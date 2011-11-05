Apple'da Tim Cook rüzgarı esmeye başladı

Otoriteler tarafından son on yılın yöneticisi yakıştırmasına mazhar olan Steve Jobs'ın Ağustos ayının son döneminde Apple'daki koltuğunu devrettiği Tim Cook, kendi yöneticilik tarzını firmaya ve çalışanlarına yansıtmaya başladı...

İş dünyasının önemli yayın organlarından olan The Wall Street Journal'ın firmaya yakın isimlerinden aldığı bilgiye göre Tim Cook'un Apple üzerindeki etkisinin arttığının ve Steve Jobs'dan daha farklı yaklaşımlar yapmasının birden fazla örnekleri bulunuyor. Örneğin selefi Jobs'ın ilgilenmediği konularla, örneğin promosyonlar ve kurum içi raporlama yapılarıyla, yakından ilgilenmesi Tim Cook'un Jobs'dan ayrılan en dikkat çekici özelliklerinden biri. Diğer taraftan gerek icra kurulu başkanlığına getirildiğinde gerekse de Steve Jobs'ın vefatında yayınladığı açıklamalarda olduğu gibi belli aralıklarla çalışanlarına gönderdiği elektronik postalara Apple çalışanlarına kastederek "Takım" kelimesiyle başlaması da Tim Cook'un Steve Jobs'a göre çalışanlarıyla daha yakından iletişim kurmaya çalıştığının bir göstergesi. Bunların yanı sıra Tim Cook'un gelmesiyle birlikte bir süre önce uygulamaya konan yardım programı da Tim Cook'un ilk ve onu Steve Jobs'dan ayıran icraatlerinden biri.

Firmaya yakın isimlerin ifadeleri ışığında Jobs ve Cook'un ekonomik konularda da birbirinden ayrıldığını görmek mümkün. Örneğin her çeyrek hızla artan ve 2011 takvim yılının 3.çeyreğiyle birlikte 81.6 milyar dolara yükselen likidite ile ne yapılacağı konusunda Steve Jobs, hisselerin geri alımında kullanılmasına karşı iken; Tim Cook'un geri alım ya da temettü konularına daha sıcak bakıyor. Ayrıca, yeni tepe yöneticisinin 2011 mali yılının 4.çeyrek verilerini açıkladığı telekonferansta likiditenin ne şekilde kullanılacağı konusunda söylediği "Nakit saklamak ya da saklamamak konusunda tutucu değilim." ifadesi de Tim Cook'un konuya yaklaşımını gözler önüne seriyor. Diğer taraftan firmaya yakın isimler Tim Cook'un yatırımcılarla daha çok görüşmeye niyetli olmasını da yatırımcılara karşı Steve Jobs'a göre daha yakın olduğunun göstergesi olarak nitelendirmekte.

Fakat bu farklara rağmen birçok isme göre Steve Jobs ile Tim Cook'un temelde ayrıldığı nokta "ürün adamı" konusu. Yukarıdaki yazılanlardan da anlayabileceğiniz gibi Tim Cook, çok daha profesyonel bir yönetici olarak dikkat çekerken; operasyon konusunda ne kadar deneyimli olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Steve Jobs ise, yaptıkları da göz önüne alındığında, sahip olduğu vizyon sayesinde "ürün adamı" olarak dikkat çekiyor ve Jobs'ın son zamanlarında Apple'ın dört yıllık ürün planı üzerinde çalıştığına dair ortaya atılan iddialar da onun "ürün" konusunda kendisine ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor. Ancak Tim Cook'un bu konudaki eksikliğini Apple'ın önemli isimleri Jonathan Ive, Phil Schiller, Scott Forstall gibi yöneticilerin uzmanlığıyla giderebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Operasyon dahisi olarak bilinen Tim Cook, lisans eğitimini Auburn Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği üzerine 1982'de tamamladıktan sonra, yüksek lisans tercihini ise Duke Üniversitesi bünyesindeki Fuqua School of Business'da İşletme'den yana kullanmıştı. 50 yaşındaki Cook 1983 yılında kariyerine IBM'de başladıktan sonra 1994 senesinde buradan ayrılmış ve 1997 yılına kadar Intelligent Electronics'de görev almıştı. Tim Cook, 1998'de Steve Jobs tarafından Apple'a transfer edilmeden önce ise 6 ay kadar Compaq'da çalışmıştı. 2007 yılında Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığına getirilen ve Ağustos 2011 itibariyle firmanın icra kurulu başkanlığına oturan Cook, aynı zamanda Nike'ın yönetim kurulunda görev yapıyor.