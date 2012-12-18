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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'da iki kritik güncelleme

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
493
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2012 sonu yeni nesil Mac'ler için biri EFI güncellemesi olmak üzere iki önemli güncelleme yayınladı.
Yayınlanan ilk güncelleme 2012 sonu çıkışlı tüm Mac sistemlerine yönelik olup,
sistemlerin 5GHz kablosuz ağ frekansıyla uyumluluğunu arttırıyor.
Yayınlanan 2012 sonu iMac'ler için EFI güncellemesi ise uyku moduna geçiş ve Thunderbolt kullanımıyla ilgili performans iyileştirmesi içerirken; 5GHz kablosuz ağ frekansıyla uyumluluğu arttırıyor.
Yayınlanan her iki güncellemeyle ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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