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Apple'da Tim Cook rüzgarı esmeye başladı

7 yıl
7,6b
1
54
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'da Tim Cook rüzgarı esmeye başladı
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Otoriteler tarafından son on yılın yöneticisi yakıştırmasına mazhar olan Steve Jobs'ın Ağustos ayının son döneminde Apple'daki koltuğunu devrettiği Tim Cook, kendi yöneticilik tarzını firmaya ve çalışanlarına yansıtmaya başladı...

İş dünyasının önemli yayın organlarından olan The Wall Street Journal'ın firmaya yakın isimlerinden aldığı bilgiye göre Tim Cook'un Apple üzerindeki etkisinin arttığının ve Steve Jobs'dan daha farklı yaklaşımlar yapmasının birden fazla örnekleri bulunuyor. Örneğin selefi Jobs'ın ilgilenmediği konularla, örneğin promosyonlar ve kurum içi raporlama yapılarıyla, yakından ilgilenmesi Tim Cook'un Jobs'dan ayrılan en dikkat çekici özelliklerinden biri. Diğer taraftan gerek icra kurulu başkanlığına getirildiğinde gerekse de Steve Jobs'ın vefatında yayınladığı açıklamalarda olduğu gibi belli aralıklarla çalışanlarına gönderdiği elektronik postalara Apple çalışanlarına kastederek "Takım" kelimesiyle başlaması da Tim Cook'un Steve Jobs'a göre çalışanlarıyla daha yakından iletişim kurmaya çalıştığının bir göstergesi. Bunların yanı sıra Tim Cook'un gelmesiyle birlikte bir süre önce uygulamaya konan yardım programı da Tim Cook'un ilk ve onu Steve Jobs'dan ayıran icraatlerinden biri.

Firmaya yakın isimlerin ifadeleri ışığında Jobs ve Cook'un ekonomik konularda da birbirinden ayrıldığını görmek mümkün. Örneğin her çeyrek hızla artan ve 2011 takvim yılının 3.çeyreğiyle birlikte 81.6 milyar dolara yükselen likidite ile ne yapılacağı konusunda Steve Jobs, hisselerin geri alımında kullanılmasına karşı iken; Tim Cook'un geri alım ya da temettü konularına daha sıcak bakıyor. Ayrıca, yeni tepe yöneticisinin 2011 mali yılının 4.çeyrek verilerini açıkladığı telekonferansta likiditenin ne şekilde kullanılacağı konusunda söylediği "Nakit saklamak ya da saklamamak konusunda tutucu değilim." ifadesi de Tim Cook'un konuya yaklaşımını gözler önüne seriyor. Diğer taraftan firmaya yakın isimler Tim Cook'un yatırımcılarla daha çok görüşmeye niyetli olmasını da yatırımcılara karşı Steve Jobs'a göre daha yakın olduğunun göstergesi olarak nitelendirmekte.

Apple'da Tim Cook rüzgarı esmeye başladı
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Fakat bu farklara rağmen birçok isme göre Steve Jobs ile Tim Cook'un temelde ayrıldığı nokta "ürün adamı" konusu. Yukarıdaki yazılanlardan da anlayabileceğiniz gibi Tim Cook, çok daha profesyonel bir yönetici olarak dikkat çekerken; operasyon konusunda ne kadar deneyimli olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Steve Jobs ise, yaptıkları da göz önüne alındığında, sahip olduğu vizyon sayesinde "ürün adamı" olarak dikkat çekiyor ve Jobs'ın son zamanlarında Apple'ın dört yıllık ürün planı üzerinde çalıştığına dair ortaya atılan iddialar da onun "ürün" konusunda kendisine ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor. Ancak Tim Cook'un bu konudaki eksikliğini Apple'ın önemli isimleri Jonathan Ive, Phil Schiller, Scott Forstall gibi yöneticilerin uzmanlığıyla giderebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Operasyon dahisi olarak bilinen Tim Cook, lisans eğitimini Auburn Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği üzerine 1982'de tamamladıktan sonra, yüksek lisans tercihini ise Duke Üniversitesi bünyesindeki Fuqua School of Business'da İşletme'den yana kullanmıştı. 50 yaşındaki Cook 1983 yılında kariyerine IBM'de başladıktan sonra 1994 senesinde buradan ayrılmış ve 1997 yılına kadar Intelligent Electronics'de görev almıştı. Tim Cook, 1998'de Steve Jobs tarafından Apple'a transfer edilmeden önce ise 6 ay kadar Compaq'da çalışmıştı. 2007 yılında Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığına getirilen ve Ağustos 2011 itibariyle firmanın icra kurulu başkanlığına oturan Cook, aynı zamanda Nike'ın yönetim kurulunda görev yapıyor.


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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Farklı vizyonlar, ortak hedef. "Kurumsal başarı"

Sonuçta bir apple gerçeği varki (Bazı) insanların kabullenemediği, şaşmamak lazım meyve veren ağaç taşlanır.

Şimdi eksiye mi basanlar dersin, fanboy diyenler mi dersin. O yüzden mübarek bayram öncesi birbirimizi kırmayalım şimdiden.
Farklı vizyonlar, ortak hedef. "Kurumsal başarı"Sonuçta bir apple gerçeği varki (Bazı) insanların kabullenemediği, şaşmamak lazım meyve veren ağaç ta...
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engin9103 7 yıl
firmalar, şirketler kendilerini o noktaya getiren asıl sahipleri ile ilişkilerini kaybettiklerinde eski güçlerinde olamazlar hep bir şeyler eksik olur.O firmayı yaratan, tırnaklarıyla o noktaya çıkartan kişi o yolda ne zorluklar çektiğini iyi bilir, başarı basamaklarını birer birer tırmanmıştır.Halefleri genelde işi pek de parlak yürütemez, bu böyledir. Türkiye'de ve dünyada sınırsız örnekleri var bu durumun. Kim ne derse desin apple=steve jobs'dı.
firmalar, şirketler kendilerini o noktaya getiren asıl sahipleri ile ilişkilerini kaybettiklerinde eski güçlerinde olamazlar hep bir şeyler eksik olur.O firmay...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 7 yıl
Yorumlar hangi pencereden bakmak isterseniz ona gore dogru kabul edilebilir yorumlar, ancak Apple'ın ne oldugunu iPhone ile ogrenen bir nesilin ozellikle Steve Jobs' tan oz amcası gibi bahsetmesi komik oluyor. Steve Jobs buyuktu cunku delilik ile dahilik arasında geziyordu ve etrafındaki herkesi etkileyebilecek bir gercegi saptırma ve buna inandırna gucu vardı. İmkansızın mumkun olduguna inandırabiliyordu.
Bence Apple sirket kulturu onsuz da kalıcı olacaktır. Degisimi algıladıkca, kendini yeniledikce hic bir teknoloji sirketi batmaz. Bknz. Nokia'nın Symbian da diretmesi
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bizhy 7 yıl
Siteve jobs ölmüş.
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Hurem Hop 7 yıl
Arap kökenli suriyeli bir adamın oğlu arkasında neler bıraktı? ... Hatta teknoloji düşkünlerini de kendine hayran bıraktı. Özellikle Macbook Air(2008) ürünü ile birlikte dünya onu daha yakından takip etmeye başladı. Tim Cook yönetici kişiliğiyle profesyonel olabilir, ama sanmıyorum ki ürün bazında Steve kadar başarılı ve ileri görüşlü olsun.

Edit.
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Guest-E7308EAF1 7 yıl
Steve jobs gibi olamayacagı gerçek.Adamındı lan bu şirket emek var yürek var aşk var.YEAHHHHH !!1!11!
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webislander 7 yıl
Bayılıyorum bu foruma.droidçi gelir apple a laf sokar.kendini vatan sevgisiyle dolu sanan bir vatandaş gelir iktidara kin kusar.her cinsten adam var.
Seviyorum sizleri
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F0NDiP 7 yıl
Tim Cook'un ne kadar ileri goruslu ve caliskan bir yonetici oldugu tum camia tarafindan biliniyor. Nike'in 1999'da 7 milyar dolari anca bulan cari degerinin 12 yilda 85 milyar dolara dayanmasinda Cook'un etkisi cok buyuktur. Franchising sisteminin akil babalarindan.
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frkn7 7 yıl
apple ın hız kaybediceğini sanmıyorum tam tersi eksik kalan yönlerini tamamlayıp yoluna eskisinden de ivmeli şekilde devam etmesi muhtemel.
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eulogy 7 yıl
hisselerin geri alımı BENCE yapılacak en büyük hatadır. Apple bundan daha büyük karları bir daha kolay kolay yapamaz bence, şirketin en değerli döneminde hisseleri yüksek fiyatlardan alıp daha da değerleneceğini ümit edip riske girmek çok büyük hatadır bence. (ki bence şu anda yapacakları kardan daha büyük kar yapamayacakları garantidir.)
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Volkanbaba 7 yıl
O değilde olayı gene türkiyedeki iktidara getirenler var ne diyelim
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Fishcent 7 yıl
Konu ne.adamlarin konustugu seylere bak. Yumurta aki gibi beyniniz var.
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Mystical23 7 yıl Fishcent
Fishcent

Konu ne.adamlarin konustugu seylere bak. Yumurta aki gibi beyniniz var.

kesinlikle katılıyorum
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ErTuFx 7 yıl
Apple bence en az 10 yil daha yikilmaz düsüncesindeyim ama rekabet ortaminda birincilikten ikincilige de düsmek var. Apple firmasinin kökleri saglam üc baskan da degistirse etkisi 10 yil sürmeye devam eder diye düsünüyorum
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IceRulez 7 yıl
ercuezel
IceRulez
acesinty
IceRulez
nitreex atatürk öldü ülke yıkıldı mı hayır sadece atatürkün olduğu zaman kadar parlak fikirli insanlar yok ama ülke hala yoluna devam ediyor aciz bir şekilde. tim cooklu appleın böyle bir şey yaşayacağı anlamına gelmesin bu tabi. sonuçta steve jobs her şeyi tek yapmadı yazılımcılar tasarımcılar hala aynı ve yoluna devam ediyor
bence ülke yıkıldı. boş konuşma
siyasete gerek yok beyler ya
adam ülke yıkılmadı dior hala dellendim
Dellenme, akıllı ol. Akıl ile işler yürür unutma. Ataturk e hakaret yok, bilakis güçlü örnek olarak onu göstermiş. Stevei doğallığından dolayı ben de çok begeniyordum

kardeş yazdığımı bi oku ne haddime atatürk'e hakaret etmek, okumayı bilmiyormusun diye şüpheleniyorum, ben arkadaşın düşüncesine kesinlikle katılmıyorum, evet kardeşim ülke bitti atatükten sonra varmı üstüne laf söyleyen.. -Bankamız,internetimiz,maddi kaynaklarımız,besin kaynaklarımız,yerlerimiz,topraklarımız,tekelimiz, saydırmayın şimdi bana neydik ne olduk nereye doğru gidiyoruz şimdi tayyipciler çıkar ülke sapasağlam derse hiç şaşırmam tabiki 3 kişiden biri tayyipli zaten bunun bilincindeyim.
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ercuezel 7 yıl

IceRulez
ercuezel
Orijinalden alıntı: IceRulez
Orijinalden alıntı: acesinty
Orijinalden alıntı: IceRulez
Orijinalden alıntı: nitreex atatürk öldü ülke yıkıldı mı hayır sadece atatürkün olduğu zaman kadar parlak fikirli insanlar yok ama ülke hala yoluna devam ediyor aciz bir şekilde. tim cooklu appleın böyle bir şey yaşayacağı anlamına gelmesin bu tabi. sonuçta steve jobs her şeyi tek yapmadı yazılımcılar tasarımcılar hala aynı ve yoluna devam ediyor
bence ülke yıkıldı. boş konuşma
siyasete gerek yok beyler ya
adam ülke yıkılmadı dior hala dellendim
Dellenme, akıllı ol. Akıl ile işler yürür unutma. Ataturk e hakaret yok, bilakis güçlü örnek olarak onu göstermiş. Stevei doğallığından dolayı ben de çok begeniyordum

kardeş yazdığımı bi oku ne haddime atatürk'e hakaret etmek, okumayı bilmiyormusun diye şüpheleniyorum, ben arkadaşın düşüncesine kesinlikle katılmıyorum, evet kardeşim ülke bitti atatükten sonra varmı üstüne laf söyleyen.. -Bankamız,internetimiz,maddi kaynaklarımız,besin kaynaklarımız,yerlerimiz,topraklarımız,tekelimiz, saydırmayın şimdi bana neydik ne olduk nereye doğru gidiyoruz şimdi tayyipciler çıkar ülke sapasağlam derse hiç şaşırmam tabiki 3 kişiden biri tayyipli zaten bunun bilincindeyim.

:) sen de benim yazdığımı bir oku,
dellendim diyen arkadaşaydı söylediklerim
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