Apple'a patent ihlalinden dolayı tazminat cezası gelebilir

WARF 2008 yılında Intel'i de aynı konudan dolayı mahkemeye vermiş ancak iki firma daha sonra kendi aralarında anlaşmıştı. Apple için daha kötüsü WARF'ın Apple A9 ve A9X yongasetleri için de dava açmış olması. Eğer ilk patent davasındaki tazminat onanırsa ikinci dava için de yine tazminat gündeme gelecek.

http://www.reuters.com/article/2015/10/13/us-apple-wisconsin-patent-idUSKCN0S72T320151013

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Bir dönem yoğun bir şekilde Samsung ile patent kavgası gündeme gelen Apple teknolojilerini korumaya çalışırken, zaman zaman farklı grupların teknolojilerini de izinsiz bir şekilde kullandığı oluyor. Devam eden bir patent davasında Apple yüklü bir meblağ tazminat ödemeye mahkum edilebilir.Wisconsin Üniversitesi'nin patent koruma bölümü olan Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), geçtiğimiz yıl Apple'ın bazı yongasetlerinde kendisine ait bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Dava sonucunda Apple'ın patenti izinsiz kullandığı kararına varıld.WARF'ın sözkonusu patenti 1998 yılına kadar gidiyor ve yongalarda verimliliği sağlayan özel bir teknolojiyi kapsıyor. Apple'ın bu patenti A7, A8 ve A8X yani 64-bitlik yongasetlerinde ihlal ettiği öne sürülüyor.Apple dava sürecinde ABD Patent Ofisi'ne başvurarak sözkonusu patentin geçersiz sayılması için yoğun çaba sarfettiği ancak ofisin bu talebi geri çevirdiği ifade ediliyor. Ofis patenti iptal etmeyince mahkemenin kararı da kaçınılmaz oldu.Dava kapsamında 862 milyon dolar civarında bir tazminat cezasının çıkabileceği belirtiliyor. Mahkeme ilk etapta patentin geçerliliğini ve Apple'ın bu ihlale konu olan cihazlarından ne kadar gelir elde ettiğini araştıracak. Sonrasında ise Apple'ın bu patenti isteyerek mi yoksa bilmeden mi ihlal ettiği tespit edilecek. Eğer bilerek ve isteyerek ihlal ettiyse tazminat meblağı artabilecek.