işletim sistemi gibi aynı bilgisayrda linux windows mac sistemleri gibi benim seçimim özgürlükten yanadır.benim seçimim android&sony

yoksa olay 20 mp lik kamera veya 2 gün giden şarj olayı değil (bunlar sony e has bu sony i neden seçtiğimdir androidi değil)
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Super Santorelli 3 yıl
Apple rütbesini bilsin,Sony teknoloji üretip,patent alırken Apple daha piyasada paçalı don ile geziyordu.. :)
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BekirTemel 3 yıl
Apple batarya konusunda dalgaya alınmayı halen hak ediyor bence.
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darkshine666 3 yıl
Xperia z bile Android m alacak
Daha ne olsun
Kralsın sony
Burjuvasın Apple
Çöpsün samsung
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Valla ağır bir apple fanı olarak diyorum ki; 6s gerçekten çöp olmuş. Küfür eder gibi hala 16gb insaf yahu.
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SonGazi 3 yıl
Sony eurasia resmi garantili türkiye cihazından aldım kutu içinde arızalı çıktı.
Servise verdik deişim kararı çıktı sony 3 aydır cihazımı göndermiyor.
Para iademide yapmıyor. Birdaha sony mi asla.
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yimmasabi 3 yıl
Hehehe o binary 1010 i çevirince "Game on." diye bişi de çıkıo :D
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fthkn 3 yıl
Apple bir ilizyon yaratıyor ve kullanıcılar o ilizyon içinde huzurlu hissediyorlar. Gerçekten İOS'un sağlamlığı ve düzenliliğini sömürüyorlar. Bu konuda dünyanın her yerinden insanlarla konuşmalarım geçti. Nerdeyse hepsinin inandığı ilizyonlardan en dikkat çekici olanı İOS'un fazla ram'e gereksinim duymamasıydı. İOS ram'e gereksinim duymuyor bu bir gerçek ama kullanıcı gereksinim duyuyor. Bu çok büyük çaplı bir ilizyon.
Ben İphone'lardaki işlemcilerin de bu ilizyonun parçası olduğunu düşünüyorum. bir sürü benchmark test yapıyorlar dünyanın en güçlü işlemcisi diyorlar falan. İOS dışında bir sistemde denemişler mi ki bunu söylüyorlar. Qualcomm işlemcileri Android Blackberry ve Windows Phone OS gibi bütün platformlarda çalışıyor ve çok geniş fikir veriyor başarım konusunda. Apple ve İphone için böyle bir şey hiçbir şekilde geçerli değil. Kıyaslama yapamıyorsunuz. Herkes micro usb kullanıyor hatta micro usb 3 kullanıyor ama Apple onu bile kullanmayı reddediyor. Tuhaf gerçekten. Kimse çıkıp da İOS İphone İpad konusunda kesin ve belirgin düşüncelerimiz var diyemez. Aynı bileşenin en az iki platformda bulunması halinde kıyaslama mümkündür.
Ben ilizyonlardan hoşlanırım keyifle izlerim ama gösterinin sonunda işin arka yüzünü de ne olursa olsun öğrenmek isterim. Buna izin vermeyen ilizyoniste de çok kızarım ama sonunda yine de öğrenirim. O yüzden Apple bir ilizyonist ve İOS da bir ilizyon gösterisidir. Bir de çok popüler diye Antutu testini de İOS'a yamadılar. Ne anlamı varsa bilmiyorum. Sanki İos en az bir bileşen bakımından android ya da blackberry gibi platformlarla ortak bir özellik taşıyormuş gibi. Komik gerçekten.
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alp0007 3 yıl
Android, IOS tartışması sıktı artık. Bence bu konuda ikisinide kullanmış kişiler yorum yapsın. Zaten Diğerlerinin yazdıkları cahil yorum olarak gözüküyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Apple satıyorda ne oluyo herşey çok satmakla satamamakla olmuyor ki amerikakılar sadece kendi alsa apple ı asya avrupa firmalarınin satışına bedel zaten
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Das Boot 3 yıl
Güldüm
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