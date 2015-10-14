Apple'a patent ihlalinden dolayı tazminat cezası gelebilir

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Bir dönem yoğun bir şekilde Samsung ile patent kavgası gündeme gelen Apple teknolojilerini korumaya çalışırken, zaman zaman farklı grupların teknolojilerini de izinsiz bir şekilde kullandığı oluyor. Devam eden bir patent davasında Apple yüklü bir meblağ tazminat ödemeye mahkum edilebilir.
Wisconsin Üniversitesi'nin patent koruma bölümü olan Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), geçtiğimiz yıl Apple'ın bazı yongasetlerinde kendisine ait bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Dava sonucunda Apple'ın patenti izinsiz kullandığı kararına varıld.
WARF'ın sözkonusu patenti 1998 yılına kadar gidiyor ve yongalarda verimliliği sağlayan özel bir teknolojiyi kapsıyor. Apple'ın bu patenti A7, A8 ve A8X yani 64-bitlik yongasetlerinde ihlal ettiği öne sürülüyor.
Apple dava sürecinde ABD Patent Ofisi'ne başvurarak sözkonusu patentin geçersiz sayılması için yoğun çaba sarfettiği ancak ofisin bu talebi geri çevirdiği ifade ediliyor. Ofis patenti iptal etmeyince mahkemenin kararı da kaçınılmaz oldu.
Dava kapsamında 862 milyon dolar civarında bir tazminat cezasının çıkabileceği belirtiliyor. Mahkeme ilk etapta patentin geçerliliğini ve Apple'ın bu ihlale konu olan cihazlarından ne kadar gelir elde ettiğini araştıracak. Sonrasında ise Apple'ın bu patenti isteyerek mi yoksa bilmeden mi ihlal ettiği tespit edilecek. Eğer bilerek ve isteyerek ihlal ettiyse tazminat meblağı artabilecek.
WARF 2008 yılında Intel'i de aynı konudan dolayı mahkemeye vermiş ancak iki firma daha sonra kendi aralarında anlaşmıştı. Apple için daha kötüsü WARF'ın Apple A9 ve A9X yongasetleri için de dava açmış olması. Eğer ilk patent davasındaki tazminat onanırsa ikinci dava için de yine tazminat gündeme gelecek.
http://www.reuters.com/article/2015/10/13/us-apple-wisconsin-patent-idUSKCN0S72T320151013 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın yaptığı itlik ise, Samsung'un yaptığı it oğlu itlik.
Durum bundan ibaret.
Apple da Samsung da babamın oğullarından herhangi birisine ait değil ama teraziye koyduğum zaman birisi diğerinden bariz farklarla ayrılıyor.
İyi forumlar.
Neden mesaj eksi manyağı olmuş anlamadım. Ben de aynı fikirdeyim. Samsung S6 tanıttığında biraz güncel bir örnek vermek gerekirse direk dünkü yerli otomobil - cadillac olayı gibi olmuştu. Tasarımı tamamen iphone 6dan araktı. Telefoncularda millet ikisini eline alıp gülüyordu resmen. İki patent ihlali arasında dağlar var desek bile az gelir.
Kardeş köleleştirmiş dedin de ;
Daha bugün forumda imac'in profesyonel kullanım için olduğunu, profesyonel kullanıcıların tercihi olduğunu iddia eden vardı.
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