Apple'a Sony'den cevap gecikmedi

Apple'ın dün gerçekleştirdiği lansmanın yankıları sürerken, rakip firmalardan da yavaş yavaş ilk tepkiler gelmeye başladı. Kullanım süresi konusunda iddialı cihazlara sahip olan Sony, Apple'ı Siri üzerinden vurdu.





Siri'ye soru soruyormuş mizanseninde iki görsel hazırlayan Sony, bir tanesinde batarya ömrü konusunda bir soru soruyor ve aldığı cevap Sony'ye geçiş yapın oluyor. İkinci görselde ise bu kez Sony'ye soru soruluyor ve cevap ikili sistemde Oyun Başlasın oluyor. Diğer bir görselde ise yine iOS kullanıcılarının Sony'ye geçiş yapması tavsiye ediliyor.





iPhone 6S serisinin önceki nesle göre batarya konusunda bir iyileştirme sunmuyor oluşu anlaşılan Sony'yi harekete geçirdi. Firma Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium lansmanında kullanım süresinin iki gün olduğunun ısrarla üzerinde durmuştu.





Apple'ın iPhone 6S lansmanında pek çok yenilik tanıtması ancak bu yeniliklerin benzer bir şekilde diğer üreticilerde de yer alıyor oluşu bu tür mizah paylaşımlarının yapılmasına neden oluyor. Muhtemelen pek çok rakip firma benzer paylaşımlar yapacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Sony-asks-Siri-about-battery-life-on-the-new-iPhones-suggests-users-to-switch-to-Xperia_id73610